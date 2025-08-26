ઉપલેટાના કોલકી ગામે અજ્ઞાત જંતુના કરડવાનો કિસ્સો: 100 વર્ષની વૃદ્ધ મહિલા પ્રભાવિત

રાજકોટ: રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટા તાલુકાના કોલકી ગામે અજ્ઞાત જંતુના કરડવાનો વધુ એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જેમાં 100 વર્ષની વૃદ્ધ મહિલા વાલીબેન મહિદાસભાઈ ચનિયારાને અસર થઈ છે. આ ઘટનામાં તેમના પગમાં જંતુના કરડવાના લક્ષણો જોવા મળ્યા છે. હાલ તેમની સારવાર ચાલુ છે અને તબિયત સ્થિર છે. જોકે, પગમાં થયેલી અસરને લીધે મલમપટ્ટી અને પ્રાથમિક તપાસ સહિતની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ ઘટનાને પગલે તેમના પરિવારમાં ચિંતાનો માહોલ છે, અને સરકાર પાસે તાત્કાલિક કાર્યવાહીની માંગ ઉઠી છે.
- કોલકી ગામે અજ્ઞાત જંતુના કરડવાનો વધુ એક કિસ્સો
- 100 વર્ષની વૃદ્ધ મહિલા વાલીબેન મહિદાસભાઈ ચનિયારાને અસર
- ગંભીર ઘટનામાં આરોગ્ય કેન્દ્રની ઉદાસીનતા સામે સવાલો ઉભા થયા છે
- ધોરાજી તાલુકાના પાટણવાવ ગામમાં આવી ઘટનાઓ વધુ નોંધાઈ
- સરકારને વિશેષ તપાસ ટીમ અને કમિટી રચી આ મામલે ઝડપી તપાસની માંગ
ETV Bharat મીડિયાએ કોલકી ગામના આરોગ્ય કેન્દ્રની મુલાકાત લઈ આ મામલે માહિતી મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ આરોગ્ય કેન્દ્રના મુખ્ય અધિકારી ડૉ. પલક વીકાણીએ જણાવ્યું કે તેમની પાસે આ અંગે કોઈ ચોક્કસ માહિતી નથી. તેમણે આ વિષય પર વધુ માહિતી આપવાનું ટાળ્યું અને સમયના અભાવનું કારણ આગળ ધર્યું. આવી ગંભીર ઘટનામાં આરોગ્ય કેન્દ્રની ઉદાસીનતા સામે સવાલો ઉભા થયા છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, છેલ્લા એક વર્ષમાં આવા કિસ્સાઓમાં વધારો થયો છે. ખાસ કરીને ધોરાજી તાલુકાના પાટણવાવ ગામમાં આવી ઘટનાઓ વધુ નોંધાઈ છે, જ્યાં ત્રણ વ્યક્તિઓના મૃત્યુ થયા હોવાનું સામે આવ્યું છે. આવા કિસ્સાઓથી અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં ભયનો માહોલ છે. ગ્રામજનોએ સરકારને વિશેષ તપાસ ટીમ અને કમિટી રચી આ મામલે ઝડપી તપાસની માંગ કરી છે.
