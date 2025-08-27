ETV Bharat / state

લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસમાં રાજવી પરિવાર દ્વારા દર વર્ષે કરવામાં આવતી શાહી ગણેશજીની સ્થાપના અને શાહી સવારીનો કાર્યક્રમ આજે ભક્તિમય માહોલમાં યોજાયો હતો.

Published : August 27, 2025 at 7:17 PM IST

વડોદરા : શ્રાવણ બાદ શરૂ થયેલા ગણેશોત્સવની ઉજવણી અંતર્ગત શહેરમાં ખાસ ઓળખ ધરાવતી એક પરંપરા આ વર્ષે પણ જળવાઈ રહી છે. લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસમાં રાજવી પરિવાર દ્વારા દર વર્ષે કરવામાં આવતી શાહી ગણેશજીની સ્થાપના અને શાહી સવારીનો કાર્યક્રમ આજે ભક્તિમય માહોલમાં યોજાયો હતો.

1939થી શરૂ થયેલી પરંપરા : વડોદરાના ગાયકવાડ રાજવી પરિવારે 1939થી પેલેસ ખાતે ગણેશજીની સ્થાપનાની પરંપરા શરૂ કરી હતી. આ પરંપરા સતત 80 વર્ષથી વધુ સમયથી અવિરત રીતે ચાલી રહી છે. દર વર્ષે રાજવી પરિવારના સભ્યો ભક્તિભાવ સાથે શ્રીજીની સ્થાપના કરે છે, અને શહેરના નાગરિકો માટે દર્શનની વ્યવસ્થા કરે છે.

લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસમાં સ્થાપના : આ વર્ષે પણ લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસના ભવ્ય દરબાર હોલમાં શ્રીજીની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. અહીં 10 દિવસ સુધી શ્રીજી બિરાજમાન રહેશે અને ભક્તો દરબાર હોલમાં પહોંચી દર્શન કરી શકશે. ભક્તિભાવથી સજાવટ કરાયેલા દરબાર હોલમાં દીવાદાંડી, ફૂલોની સુગંધ અને વાદ્યસંગીતના સ્વરો સાથે શ્રીજીની આરતીનો માહોલ અદભૂત લાગતો હતો.

ભાવનગરથી ખાસ માટીની પ્રતિમા : શાહી ગણેશજીની પ્રતિમા ખાસ કરીને ભાવનગરથી મંગાવાયેલી માટીમાંથી તૈયાર કરવામાં આવી છે. કુશળ શિલ્પીઓ દ્વારા હસ્તકલાથી બનેલી આ પ્રતિમા અનોખી કારીગરીનો પરિચય કરાવે છે. રાજવી પરિવાર દર વર્ષે પ્રતિમા માટે વિશેષ માટી મંગાવવાની પરંપરાનું પાલન કરે છે.

શાહી સવારીનું આયોજન : સ્થાપનાના દિવસે પરંપરા મુજબ શાહી સવારીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. પેલેસમાંથી નીકળેલી આ સવારીમાં પરંપરાગત ઢોલ-નગારા, વાદ્યવૃંદ અને ભક્તિગીતોના સ્વરો ગુંજતા હતા. શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી લોકો મોટી સંખ્યામાં પેલેસની બહાર ભેગા થયા હતા અને શાહી સવારીના દર્શન કરીને આનંદ માણ્યો હતો.

રાજવી પરિવારની ભૂમિકા : વડોદરા રાજવી પરિવારના સભ્યો વ્યક્તિગત રીતે પૂજા-અર્ચનામાં સામેલ થઈ શ્રીજીની આરતી કરે છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ આ પરંપરા માત્ર ધાર્મિક જ નહીં, પરંતુ શહેરના નાગરિકોને એકતા અને ભક્તિભાવ સાથે જોડનારી છે.

ઋષિકેશ બલચંદ્ર બ્રાહ્મણે જણાવ્યું કે, "લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસના દરબાર હોલમાં દર વર્ષે કરવામાં આવતી ગણેશજીની સ્થાપના માત્ર રાજવી પરિવારની જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર વડોદરાની આસ્થા અને પરંપરાનું પ્રતિક છે. ભાવનગરથી આવતી ખાસ માટીમાંથી બનેલી પ્રતિમાને સ્થાપિત કરવાની પરંપરા વર્ષોથી જળવાઈ છે, જે દર્શાવે છે કે આ પૂજા કેટલા શ્રદ્ધા અને સંસ્કાર સાથે જોડાયેલી છે."

મૂર્તિકાર લાલસિંહ ચૌહાણે જણાવ્યું કે, "વડોદરા પેલેસના શાહી ગણેશ માટે પ્રતિમા બનાવવા અમારે માટે ગૌરવની વાત છે. દર વર્ષે ખાસ ભાવનગરની માટીમાંથી આ પ્રતિમા બનાવવામાં આવે છે. આ માટી ટકાઉ હોવા સાથે ભક્તિભાવનું પ્રતિક માનવામાં આવે છે. પ્રતિમાની કળા અને નાજુક કામગરી રાજવી પરિવારની પરંપરા સાથે જોડાયેલી છે, તેથી અમને હંમેશા ખૂબ જ જવાબદારી અનુભવાય છે. આ પ્રતિમા માત્ર માટીથી બનેલી મૂર્તિ નથી, પણ ભક્તિ, શ્રદ્ધા અને વર્ષોની પરંપરાનું જીવંત પ્રતિક છે.

વડોદરામાં પેલેસના ગણેશજીની શાહી સવારી અને દરબાર હોલમાં પ્રતિમાની સ્થાપના શહેર માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની છે. 10 દિવસ સુધી પેલેસના દરબાર હોલમાં ભક્તો માટે દર્શન ખુલ્લાં રહેશે. આ પરંપરા વડોદરાના ધાર્મિક-સાંસ્કૃતિક વારસાનું જીવંત પ્રતિક છે, જે વર્ષોથી ભક્તિભાવ અને શ્રદ્ધા સાથે આગળ વધી રહી છે.

