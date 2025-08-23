વડોદરા : પોદ્દાર સ્કૂલમાં 2 વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે થયેલી સામાન્ય બોલાચાલી ઝપાઝપીમાં ફેરવાતા ચકચાર મચી હતી. ઘટનામાં એક બાળકને નખ વાગતા સ્કૂલ સ્ટાફ નર્સ દ્વારા તેને તાત્કાલિક પ્રાથમિક સારવાર આપવામાં આવી હતી.
વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે ઝપાઝપી : પોદ્દાર સ્કૂલમાં 2 વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે થયેલી સામાન્ય બોલાચાલી ઝપાઝપીમાં ફેરવાતા ચકચાર મચી હતી. પ્રારંભિક તબક્કે કેટલાક વાલીઓ દ્વારા વિદ્યાર્થી ચપ્પુ લઈને આવ્યો હોવાની વાતો પ્રસરતા પોલીસે તાત્કાલિક તપાસ હાથ ધરી હતી. સ્કૂલ મેનેજમેન્ટ તથા વાલીઓની હાજરીમાં બેગ ચેક કરવામાં આવી હતી, જેમાં કોઈપણ પ્રકારનું ધારદાર હથિયાર કે ચપ્પુ મળ્યું નહોતું.
પોલીસે સ્કૂલના CCTV ફૂટેજની પણ વિગતવાર તપાસ કરી હતી. ફૂટેજ મુજબ સવારે લગભગ 11:57 વાગ્યે 2 વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે ઝપાઝપી થઈ હતી, પરંતુ કોઈ ધારદાર હથિયારનો ઉપયોગ થયો નહોતો. ફેલાતી વિગતો માત્ર અફવા હોવાનું સ્પષ્ટ થયું છે. પોલીસે સત્તાવાર રીતે CCTV ફૂટેજ જાહેર કરીને આ મામલે સ્પષ્ટતા કરી છે કે ચપ્પુ કે અન્ય હથિયાર સંબંધિત કોઈ પુરાવા હાથ લાગ્યા નથી.
વડોદરા PIએ જણાવ્યું : પૃથ્વીરાજસિંહ આર.જાડેજાએ જણાવ્યું કે, "વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે થયેલી ઝપાઝપીમાં ચપ્પુ કે હથિયારની વાત સાચી નથી. CCTVમાં કાંઈ મળ્યું નથી. જો ભવિષ્યમાં કોઈ ગુનાહિત તત્વ જણાશે તો કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.”
જીલ્લા શિક્ષણ અધિકારીએ જણાવ્યું : જરૂર પડે તો સરપ્રાઈઝ ચેકીંગ કરવામાં આવશે, વાલીઓ પણ પોતાના સંતાનોની સ્કૂલ બેગ ચેક કરે, આ ઘટના ચિંતજનક છે, તેની તપાસ કરવામાં આવશે. વાલીઓ વિદ્યાર્થીઓની દૈનિક કામગીરી પર ધ્યાન રાખે તે જરૂરી છે.
