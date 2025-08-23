ETV Bharat / state

વડોદરાની પોદ્દાર સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે મારામારી, ચપ્પુ હોવાની અફવા ફેલાતા પોલીસ દોડતી થઈ - PODDAR SCHOOL

આ ઘટના બનતાની સાથે વાધોડિયા પોલીસ સ્કુલમાં પહોંચી હતી અને CCTV ફુટેજ ચેક કર્યા હતા.

ચપ્પુ હોવાની અફવા ફેલાતા પોલીસ દોડતી થઈ
ચપ્પુ હોવાની અફવા ફેલાતા પોલીસ દોડતી થઈ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 23, 2025 at 8:10 PM IST

1 Min Read

વડોદરા : પોદ્દાર સ્કૂલમાં 2 વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે થયેલી સામાન્ય બોલાચાલી ઝપાઝપીમાં ફેરવાતા ચકચાર મચી હતી. ઘટનામાં એક બાળકને નખ વાગતા સ્કૂલ સ્ટાફ નર્સ દ્વારા તેને તાત્કાલિક પ્રાથમિક સારવાર આપવામાં આવી હતી.

વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે ઝપાઝપી : પોદ્દાર સ્કૂલમાં 2 વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે થયેલી સામાન્ય બોલાચાલી ઝપાઝપીમાં ફેરવાતા ચકચાર મચી હતી. પ્રારંભિક તબક્કે કેટલાક વાલીઓ દ્વારા વિદ્યાર્થી ચપ્પુ લઈને આવ્યો હોવાની વાતો પ્રસરતા પોલીસે તાત્કાલિક તપાસ હાથ ધરી હતી. સ્કૂલ મેનેજમેન્ટ તથા વાલીઓની હાજરીમાં બેગ ચેક કરવામાં આવી હતી, જેમાં કોઈપણ પ્રકારનું ધારદાર હથિયાર કે ચપ્પુ મળ્યું નહોતું.

વડોદરાની પોદ્દાર સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે મારામારી (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસે સ્કૂલના CCTV ફૂટેજની પણ વિગતવાર તપાસ કરી હતી. ફૂટેજ મુજબ સવારે લગભગ 11:57 વાગ્યે 2 વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે ઝપાઝપી થઈ હતી, પરંતુ કોઈ ધારદાર હથિયારનો ઉપયોગ થયો નહોતો. ફેલાતી વિગતો માત્ર અફવા હોવાનું સ્પષ્ટ થયું છે. પોલીસે સત્તાવાર રીતે CCTV ફૂટેજ જાહેર કરીને આ મામલે સ્પષ્ટતા કરી છે કે ચપ્પુ કે અન્ય હથિયાર સંબંધિત કોઈ પુરાવા હાથ લાગ્યા નથી.

વડોદરા PIએ જણાવ્યું : પૃથ્વીરાજસિંહ આર.જાડેજાએ જણાવ્યું કે, "વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે થયેલી ઝપાઝપીમાં ચપ્પુ કે હથિયારની વાત સાચી નથી. CCTVમાં કાંઈ મળ્યું નથી. જો ભવિષ્યમાં કોઈ ગુનાહિત તત્વ જણાશે તો કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.”

જીલ્લા શિક્ષણ અધિકારીએ જણાવ્યું : જરૂર પડે તો સરપ્રાઈઝ ચેકીંગ કરવામાં આવશે, વાલીઓ પણ પોતાના સંતાનોની સ્કૂલ બેગ ચેક કરે, આ ઘટના ચિંતજનક છે, તેની તપાસ કરવામાં આવશે. વાલીઓ વિદ્યાર્થીઓની દૈનિક કામગીરી પર ધ્યાન રાખે તે જરૂરી છે.

આ પણ વાંચો :

  1. અમદાવાદમાં સેવન્થ ડે સ્કૂલના વિદ્યાર્થીની હત્યા કેસમાં શાળાની બેદરકારી, આચાર્ય સામે ગુનો નોંધાયો
  2. બાલાસિનોરમાં અમદાવાદવાળી થઈ : ધોરણ 8ના વિદ્યાર્થીએ અન્ય વિદ્યાર્થી પર કર્યો ચાકુથી હુમલો

વડોદરા : પોદ્દાર સ્કૂલમાં 2 વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે થયેલી સામાન્ય બોલાચાલી ઝપાઝપીમાં ફેરવાતા ચકચાર મચી હતી. ઘટનામાં એક બાળકને નખ વાગતા સ્કૂલ સ્ટાફ નર્સ દ્વારા તેને તાત્કાલિક પ્રાથમિક સારવાર આપવામાં આવી હતી.

વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે ઝપાઝપી : પોદ્દાર સ્કૂલમાં 2 વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે થયેલી સામાન્ય બોલાચાલી ઝપાઝપીમાં ફેરવાતા ચકચાર મચી હતી. પ્રારંભિક તબક્કે કેટલાક વાલીઓ દ્વારા વિદ્યાર્થી ચપ્પુ લઈને આવ્યો હોવાની વાતો પ્રસરતા પોલીસે તાત્કાલિક તપાસ હાથ ધરી હતી. સ્કૂલ મેનેજમેન્ટ તથા વાલીઓની હાજરીમાં બેગ ચેક કરવામાં આવી હતી, જેમાં કોઈપણ પ્રકારનું ધારદાર હથિયાર કે ચપ્પુ મળ્યું નહોતું.

વડોદરાની પોદ્દાર સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે મારામારી (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસે સ્કૂલના CCTV ફૂટેજની પણ વિગતવાર તપાસ કરી હતી. ફૂટેજ મુજબ સવારે લગભગ 11:57 વાગ્યે 2 વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે ઝપાઝપી થઈ હતી, પરંતુ કોઈ ધારદાર હથિયારનો ઉપયોગ થયો નહોતો. ફેલાતી વિગતો માત્ર અફવા હોવાનું સ્પષ્ટ થયું છે. પોલીસે સત્તાવાર રીતે CCTV ફૂટેજ જાહેર કરીને આ મામલે સ્પષ્ટતા કરી છે કે ચપ્પુ કે અન્ય હથિયાર સંબંધિત કોઈ પુરાવા હાથ લાગ્યા નથી.

વડોદરા PIએ જણાવ્યું : પૃથ્વીરાજસિંહ આર.જાડેજાએ જણાવ્યું કે, "વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે થયેલી ઝપાઝપીમાં ચપ્પુ કે હથિયારની વાત સાચી નથી. CCTVમાં કાંઈ મળ્યું નથી. જો ભવિષ્યમાં કોઈ ગુનાહિત તત્વ જણાશે તો કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.”

જીલ્લા શિક્ષણ અધિકારીએ જણાવ્યું : જરૂર પડે તો સરપ્રાઈઝ ચેકીંગ કરવામાં આવશે, વાલીઓ પણ પોતાના સંતાનોની સ્કૂલ બેગ ચેક કરે, આ ઘટના ચિંતજનક છે, તેની તપાસ કરવામાં આવશે. વાલીઓ વિદ્યાર્થીઓની દૈનિક કામગીરી પર ધ્યાન રાખે તે જરૂરી છે.

આ પણ વાંચો :

  1. અમદાવાદમાં સેવન્થ ડે સ્કૂલના વિદ્યાર્થીની હત્યા કેસમાં શાળાની બેદરકારી, આચાર્ય સામે ગુનો નોંધાયો
  2. બાલાસિનોરમાં અમદાવાદવાળી થઈ : ધોરણ 8ના વિદ્યાર્થીએ અન્ય વિદ્યાર્થી પર કર્યો ચાકુથી હુમલો

For All Latest Updates

TAGGED:

PODDAR SCHOOLVADODARADISTRICT EDUCATION OFFICERVADODARA POLICEPODDAR SCHOOL

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

દંપતીએ સરકારી નોકરી છોડીને શરૂ કર્યુ કૃષિ-પશુપાલન સ્ટાર્ટઅપ, જાણો પ્રકૃતિને સંરક્ષિત કરતા દંપતીના સફળ વ્યવસાયની કહાણી

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ધસમસતી નદી અને સમુદ્રનું મિલન જોયું છે? જો, જવાબ ના હોય તો જુઓ આ અદ્ભુત વીડિયો...

'સાબર, બનાસ અને દુધસાગર' ઉત્તર ગુજરાતની ડેરી ક્રાંતિ: સહકારી શક્તિથી ગામડાથી વૈશ્વિક બજાર સુધી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.