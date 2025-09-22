વડોદરા: કારેલીબાગ લૂંટકાંડનો ભેદ ઉકેલાયો; એક આરોપી ઝડપાયો, માસ્ટર માઇન્ડ હજુ ફરાર
વૃદ્ધ દાદી અને તેમના પૌત્ર-પૌત્રીને ઘેનયુક્ત પદાર્થ સુઘાડી બેભાન કરી ઘરમાં ઘુસેલાં લૂંટારુઓએ કિંમતી દાગીના અને રોકડની લૂંટ ચલાવી હતી.
Published : September 22, 2025 at 4:05 PM IST
વડોદરા: વડોદરા શહેરના કારેલીબાગ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલા આમ્રપાલી સોસાયટીમાં બનેલી લૂંટની ઘટનાએ સ્થાનિક લોકોમાં ભારે ચકચાર મચાવી હતી. વૃદ્ધ દાદી અને તેમના પૌત્ર-પૌત્રીને ઘેનયુક્ત પદાર્થ સુઘાડી બેભાન કરી ઘરમાં ઘુસેલાં લૂંટારુઓએ કિંમતી દાગીના અને રોકડની લૂંટ ચલાવી હતી. આ બનાવ બાદ વડોદરા ક્રાઈમ બ્રાન્ચે સઘન તપાસ હાથ ધરી હતી.
રાજસ્થાનથી એક આરોપીની ધરપકડ
ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સના આધારે ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમે આ લૂંટમાં સંકળાયેલા એક આરોપીને રાજસ્થાનથી પકડી પાડવામાં સફળતા મેળવી છે. આરોપી અભિમન્યુ વિક્રમસિંહ રાજપૂત તરીકે ઓળખાયો છે. પોલીસે તેની ધરપકડ બાદ પ્રાથમિક પુછપરછ હાથ ધરી હતી, જેમાં ઘણા ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા છે.
માસ્ટર માઈન્ડ જશવંતસિંહ હજી પોલીસ પકડથી દૂર
ક્રાઈમ બ્રાન્ચના પ્રાથમિક તારણ મુજબ આ લૂંટકાંડનો માસ્ટર માઈન્ડ ડ્રાઈવિંગનું કામ કરતો જશવંતસિંહ રાજપૂત છે. પોલીસે ખુલાસો કર્યો છે કે જશવંતસિંહે તેના સાથી કેસરસિંહ સાથે મળીને આ સમગ્ર કાવતરું રચ્યું હતું. જશવંતસિંહે કેસરસિંહને કહ્યું હતું કે લૂંટને અંજામ આપવા માટે તેને બે માણસોની જરૂર છે. તેણે કેસરસિંહને બે લાખ રૂપિયાની ઓફર પણ કરી હતી. આ સોદા બાદ જશવંતસિંહ અને કેસરસિંહે અભિમન્યુ વિક્રમસિંહ અને અન્ય સાથીદારોને લૂંટ માટે જોડ્યા હતા. હાલ આરોપી જશવંતસિંહ, વિક્રમસિંહ અને કેસરસિંહ પોલીસ પકડથી દૂર છે. તેમને ઝડપી લેવા માટે ક્રાઈમ બ્રાન્ચે તજવીજ શરૂ કરી છે.
પોલીસની તપાસનો દોર તેજ
આ બનાવ બાદ વડોદરા ક્રાઈમ બ્રાન્ચના ડીસીપી હિમાંશુ વર્માએ જણાવ્યું હતું કે, આરોપીઓએ ઘરમાં ઘુસીને પરિવારજનોને બેભાન કરી લૂંટ ચલાવી હતી. તપાસ દરમિયાન ટેકનિકલ એનાલિસિસ ઉપરાંત માનવ ગુપ્તચર માધ્યમથી પણ માહિતી એકત્ર કરવામાં આવી. તેના આધારે અભિમન્યુ વિક્રમસિંહને રાજસ્થાનમાંથી પકડી પાડવામાં આવ્યો છે.
હાલમાં આરોપી પાસેથી મળેલ માહિતીના આધારે બાકીના ત્રણ આરોપીઓ સુધી પહોંચવા માટે પોલીસની વિશેષ ટીમો કામે લાગી ગઈ છે. આરોપીઓને ઝડપી ન્યાયલય સમક્ષ પેશ કરવામાં આવશે અને તેમના ક્રિમિનલ રેકોર્ડ તથા લૂંટમાંથી મળેલ મુદ્દામાલની પણ તપાસ હાથ ધરાશે.
સામાજિક સુરક્ષાનો સવાલ
શહેરના શાંત વિસ્તારમાં આ રીતે લૂંટકાંડ સર્જાતા નાગરિકોમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો છે. પોલીસ દ્વારા ઝડપાયેલા આરોપીની ધરપકડથી થોડી રાહત મળી છે, પરંતુ માસ્ટર માઈન્ડ સહિતના વોન્ટેડ આરોપીઓ પકડાય ત્યાં સુધી તંત્રને પડકાર યથાવત છે.
વડોદરા પોલીસ તંત્રે નાગરિકોને અપીલ કરી છે કે તેઓ અજાણ્યા શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓ અંગે તરત જ પોલીસને જાણ કરે. તેમજ આ પ્રકારની ઘટનાઓ સામે સતર્ક રહેવા માટે પણ અનુરોધ કર્યો છે.
કારેલીબાગના આમ્રપાલી સોસાયટીમાં બનેલો આ લૂંટનો બનાવ માત્ર એક કુટુંબ માટે જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર શહેર માટે ચેતવણીરૂપ છે. ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ઝડપી કામગીરીથી એક આરોપી પકડાયો છે, પરંતુ મુખ્ય માસ્ટર માઈન્ડ જશવંતસિંહ રાજપૂત અને તેના સાથીદારોને ઝડપી પાડવા સુધી પોલીસે રાહત નથી. આ સમગ્ર કેસે ફરી એકવાર સાબિત કર્યું છે કે લૂંટ જેવા ગુનાઓ પાછળ સામાન્ય દેખાતા લોકો પણ માસ્ટર પ્લાનર બની શકે છે.
