વડોદરામાં જામ્બુવા નદીમાં કાર અને ટ્રક ફસાયા, ફાયર બ્રિગેડે દિલધડક રેસ્ક્યુ કર્યું

જામ્બુવા, કોટેશ્વર, વડસર, બાજવા, ઉંડેરા અને કરોડીયા ગામમાં પાણી ભરાઈ જતાં ગ્રામજનો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે.

ડોદરામાં જામ્બુવા નદીમાં કાર અને ટ્રક ફસાયા
ડોદરામાં જામ્બુવા નદીમાં કાર અને ટ્રક ફસાયા (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 8, 2025 at 4:30 PM IST

વડોદરા : જિલ્લામાં ભારે વરસાદ અને નદી-નાળા છલકાતા પરિસ્થિતિ વિકટ બની છે. ખાસ કરીને જામ્બુવા ગામ સહિત આસપાસના વિસ્તારોમાં નદીના પાણી ઘૂસી જતા વાહન વ્યવહાર સહિત ગ્રામ્ય જીવન અસરગ્રસ્ત બન્યું છે. જામ્બુવા, કોટેશ્વર, વડસર, બાજવા, ઉંડેરા અને કરોડીયા ગામમાં પાણી ભરાઈ જતાં ગ્રામજનો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે.

નદીના ધસમસતા પ્રવાહમાં એક કાર ફસાઈ : જામ્બુવા ગામ નજીક નદીના ધસમસતા પ્રવાહમાં એક કાર ફસાઈ જતાં સ્થાનિક લોકોમાં ચકચાર મચી હતી. તરત જ ફાયર બ્રિગેડને જાણ કરવામાં આવી. ફાયર કર્મચારીઓ સ્થળ પર પહોંચ્યા બાદ કઠિન મહેનત કરીને આખરે કારને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢી હતી. સદનસીબે કારમાં સવાર લોકોને કોઈ જાનહાનિ થઈ નહોતી.

આ ઘટના પછી થોડી જ વારમાં જામ્બુવા નદીમાં બીજી એક ગંભીર ઘટના બની. એક ટ્રક જોખમી રીતે નદી પાર કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો, પરંતુ પાણીના વધતા પ્રવાહને કારણે ટ્રક નદીના મધ્યમાં જ ફસાઈ ગયો. ધસમસતા પાણી વચ્ચે ટ્રક પર સવાર ડ્રાઇવર અને ક્લીનર દોઢ કલાક સુધી જીવના જોખમે અટવાઈ રહ્યા. પ્રવાહ એટલો તેજ હતો કે મદદ વિના બહાર નીકળવું શક્ય નહોતું.

જામ્બુવા નદીમાં કાર અને ટ્રક ફસાયા (Etv Bharat Gujarat)

પરિસ્થિતિ અંગે જાણ થતાં જ ફાયર બ્રિગેડની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી. રેસ્ક્યુ માટે કડક સાવચેતી અને દોરડાનો સહારો લઈ અંતે ટ્રક પર ફસાયેલા ડ્રાઇવર અને ક્લીનરને સલામત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા. રેસ્ક્યુ ઓપરેશન દરમ્યાન સ્થાનિક લોકોના શ્વાસ અટકી ગયા હતા, પરંતુ સફળતાપૂર્વક બંનેને બચાવી લેવામાં આવતા રાહતનો નિશ્વાસ અનુભવાયો.

જામ્બુવા નદીમાં કાર અને ટ્રક ફસાયા
જામ્બુવા નદીમાં કાર અને ટ્રક ફસાયા (Etv Bharat Gujarat)

ટ્રક ડ્રાઇવર સુરેશે ઘટનાની વાત કરતાં જણાવ્યું કે, “અમે વિચાર્યું નહોતું કે પાણીનો પ્રવાહ એટલો ભારે હશે. ટ્રક મધ્યમાં જ અટકી ગયો અને અમે હલનચલન કરી શક્યા નહીં. ઉપરથી પાણીનો દબાણ વધતો જતો હતો. ફાયર બ્રિગેડ સમયસર આવી ગઈ એટલે અમારી જાન બચી ગઈ.”

વડોદરા ફાયર બ્રિગેડના જવાનોના આ બહાદુરીભર્યા પ્રયાસની પ્રશંસા દરેક તરફથી થઈ રહી છે. નદીના જોખમી પ્રવાહ વચ્ચે જે રીતે રેસ્ક્યુ અભિયાન ચલાવવામાં આવ્યું તે ખરેખર દિલધડક હતું. બીજી તરફ, ઢાઢર નદીમાં આવેલ ભારે પ્રવાહને કારણે જામ્બુવા નદી ગાંડીતુર બની રહી છે. પરિણામે આસપાસના ગામોમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યા વધુ વિકટ બની શકે છે. તંત્રે લોકોને સાવચેતી રાખવા અને નદી-નાળા પાસે ન જવા અનુરોધ કર્યો છે.

ફાયર બ્રિગેડે દિલધડક રેસ્ક્યુ કર્યું
ફાયર બ્રિગેડે દિલધડક રેસ્ક્યુ કર્યું (Etv Bharat Gujarat)

સંપૂર્ણ રીતે જોવામાં આવે તો જામ્બુવા નદીના આ બનાવો વડોદરા જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં કુદરતી આપત્તિ જેવી સ્થિતિ સર્જી શકે છે. વરસાદ ચાલુ રહે તો પાણીનો પ્રવાહ વધુ ખતરનાક બનશે. હાલ તંત્ર સતર્ક છે અને ફાયર બ્રિગેડ સહિતની ટીમો 24 કલાક તૈનાત છે.

