વડોદરામાં પાલીકાએ 15 ઑગસ્ટે ક્લોથ બેગ વેન્ડિંગ મશીનનો શુભારંભ કર્યો હતો, મશીનોમાં ખામી સર્જાતા લોકોમાં આક્રોશ - VADODARA MUNICIPAL CORPORATION

શરૂઆતના તબક્કામાં જ મશીનોમાં ખામીઓ સામે આવતા નાગરિકોમાં નારાજગી જોવા મળી રહી છે.

મશીનોમાં ખામી સર્જાતા લોકોમાં આક્રોશ
મશીનોમાં ખામી સર્જાતા લોકોમાં આક્રોશ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 18, 2025 at 7:12 PM IST

વડોદરા : મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહેરને સિંગલ યૂઝ પ્લાસ્ટિક ફ્રી સિટી બનાવવા માટે નવી કવાયત હાથ ધરાઈ છે. શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં રૂ.5ના સિક્કા નાખતાં કાપડની થેલી આપતા વેન્ડિંગ મશીન મુકવાની યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે. જોકે, શરૂઆતના તબક્કામાં જ મશીનોમાં ખામીઓ સામે આવતા નાગરિકોમાં નારાજગી જોવા મળી રહી છે.

મશીનોમાં ખામીઓ, લોકોમાં આક્રોશ : ખંડેરાવ માર્કેટના એન્ટ્રી ગેટ ખાતે મુકાયેલા પ્રથમ વેન્ડિંગ મશીનમાંથી થેલીઓ બહાર ન આવવાના બનાવો સામે આવ્યા છે. ક્યાંક મશીનમાં થેલીઓ ખતમ થઈ જાય છે તો ક્યાંક પૈસા નાખવા છતાં પણ થેલી બહાર ન નીકળતી હોવાના આક્ષેપો થયા છે, ખાસ કરીને મશીન પર ક્યાંય રૂ.5નો સિક્કો નાખવો એ અંગે સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ ન હોવાને કારણે ગ્રાહકો મુશ્કેલી અનુભવી રહ્યા છે.

મશીનોમાં ખામી સર્જાતા લોકોમાં આક્રોશ

1 કિલો સામાન માટે કાપડની થેલી : મશીન દ્વારા નાગરિકોને 1 કિલો સામાન સમાવી શકે તેવી કાપડની થેલી મળશે. આવનારા સમયમાં શહેરના તમામ 19 વોર્ડમાં કુલ 100 જેટલાં મશીન મૂકવાની યોજના છે. હાલ શરૂઆતમાં 9 મશીન ખરીદવામાં આવ્યા છે. જેના માટે રૂ.4.41 લાખનો ખર્ચ થયો છે. દરેક મશીનની કિંમત રૂ.49 હજાર છે અને તેને સપ્લાય કરનાર એજન્સી દ્વારા 3 વર્ષ સુધી મેન્ટેનન્સ તથા થેલીઓ ફરીથી ભરી દેવાની જવાબદારી લેવામાં આવી છે.

15 ઑગસ્ટે થયો હતો શુભારંભ : ક્લોથ બેગ વેન્ડિંગ મશીનનો શુભારંભ 15 ઑગસ્ટે કરાયો હતો, પરંતુ હવે માત્ર થોડાં દિવસોમાં જ મશીનો યોગ્ય રીતે કામ ન કરતાં ચાર દિન કી ચાંદની જેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ ગઈ છે. મશીનોમાં ખામી સર્જાતા ગ્રાહકોમાં અસંતોષ ફેલાયો છે, અને પ્લાસ્ટિકમુક્ત શહેર બનાવવા માટેની પાલિકાની કવાયત પર પ્રશ્નો ઉઠી રહ્યા છે.

ક્લોથ બેગ વેન્ડિંગ મશીન
ક્લોથ બેગ વેન્ડિંગ મશીન

માર્કેટ સુપરિટેન્ડન્ટએ જણાવ્યું : વેન્ડિંગ મશીન નવી પહેલ છે. મશીનમાંથી થેલીઓ ન નીકળવાના કેસ અંગે જાણ થઈ છે. ટૂંક સમયમાં એજન્સી દ્વારા ખામીઓ દુર કરાશે. દરેક વોર્ડમાં મશીન મૂકવાનું આયોજન છે.

સ્થાનિકો એ જણાવ્યું : સારી કામગીરી કહેવાય મશીન મૂક્યું છે, જેથી હવે કોઈ ફરજ પરથી બાઇક લઈને આવે અને વિચારે કે મારે શાકભાજી લઈ જવી છે. કાપડની થેલી મેળવી લઇ જઇ શકે. જેનાથી પ્લાસ્ટિક બેગથી મુક્તિ મળશે.

ક્લોથ બેગ વેન્ડિંગ મશીન
ક્લોથ બેગ વેન્ડિંગ મશીન

શાકભાજી લેવા આવ્યા હતા ત્યારે 5 રૂપિયા નાખ્યા છતાં થેલી મળી નહીં. લોકો પૈસા નાખીને પરેશાન થઈ રહ્યાં છે. શરૂઆતથી જ મશીન કામ ન કરે તો ફાયદો શું? અમે તો આશા રાખી હતી કે હવે પ્લાસ્ટિક છોડીને કાપડની થેલી મળશે, પરંતુ મશીનમાં થેલીઓ ખતમ થઈ જાય છે કે પછી થેલી જ નીકળતી નથી, પાલિકાએ યોગ્ય દેખરેખ રાખવી જોઈએ.

