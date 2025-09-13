CM ભૂપેન્દ્ર પટેલની ઋજુતાના થયા દર્શન, પ્રજ્ઞાચક્ષુ બાળકીને માઈક આપી સાંભળી વાત
ઊર્મિ સ્કૂલની છાત્રા ગૌરી શાર્દુલે મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ સમક્ષ કહ્યું, સુગમ્ય ભારત અભિયાનથી દિવ્યાંગજનોની રાહ આસાન થઈ છે.
Published : September 13, 2025 at 2:43 PM IST
વડોદરા : ગુજરાતભરને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના બાળકો પ્રત્યેના પ્રેમ અને ઋજુતાના ફરી દર્શન થયા છે. વડોદરામાં ઇલેટ્સ અર્બન ઇનોવેશન એન્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સમિટમાં સહભાગી થયેલા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે એક પ્રજ્ઞાચક્ષુ છાત્રાને સ્ટેજ ઉપર માઇક અપાવી હેતપૂર્ણ રીતે સાંભળી હતી.
બન્યું એવું કે, વડોદરા આવેલા CM ભુપેન્દ્ર પટેલનું સ્વાગત ઊર્મિ સ્કૂલના દિવ્યાંગ બાળકો દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. એમાં આ શાળામાં ધોરણ 10માં અભ્યાસ કરતી ગૌરી શાર્દુલ પણ સામેલ હતી. ગૌરીએ જાતે દોરેલા મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલના સ્કેચની ફ્રેમ આપી સ્વાગત કર્યું.
પેન્સીલથી દોરેલી એ તસવીર જોઈ મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ પ્રભાવિત થયા હતા. કારણ કે, ગૌરી પ્રજ્ઞાચક્ષુ હોવા છતાં આવું સરસ ચિત્રકામ કરી શકતી હતી. એટલે ભૂપેન્દ્ર પટેલે એ છાત્રની પૃચ્છા કરી. ત્યારે ગૌરીએ મુખ્યમંત્રીશ્રીએ કહ્યું કે, સર મારે બે શબ્દો કહેવા છે !
મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ તુરંત એ છાત્રાની લાગણીને સમજી ગયા અને તાત્કાલિક સ્ટેજ પર એક માઇક મંગાવીને બાળકીને પોતાની વાત કહેવા માટે આપ્યું.
ગૌરીએ પણ કોઈ પણ ડર રાખ્યા વિના કહ્યું કે, સુગમ્ય ભારત અભિયાનના કારણે દિવ્યાંગજનોને અનુકૂળ આવે એવી ઇમારતો, બસ સ્ટેન્ડ, રેલવે સ્ટેશનના નિર્માણ કરવામાં આવી રહ્યા છે. આવા બાળકો માટે બ્રેઇલ લિપિની સુવિધા સાથે શિક્ષણ સહિતની સુવિધા સરકાર દ્વારા આપવામાં આવી રહી છે, જેથી દિવ્યાંગજનોની રાહ આસાન થઈ છે.
આ ઘટનાથી મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલની સાલસતા અને બાળકો પ્રત્યેના પ્રેમનો સૌને પરિચય થયો હતો. સાથે છાત્રાની વાત સાંભળીને સૌને આનંદ થયો હતો. તેમની સાથે ઊર્મિ સ્કૂલના સરગમ ગુપ્તા અને રાધિકા નાયર પણ જોડાયા હતા.
