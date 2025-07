ETV Bharat / state

ગંભીરા બ્રિજના બે ટુકડા થયા : પાંચ લોકોના મોત, મૃત્યુઆંક વધશે ! - GAMBHIRA BRIDGE COLLAPSED

વડોદરા નજીક ગંભીરા બ્રિજ તૂટી પડ્યો ( ETV Bharat Gujarat )

વડોદરા/આણંદ : આજે સવારે વડોદરા નજીક ગોઝારી દુર્ઘટના સર્જાઈ છે. આણંદ જિલ્લાના મુજપુર પાસે મહીસાગર નદી પરનો 'ગંભીરા બ્રિજ' તૂટી પડતાં ચાર વાહનો નદીમાં ખાબક્યા હતા. આ બનાવમાં 2 લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે 3 લોકોને રેસ્ક્યૂ કરીને સુરક્ષિત બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. હાલની માહિતી અનુસાર મૃત્યુઆંક વધીને 6 થયો છે. 45 વર્ષ જુનો ગંભીરા બ્રિજ તૂટી પડ્યો : આજરોજ સવારે વડોદરા જિલ્લાના પાદરા અને આણંદના ગંભીરા વિસ્તારોને જોડતો એક બ્રિજ તૂટી પડ્યો છે. આ બ્રિજ મધ્ય ગુજરાતથી સૌરાષ્ટ્ર જતા વાહનો માટે મુખ્ય માર્ગ રૂપે ઉપયોગમાં લેવાતો હતો. તૂટી પડેલા બ્રિજને લઈ પ્રથમ દૃષ્ટિએ જૂની હાલત અને મજબૂત મરામતના અભાવને જવાબદાર ગણવામાં આવી રહ્યો છે. વડોદરા નજીક ગંભીરા બ્રિજ તૂટી પડ્યો (ETV Bharat Gujarat) પાંચ લોકોના મોત, મૃત્યુઆંક વધશે !

