વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ": સ્કંદપુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ, જાણો 2000 વર્ષનો ઇતિહાસ... - SHRAVAN 2025

ETV Bharat શ્રાવણ સ્પેશિયલ સિરીઝમાં આજે પ્રાચીન નગરી વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ"ના દર્શન કરો, જેનો છે સ્કંદપુરાણમાં ઉલ્લેખ અને 2000 વર્ષનો ઇતિહાસ...

ઐતિહાસિક હાટકેશ્વર મહાદેવ
ઐતિહાસિક હાટકેશ્વર મહાદેવ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 13, 2025 at 3:17 PM IST

6 Min Read

મહેસાણા : પ્રાચીન નગરી ગણાતા વડનગરમાં દેવાધિદેવ મહાદેવ બિરાજમાન છે. અહીં બિરાજમાન મહાદેવ હાટકેશ્વર દાદાના નામથી ઓળખાય છે. આ મંદિર 2000 વર્ષ પ્રાચીન હોવાનું અને સ્વયંભૂ લિંગ હોવાની માન્યતા છે. આ શિવાલયનો સ્કંદપુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ છે. આજે આપણે આ પ્રાચીન મંદિરના દર્શન કરી જાણીએ રોચકગાથા...

વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ"

પ્રાચીન નગરી વડનગરમાં દેવાધિદેવ હાટકેશ્વર મહાદેવ બિરાજમાન છે. આ મહાદેવ મંદિર 2000 વર્ષ પ્રાચીન હોવાની માન્યતા છે. જેમાં વાત કરીએ તો ભારતભરમાં મુખ્ય 12 સ્વયંભૂ જ્યોતિર્લિંગની સ્થાપના દેવો દ્વારા કરવામાં આવી છે, જેને અતિ પૂજ્ય માનવામાં આવે છે.

વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ" (ETV Bharat Gujarat)

આપણા વેદોમાં લિંગ પુરાણમાં ઉલ્લેખ છે કે "આકાશે તારકેશ્વરમ, પાતાળે હાટકેશ્વરમ, મૃત્યુલોકે મહાકાલમ, લિંગ ત્રય નમોસ્તુતે..." એટલે કે આકાશમાં તારકેશ્વર રૂપે, પાતાળલોકમાં હાટકેશ્વર રૂપે અને મૃત્યુ લોકમાં એટલે કે પૃથ્વીલોકમાં મહાકાલ રૂપે દેવાધિદેવ મહાદેવ બિરાજમાન અને પૂજનીય છે.

હાટકેશ્વર મંદિરનો સ્કંદપુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ

હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં 18 પુરાણો છે, જેમાંના સ્કંદપુરાણના છઠ્ઠા અધ્યાયમાં નગરખંડમાં હાટકેશ્વર દાદાની સ્થાપના વિશે રસપ્રદ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. ભગવાન શિવજીની પામવા દક્ષ પ્રજાપતિની દીકરી પાર્વતીએ કઠોર તપ કર્યું. અંતે પાર્વતીએ શિવજી સાથે લગ્ન કર્યા, જે પાર્વતીજીના પિતા દક્ષ પ્રજાપતિને ગમ્યું નહોતું. તેમને થયું કે ક્યાં મારી સુખ-સાયબી અને ક્યાં અઘોરી અને બાવા જેવું જીવન જીવતા મહાદેવની જીવનશૈલી. આથી તેમણે બધાની વચ્ચે મહાદેવની ઉપેક્ષા કરી નીચા બતાવવાનું વિચાર્યું.

ઐતિહાસિક હાટકેશ્વર મહાદેવ
ઐતિહાસિક હાટકેશ્વર મહાદેવ (ETV Bharat Gujarat)

શિવ-પાર્વતી અને દક્ષ પ્રજાપતિની રોચક ગાથા

દક્ષ પ્રજાપતિએ એક મહાયજ્ઞનું આયોજન કર્યું અને સ્વર્ગમાં વસતા તમામ દેવી-દેવતા તેમજ ઋષિમુનિઓને ખાસ આમંત્રણ આપ્યું. પણ શિવ અને પાર્વતીને આમંત્રણ આપ્યું નહીં. આ વાતની જાણ પાર્વતીને થઈ અને શિવજીને કહ્યું કે આ યજ્ઞમાં આપણને કેમ આમંત્રણ નહીં. પરંતુ કંઈ વાંધો નહીં પિતા દ્વારા આયોજિત યજ્ઞમાં આપણે થોડી રાહ જોવાની હોય. આથી તેમણે આ યજ્ઞમાં જવાની જીદ મહાદેવજી પાસે કરી અને જવાની હઠ પકડી.

શિવજીએ પોતે નહીં આવી શકે પણ તમે જઈ શકો છો તેવી છૂટ આપી. પહેલી વાર કોઈ શુભ અવસરમાં પતિ શિવ વગર જવાનું થયું, એટલે પાર્વતી અંદરો અંદર ક્રોધે ભરાયા અને તેમના પિતા દક્ષને આ બાબતે યજ્ઞમાં પહોંચી ઠપકો આપવાનું નક્કી કરી લીધું. યજ્ઞમાં પહોંચતા તેમણે જોયું કે તમામ દેવી દેવતાઓ તેમજ મહેમાનોને બેસવા માટે સિંહાસનની વ્યવસ્થા પહેલેથી જ કરી દેવાઈ હતી. માત્ર શિવ માટે કોઈ સ્થાન નહોતું. ગુસ્સે ભરાઈ પાર્વતીએ પિતાને આ બાબતે રજૂઆત કરી.

વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ" (ETV Bharat Gujarat)

ભગવાન ભોળાનાથની ઉપેક્ષા ઉડાવતા પાર્વતીજીને દક્ષ પ્રજાપતિએ કહ્યું કે, તને અને તારા પતિને મેં ક્યાં આમંત્રણ આપ્યું છે, તો તું અહીં આવી છે. માતા પાર્વતીને જાહેરમાં અપમાન સહન ન થયું અને તેમણે તેમના જમણા પગના અંગુઠામાંથી અગ્નિ દેવનું આહવાન કર્યું. આવું અપમાન સહન કરી મહાદેવ પાસે કેવી રીતે જવું, જેથી અગ્નિસ્નાન કરવાનું નક્કી કરી અને અગ્નિની જ્વાળાની લપેટમાં આવી ગયા.

આ બાજુ ધ્યાન મગ્ન શિવજીને જાણ થતાં સ્થળ પર પ્રગટ થયા અને સળગતા સતી પાર્વતીને પોતાના બાહુમાં લઈને ત્યાંથી નીકળી ગયા. મહાદેવનો પાર્વતી વિનાનો ક્રોધ એટલો બધો ચરમસીમાએ પહોંચ્યો કે કુદરતી તમામ પ્રક્રિયા જેવી કે નદીઓના નીર થંભી ગયા, હવા પાણી જેવા ઋતુચક્રને પણ સીધી અસર પહોંચી. દેવો ચિંતામાં મુકાઈ ગયા કે હવે મોટી અનહોની કે પ્રલય નિશ્ચિત છે. ભગવાન વિષ્ણુ અને બ્રહ્મા પણ ચિંતામાં મુકાયા અને વિચાર્યુ કે તેમના હાથમાંથી સતીના દેહને હટાવી શિવજીને શાંત કરવા.

વાસ્તુશાસ્ત્ર પ્રમાણે અનેક દેવી-દેવતાની મૂર્તિ
વાસ્તુશાસ્ત્ર પ્રમાણે અનેક દેવી-દેવતાની મૂર્તિ (ETV Bharat Gujarat)

ભગવાન વિષ્ણુએ પોતાના સુદર્શન ચક્રથી સતીના 51 ટુકડા કરી નાખ્યા, જે આજે તમામ શક્તિપીઠ તરીકે ઓળખાય અને પૂજાય છે. સતીના દેહના 51 ટુકડા થતા મહાદેવના હાથ તો ખાલી થઈ ગયા પણ તેમનો ગુસ્સો સમાતો નહોતો. શિવજીએ તાંડવ નૃત્ય કરતા કરતા પૃથ્વીલોકના અને હાલના ભરૂચ અને આબુ વચ્ચેના અને તે સમયના આનર્ત પ્રદેશ તરીકે ઓળખાતા પ્રદેશમાં આવી પહોંચ્યા.

સતીના વિયોગમાં મહાદેવ એટલા ગમગીન થયા કે તેમણે ધારણ કરેલા ચર્મના વસ્ત્ર પણ નીકળી ગયા. મહાદેવના દિવ્ય રૂપથી ઋષિ પત્નીઓ મોહિત થઈ અને તેમની પાછળ દોડવા લાગી. આ વાતની જાણ ધ્યાનમાં બેઠેલા ઋષિઓને થઈ અને ધ્યાન મુદ્રામાં તેમને એવો ભાસ થયો કે કોઈ બાવા જેવા દેખાતા પુરુષ પાછળ તેમની પત્નીઓ ગઈ છે. ઋષિ-મુનિઓએ એવો શ્રાપ આપ્યો કે જે અમારી પત્નીને મોહિત કરીને લઈ જાય છે તેનું લિંગ ખરી જાય.

વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ" (ETV Bharat Gujarat)

શિવજીનું લિંગ શરીર પરથી છૂટું પડી જાય છે, અને સીધું જમીનમાં પેશી અને સાત પાતાળના વિટલ પાતાળમાં પ્રવેશી જાય છે. જ્યાં હાટકી (હટક એટલે સોનું) નામની સુવર્ણ નદીમાં લિંગ વહે છે, જ્યાં લિંગ પર સુવર્ણ કવચ ચડે છે. ત્યારબાદ ઋષિ-મુનિઓને ખ્યાલ આવે છે કે આ કોઈ બાવો નહીં પણ ખુદ દેવાધિદેવ મહાદેવ હતા. શિવજી પણ આ ઋષિ-મુનિઓને શ્રાપ આપવા જાય છે, ત્યારે બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ આવી પહોંચે છે. તેઓ શિવજીને શ્રાપ નહીં આપવા મનાવી લે છે.

સ્વયં બ્રહ્માજીએ કરી શિવલિંગની સ્થાપના

શિવજી ઋષિ-મુનિઓને કહે છે કે તમે અત્યાર સુધી મારા આખા શરીરની પૂજા કરતા હતા, તો હવે તમે મારા લિંગની પણ પૂજા કરશો. ત્યારે ખુદ બ્રહ્માજીએ લિંગ રૂપી શિવલિંગની સ્થાપના કરી હતી, જે હાલનું હાટકેશ્વર મંદિર મનાય છે. હટક નદી ઉપરથી આ શિવલિંગનું નામ હાટકેશ્વર પડ્યું અને દેવાધિદેવ મહાદેવની સ્થાપના થઇ.

વડનગરમાં બિરાજમાન
વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ" (ETV Bharat Gujarat)

શ્રીકૃષ્ણ અને ભગવાન રામે પણ કરી પૂજા-અર્ચના

આ શિવાલયની પૂજા-અર્ચના દેવોએ પણ કરી છે. જેમાં શ્રીકૃષ્ણ અને ભગવાન રામ પણ અહીં આવી દેવાધિદેવ શિવજીના આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા. શ્રી રામે પિતૃઓના મોક્ષ માટે શર્મિષ્ઠા તળાવના ઋષિ ઘાટ પર પીંડદાન કરી હાટકેશ્વર દાદાની પૂજા કરી હતી. કૃષ્ણ ભગવાને દ્વાપર યુગમાં તેમના ભક્ત નરસિંહ મહેતાના દીકરા શામળશાના વિવાહમાં પધારી શિવજીના દર્શન કરી આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા.

"પ્રથમ નંદી, બાદમાં કાચબો" શિવાલયની અનોખી બાંધકામ શૈલી

આ મંદિરનું નવીન બાંધકામ સોલંકી કાળમાં થયું હોવાનું માનવામાં આવે છે. આ મંદિરની બાંધકામ શૈલી અન્ય શિવાલય કરતા અલગ તરી આવે છે. અન્ય શિવાલયોમાં શિવલિંગ બાદ કાચબાના સ્વરૂપે ભગવાન વિષ્ણુ બિરાજમાન હોય છે, અને ત્યારબાદ તેમનું પ્રિયવાહન નંદી હોય છે. જ્યારે આ મંદિરમાં શિવલિંગ બાદ નંદી અને બાદમાં કાચબા સ્વરૂપે ભગવાન વિષ્ણુ બિરાજમાન છે.

"પ્રથમ નંદી, બાદમાં કાચબો" (ETV Bharat Gujarat)

અનોખી બાંધકામ શૈલી પાછળ પણ રોચક કથા

આ બાંધકામ શૈલી પાછળ પણ રોચક કથા સંકળાયેલી છે. સોલંકી કાળમાં મંદિરના ખોદકામ દરમિયાન મા બહુચર અને અંબાની મૂર્તિ નીકળી હતી. તેમની અન્ય જગ્યાએ સ્થાપના મંજૂર નહોતી, જેથી હાટકેશ્વર મહાદેવની બિલકુલ સામે જ આ મૂર્તિઓની પણ સ્થાપના કરવામાં આવી. શિવ અને બન્ને દેવીઓની ગરિમા જળવાય તે માટે વાસ્તુશાસ્ત્રના નિષ્ણાતો અને જ્ઞાની ભુદેવોની સૂચનાથી શિવલિંગ બાદ નંદી અને પછી કાચબા સ્વરૂપે ભગવાન વિષ્ણુની સ્થાપના કરવામાં આવી.

વાસ્તુશાસ્ત્ર પ્રમાણે અનેક દેવી-દેવતાની મૂર્તિ : મંદિરના બાંધકામમાં વાસ્તુશાસ્ત્ર પ્રમાણે અનેક દેવી-દેવતાઓની મૂર્તિઓ પણ સુંદર કોતરણીમાં જોવા મળે છે. જેમાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને ગણેશજીની મૂર્તિ સાથે દશાવતાર, સમુદ્ર મંથન, વરાહ અવતાર દર્શાવતી આબેહૂબ મૂર્તિ હાલમાં પણ પ્રાચીન સંસ્કૃતિની ઝાંખી પૂરી પાડી રહી છે. મહાભારત તેમજ રામાયણ કાળની પણ મૂર્તિ આ મંદિરના બાંધકામમાં કંડારાયેલી જોવા મળે છે. અહીં પહેલા પ્રવેશદ્વાર, બાદમાં નાનો ઘુમ્મટ ત્યારબાદ સભા મંડપ અને બાદમાં ગર્ભગૃહ, આમ સુંદર મંદિરનું નિર્માણ થયેલું છે.

"પ્રથમ નંદી, બાદમાં કાચબો" (ETV Bharat Gujarat)

નાગર બ્રાહ્મણના ઇષ્ટદેવ હાટકેશ્વર દાદા : હાટકેશ્વર મહાદેવ નાગર બ્રાહ્મણના કુળદેવતા માનવામાં આવે છે. આ પવિત્ર સ્થાનકે દિવાળી વેકેશન, દર સોમવાર તેમજ ચૈત્ર સુદ ચૌદસ જે હાટકેશ્વર દાદાની જન્મજયંતિ માનવામાં આવે છે. તે દિવસે ભકતોની વિશેષ ભીડ જોવા મળે છે. શિવરાત્રીમાં હાટકેશ્વર દાદાની વિશેષ પૂજા અર્ચનાનું ટ્રસ્ટ દ્વારા આયોજન કરવામાં આવે છે.

શિવરાત્રીમાં દાદાની ભવ્ય પાલખીયાત્રા : શિવરાત્રીના પવિત્ર દિવસે દાદાની ખૂબ જ સુંદર પાલખીયાત્રા આયોજિત કરવામાં આવે છે. સ્વયં ભોળાનાથ નગરચર્યાએ નીકળે છે અને ભક્તોને દર્શનનો લાભ આપે છે. વડનગરના મુખ્ય માર્ગો પર પાલખી યાત્રા ફર્યા બાદ નીજ મંદિર પરત ફરે છે.

2000 વર્ષ પ્રાચીન મંદિર હોવાની માન્યતા

ભારતભરના શ્રદ્ધાળુઓને આ સ્થાનક સાથે અતૂટ શ્રદ્ધા સંકળાયેલી છે. અહીં દર્શન માત્રથી સઘળા દુઃખોનો નાશ થાય છે અને મનવાંછિત ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ સ્થાનકની શીલકળા અને આબેહૂબ શિવલિંગના દર્શન કરી ભક્તો 12 દ્વાદશ જ્યોતિર્લિંગના દર્શનની અનુભૂતિ પણ કરે છે. આ સ્થાનકમાં દેવાધિદેવ મહાદેવના દર્શન માટે ભારતભરમાંથી શ્રદ્ધાળુઓ પધારે છે. દર્શનાર્થીઓને કોઈ તકલીફ ન પડે તે માટે પ્રસાદ તેમજ રહેવા-જમવા માટેની ઉત્તમ વ્યવસ્થા હાટકેશ્વર મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા કરવામાં આવે છે.

