ઉપલેટાના કોલકી ગ્રામ પંચાયતે એક જ કોઝવે બે વખત બનાવ્યો! ઉપસરપંચે ભ્રષ્ટાચારની ફરિયાદ નોંધાવી

ગ્રામ પંચાયત દ્વારા રકમ ઉઠાવી લીધી હોવાના આક્ષેપો પુરાવાઓ સાથે ગત દિવસોમાં ઉપસરપંચ અને અન્ય સદસ્ય દ્વારા વિવિધ વિભાગ અને કચેરીમાં ફરિયાદ કરવામાં આવી.

કોલકી ગ્રામ પંચાયત દ્વારા કોઝવે બનાવવાની માંગ
કોલકી ગ્રામ પંચાયત દ્વારા કોઝવે બનાવવાની માંગ (Etv Bharat Gujarat)
Published : August 30, 2025 at 8:31 PM IST

રાજકોટ : ઉપલેટાના કોલકી ગામે જિલ્લા પંચાયત દ્વારા એક વખત બનાવવામાં આવેલ એક કોઝવેને ગ્રામ પંચાયત દ્વારા ફરી વખત બનાવેલો હોવાનું બતાવીને ગ્રામ પંચાયત દ્વારા પૈસાની ઉચાપત કરાતા ઉપસરપંચ દ્વારા ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી. જેમાં આ મામલે થયેલી ફરિયાદમાં તંત્ર દ્વારા કોઇ તપાસ કે કાર્યવાહી ન કરવામાં આવી હોવાનો માહિતી અધિકારના કાયદા અંતર્ગત મળેલા દસ્તાવેજોમાં ફરિયાદીઓ અને અરજદારોને ખ્યાલ આવતા ભ્રષ્ટાચારમાં તપાસ કરનાર તંત્ર પણ સામેલ હોવાનું અને રાજકીય બળ વાપરીને તપાસ અને ભ્રષ્ટાચારને દબાવવામાં આવી રહ્યો હોવાનો ઉપસરપંચ સહિતનાઓ દ્વારા ખુલ્લો આક્ષેપ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

ખેતર તરફ જવાના રસ્તા પર થોડા વર્ષો પહેલા રાજકોટ જિલ્લા પંચાયત દ્વારા અંદાજિત 7 લાખ ઉપરાંતની રકમનો ખર્ચ કરીને એક કોઝવે બનાવવામાં આવેલો હતો. જેમાં આ કોઝવે બન્યાના 2 વર્ષ બાદ કોલકી ગ્રામ પંચાયતમાંથી આ કોઝવે બનાવવામાં આવેલા હોવાના બિલો તેમજ કામો રજૂ રાખીને કોલકી ગ્રામ પંચાયત દ્વારા રકમ ઉઠાવી લીધી હોવાના આક્ષેપો અને આધાર પુરાવાઓ સાથે ગત દિવસોમાં ઉપસરપંચ અને અન્ય સદસ્ય દ્વારા વિવિધ વિભાગ અને કચેરીમાં ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી.

કોલકી ગ્રામ પંચાયત દ્વારા કોઝવે બનાવવાની માંગ (Etv Bharat Gujarat)

સરપંચે જણાવ્યું : આ મામલે જે તે સમયે પાયા વિહોણી વાત હોવાનું સરપંચ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ આ અંગે જે તે સમય દરમિયાન ઉપસરપંચ સહિતનાઓ દ્વારા આ કોઝવે અંગેની માહિતીઓ માહિતી અધિકાર અંતર્ગતના કાયદા હેઠળ માંગવામાં આવતા એક કોઝવે અલગ અલગ દિશાઓમાંથી બતાવી 2 વખત બનેલો હોવાનો થયો હતો. જે મામલે ઉપસરપંચ સહિતનાઓ દ્વારા ભ્રષ્ટાચાર અને ગેરરીતી બાબતે તાલુકાથી લઈને જિલ્લા તેમજ ગાંધીનગર મુખ્યમંત્રી સુધી આ મામલે લેખિત ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ ફરિયાદના ઘણો સમય વીત્યા બાદ કોઈ કાર્યવાહી કે તપાસ ન થતા જવાબદાર તંત્ર સામેલ હોવાનું ફરિયાદીઓને જણાવતા ફરિયાદીઓ દ્વારા આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી.

કોલકી ગ્રામ પંચાયત દ્વારા કોઝવે બનાવવાની માંગ
કોલકી ગ્રામ પંચાયત દ્વારા કોઝવે બનાવવાની માંગ (Etv Bharat Gujarat)

ભ્રષ્ટાચાર અને ગોલમાલ તેમજ ગેરરીતી બાબતે ફરિયાદીઓ દ્વારા સંબંધિત વિભાગ અને કચેરીઓને આધાર પુરાવાઓ સાથે લેખિતમાં ફરિયાદ અને પુરાવાઓ રજૂ કર્યા હતા. જે બાદ પુરાવાઓ રજૂ કર્યા ના 3 મહિના ઉપરાંત સમયે છતાં પણ ફરિયાદીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલી ફરિયાદ અને લેખિત આધાર પુરાવાઓ અંગેની કોઈપણ જવાબ પ્રત્યુતર કે કાર્યવાહી અને તપાસ ન કરવામાં આવતા ફરિયાદીઓ દ્વારા તેમની કરવામાં આવેલી આધાર પુરાવાઓ સાથેની ફરિયાદ અંગેની માહિતીઓ માંગતા જિલ્લા પંચાયતમાંથી તપાસના આદેશ તો છૂટ્યા છે, પરંતુ તપાસ અધિકારી દ્વારા 2 વખત નોટિસ અને અહેવાલો માંગ્યા હોવા છતાં પણ આજ દિન સુધી કોઈ પણ પ્રકારનો જવાબ ન આપવામાં આવ્યો હોવાનું માહિતી અધિકારના કાયદા હેઠળ માંગવામાં આવેલા દસ્તાવેજોમાં ખુલાસો થયો છે.

કોલકી ગ્રામ પંચાયત દ્વારા કોઝવે બનાવવાની માંગ
કોલકી ગ્રામ પંચાયત દ્વારા કોઝવે બનાવવાની માંગ (Etv Bharat Gujarat)

ઉપલેટા તાલુકા પંચાયતના તાલુકા વિકાસ અધિકારી સરજુ જેઠવાનો સંપર્ક કરતાં તેમને જણાવ્યું હતું કે, આ મામલે તેમને ફરિયાદ મળી છે. જેમાં આ એક ટેકનિકલ મામલો છે, જેની ટેકનિકલ તપાસ કરવાનો વિષય કાર્યપાલક ઈજનેરનો છે. જેથી આ બાબતે કચેરી તરફથી ઉપલેટા તાલુકા પંચાયતનો અહેવાલ મોકલી દેવામાં આવ્યો છે. જેમાં અમારી તપાસ કરવાની સત્તા નથી, છતાં અમારા તરફથી આ બાબતનો અહેવાલ મોકલી દેવામાં આવ્યો છે. જેની આગળની ઉપરથી થઈ શકશે તેવી માહિતીઓ આપી છે.

ફરિયાદીઓએ જણાવ્યું છે કે, કોલકી ગ્રામ પંચાયતના સદસ્ય દ્વારા અગાઉ बनी ચૂકેલા કોઝવેનું તેમના ભાઈના નામના બિલ ઉધારી રકમની ઉચાપત કરવામાં આવી છે. જેમાં આ ભ્રષ્ટાચાર માટે તપાસ ન થઈ રહી હોવાના પણ કારણો સાથે તેમને આક્ષેપ કર્યા છે કે સરપંચ પોતે ભાજપના આગેવાન છે, અને સાથે જ તેમના ભાઈના નામના બિલ ઉદારી કાઢેલ છે.

સરપંચના ધર્મપત્ની કોલકી ગામના તાલુકા પંચાયતના ચૂંટાયેલા સભ્યો છે, અને હાલમાં ઉપલેટા તાલુકા પંચાયતના ભાજપ પક્ષના આગેવાન પણ છે. ઉપલેટા તાલુકા પંચાયતના ઉપપ્રમુખ હોવાથી પતિ પત્નીઓના રાજકીય દબાણ અને રાજકીય સત્તાનો દુરુપયોગ કરી ભ્રષ્ટાચાર કરવામાં આવી રહ્યો હોવાના ફરી એક વખત આક્ષેપ લાગ્યા છે.

કોલકી ગ્રામ પંચાયત દ્વારા કોઝવે બનાવવાની માંગ
કોલકી ગ્રામ પંચાયત દ્વારા કોઝવે બનાવવાની માંગ (Etv Bharat Gujarat)

આ મામલે ફરિયાદ બાદ હજુ સુધી યોગ્ય તપાસ કે ફરિયાદ મુજબ અને આધાર પુરાવા મુજબ તપાસ ન થતા તપાસ અધિકારીઓ પણ ભાગમાં સામેલ હોવાનું ફરિયાદ જણાવ્યું હતું. આ મામલે સત્ય હકીકત તપાસ કરવામાં આવતા તપાસ અધિકારીઓ પણ ભાગ બટામાં સામેલ હોવાની ચર્ચાઓ અને અનુમાન સામે આવી રહ્યું છે. જોકે હવે આ મામલે જવાબદાર તપાસ અધિકારીઓ યોગ્ય કામગીરી નહીં કરે તો આધાર પુરાવાઓ સાથે ન્યાયપાલિકાના દરવાજા ખખડાવવા પડશે તેવું પણ ફરિયાદીઓ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે.

કોલકી ગ્રામ પંચાયત દ્વારા કોઝવે બનાવવાની માંગ
કોલકી ગ્રામ પંચાયત દ્વારા કોઝવે બનાવવાની માંગ (Etv Bharat Gujarat)

એક કોઝવેને બંને અલગ અલગ દિશાઓમાંથી બતાવી 2 વખત બનાવેલ હોવાનો કિસ્સો નજરે દેખાઈ રહ્યો છે. આ મામલે ભ્રષ્ટાચાર અને ગોલમાલ અંગે વિવિધ વિભાગ પોલીસ સ્ટેશન અને એન્ટી કરપ્શન બ્યુરોમાં પણ ફરિયાદ કરી છે, પરંતુ તપાસના નામે શૂન્ય કાર્યવાહી હોવાથી તપાસ કરનારાઓ પર ભાગ બતાવામાં સાથ આપી રહ્યા હોવાની ભારે ચર્ચા તાલુકા વિસ્તારમાં જોવા મળી રહી છે.

