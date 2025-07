ETV Bharat / state

ચોમાસામાં શાકભાજીનો આ રીતે કરશો ઉપયોગ તો થશે ફાયદા, નહીંતર નુકસાનની શક્યતા - VEGETABLES EAT OF NO IN MONSOON

ચોમાસામાં શાકભાજીના ઉપયોગ વિશે નિષ્ણાંતોનો મત ( Etv Bharat Gujarat )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : July 23, 2025 at 8:32 AM IST | Updated : July 23, 2025 at 8:56 AM IST 3 Min Read

જુનાગઢ: ચોમાસામાં શાકભાજીનો સાવચેતી પૂર્વક ઉપયોગ કરવાની સલાહ સંશોધક વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા આપવામાં આવી રહી છે. ચોમાસામાં મળતા શાકભાજી કે જે ચોમાસાની ઋતુમાં થતા નથી આવા તમામ શાકભાજી પર ખૂબ જ હાનિકારક કેમિકલ અને દવાનો ઉપયોગ કરીને તેને બજારમાં મૂકવામાં આવતા હોય છે. આ સિવાય ચોમાસા ની ઋતુ દરમિયાન લીલીભાજી ખાવા પર પણ ખૂબ જ સંયમિત રીતે આગળ વધવું જોઈએ જીવાણુ અને બેક્ટેરિયા નો ઉપદ્રવ વધતો હોય છે, જેને કારણે ભાજીમાં સૌથી વધારે જીવાણુઓ હોવાની પૂરી શક્યતાઓ છે.જેથી ચોમાસા દરમિયાન શાકભાજીનો સાવચેતી પૂર્વકનો ઉપયોગ કરવાથી તેની હાનિકારક અસરોથી બચી શકાય છે. ચોમાસામાં શાકભાજીનો સંયમથી કરો ઉપયોગ ચોમાસાની ઋતુમાં શાકભાજીનો એકદમ સંયમ પૂર્વકનો ઉપયોગ કોઈ પણ વ્યક્તિને બિમાર થતા અટકાવે છે.ચોમાસાની ઋતુમાં ભેજનું પ્રમાણ વધારે હોવાને કારણે ફૂગ ઈયળ અને જીવાત નો ઉપદ્રવ એકદમ વધી જતો હોય છે જે મોટે ભાગે શાકભાજીમાં સૌથી વધારે જોવા મળતું હોય છે, ત્યારે ચોમાસાના આ દિવસો દરમિયાન જો શાકભાજીનો ખૂબ જ સંયમ પૂર્વક અને સૌથી અગત્યની બાબત એ કે ચોમાસા દરમિયાન જે શાકભાજી કુદરતી રીતે થાય છે. આવી શાકભાજીનું સેવન કરવાથી કોઈપણ વ્યક્તિ ચોમાસા દરમિયાન થતા રોગોમાંથી બચી શકે છે. ચોમાસામાં શાકભાજીના ઉપયોગ વિશે નિષ્ણાંતોનો મત (Etv Bharat Gujarat) તમામ પ્રકારની ભાજી કે જેમાં મેથી,પાલક, તાંદળજો અને ધાણાભાજીની સાથે કેટલાક પ્રાંતોમાં પ્રચલિત ત્યાની સ્થાનિક ભાજીનો ઉપયોગ બિલકુલ ન કરવો જોઈએ, તેની પાછળનું તાર્કિક કારણ એ પણ છે કે ચોમાસા દરમિયાન જીવાતની સાથે જીવાણુઓનો ઉપદ્રવ ખૂબ વધતો હોય છે. જે ભાજીમાં સૌથી વધારે અસર કરે છે. જેથી ચોમાસાના આ દિવસો દરમિયાન બીમારીથી બચવા માટે તમામ પ્રકારની ભાજીનો ઉપયોગ ન કરવાની સલાહ સંશોધક વૈજ્ઞાનિકો આપી રહ્યા છે. ચોમાસામાં શાકભાજી સેવન કરવું યોગ્ય કે અયોગ્ય (Etv Bharat Gujarat) ખૂબ જ નુકસાનકારક રસાયણ નો ઉપયોગ

