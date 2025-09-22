ETV Bharat / state

ઉપલેટોમાં તાલુકા-જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણીને લઈને AAPની જંગી સભા, 200થી વધુ લોકો પાર્ટીમાં જોડાયા

ઉપલેટા તાલુકાના કાથરોટા ગામ ખાતે આમ આદમી પાર્ટીની એક જંગી સભા યોજવામાં આવી હતી.

ઉપલેટામાં AAPની સભા
ઉપલેટામાં AAPની સભા
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 22, 2025 at 8:13 PM IST

2 Min Read
રાજકોટ: ઉપલેટા તાલુકાના કાથરોટા ગામ ખાતે આમ આદમી પાર્ટીની એક જંગી સભા યોજવામાં આવી હતી. જેમાં કાથરોટા ગામ ખાતે યોજાયેલ આ કાર્યક્રમમાં માનવ મહેરામણ ઉમટી પડ્યો હતો. આ કાર્યક્રમની અંદર વિસાવદરના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલીયા, જામજોધપુરના ધારાસભ્ય હેમંત ખવા, પાર્ટીના મહિલા મોરચાના રેશમા પટેલ, રાજુ કારપડા જેવા વ્યક્તિઓએ ખાસ હાજરી આપી હતી. ત્યારે આ કાર્યક્રમમાં કાથરોટા ગામના સરપંચ રામરોટીયા વિધિવત રીતે આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા હતા. જ્યારે તેમના ધર્મપત્ની કે જેવો ઉપલેટા તાલુકા પંચાયતના સદસ્ય છે. તાજેતરમાં જ કોંગ્રેસ પાર્ટીમાંથી બંને વ્યક્તિઓએ રાજીનામું આપી આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા છે.

આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રેશમા પટેલે જણાવ્યું છે કે, વર્તમાન સમયની અંદર પરિવર્તન લાવી અને ખાસ કરીને દીકરીઓ પ્રત્યેની અને મહિલાઓ પ્રત્યેની બાબતો ઉપર માર્ગદર્શન અને સૂચન કર્યું હતું. તેમાં ભાજપ પર અનેક પ્રકારના કટાક્ષ કર્યા છે. તો બીજી તરફ હેમંત ખવાએ પણ પોતાના ભાષણની અંદર સરકારની વિવિધ કામગીરીઓ અને ભાજપ સરકાર ઉપર આકરા પ્રહારો કર્યા છે. જ્યારે ગોપાલ ઇટાલીયા દ્વારા ભાજપ સરકાર વિરુદ્ધ અનેક પ્રહારો અને આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા હતા. જેમાં ગુજરાત વિધાનસભાની અંદર કેવા પ્રકારની કામગીરી ચાલે છે. લોકો નાગરિકો ખેડૂતો બેરોજગારો યુવાનો સહિતના વિવિધ પ્રશ્નોને લઈને પણ સરકાર ઉપર કટાક્ષ કર્યો છે. ત્યારે રાજુકાર કારપડા એ પણ ખેડૂતોની બાબતને લઈને સરકારને આડે હાથ લીધી છે.

આ કાર્યક્રમમાં અંદાજે 3,000 થી લઈને 4,000 જેવા લોકો અને મહિલાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ત્યારે કાથરોટા ગામના સરપંચ અને તાલુકા પંચાયતના સભ્યો સહિત 150 થી 200 જેટલા લોકો વિધિવત રીતે આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા હતા. ગોપાલ ઇટાલીયા, હેમંત ખવા, રજૂ કરપડા અને રેશમા પટેલના તેજાબી ભાષણને સાંભળવા માટે પણ લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને લોકોએ પણ સ્વેચ્છિક રીતે વિસાવદર જેવી કરવા માટેની તૈયારી અને હુંકાર પોકાર્યો હતો. આગામી દિવસોમાં જિલ્લા તેમજ તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણીમાં આમ આદમી પાર્ટીને ખાતું ખોલવી શકે છે કે નહીં તે જોવાનું રહેશે.

