ETV Bharat / state

ઉપલેટાના કોલકી ગામે અજ્ઞાત જંતુના કરડવાનો કિસ્સો: 100 વર્ષની વૃદ્ધ મહિલા પ્રભાવિત - UNKNOWN INSECT BITE CASE

રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટા તાલુકાના કોલકી ગામે અજ્ઞાત જંતુના કરડવાનો વધુ એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે.

ઉપલેટાના કોલકી ગામે અજ્ઞાત જંતુના કરડવાનો કિસ્સો: 100 વર્ષની વૃદ્ધ મહિલા પ્રભાવિત
ઉપલેટાના કોલકી ગામે અજ્ઞાત જંતુના કરડવાનો કિસ્સો: 100 વર્ષની વૃદ્ધ મહિલા પ્રભાવિત (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 26, 2025 at 6:05 PM IST

1 Min Read

રાજકોટ: રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટા તાલુકાના કોલકી ગામે અજ્ઞાત જંતુના કરડવાનો વધુ એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જેમાં 100 વર્ષની વૃદ્ધ મહિલા વાલીબેન મહિદાસભાઈ ચનિયારાને અસર થઈ છે. આ ઘટનામાં તેમના પગમાં જંતુના કરડવાના લક્ષણો જોવા મળ્યા છે. હાલ તેમની સારવાર ચાલુ છે અને તબિયત સ્થિર છે. જોકે, પગમાં થયેલી અસરને લીધે મલમપટ્ટી અને પ્રાથમિક તપાસ સહિતની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ ઘટનાને પગલે તેમના પરિવારમાં ચિંતાનો માહોલ છે, અને સરકાર પાસે તાત્કાલિક કાર્યવાહીની માંગ ઉઠી છે.

  • કોલકી ગામે અજ્ઞાત જંતુના કરડવાનો વધુ એક કિસ્સો
  • 100 વર્ષની વૃદ્ધ મહિલા વાલીબેન મહિદાસભાઈ ચનિયારાને અસર
  • ગંભીર ઘટનામાં આરોગ્ય કેન્દ્રની ઉદાસીનતા સામે સવાલો ઉભા થયા છે
  • ધોરાજી તાલુકાના પાટણવાવ ગામમાં આવી ઘટનાઓ વધુ નોંધાઈ
  • સરકારને વિશેષ તપાસ ટીમ અને કમિટી રચી આ મામલે ઝડપી તપાસની માંગ

ETV Bharat મીડિયાએ કોલકી ગામના આરોગ્ય કેન્દ્રની મુલાકાત લઈ આ મામલે માહિતી મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ આરોગ્ય કેન્દ્રના મુખ્ય અધિકારી ડૉ. પલક વીકાણીએ જણાવ્યું કે તેમની પાસે આ અંગે કોઈ ચોક્કસ માહિતી નથી. તેમણે આ વિષય પર વધુ માહિતી આપવાનું ટાળ્યું અને સમયના અભાવનું કારણ આગળ ધર્યું. આવી ગંભીર ઘટનામાં આરોગ્ય કેન્દ્રની ઉદાસીનતા સામે સવાલો ઉભા થયા છે.

ઉપલેટાના કોલકી ગામે અજ્ઞાત જંતુના કરડવાનો કિસ્સો: 100 વર્ષની વૃદ્ધ મહિલા પ્રભાવિત (ETV Bharat Gujarat)
ઉપલેટાના કોલકી ગામે અજ્ઞાત જંતુના કરડવાનો કિસ્સો: 100 વર્ષની વૃદ્ધ મહિલા પ્રભાવિત (ETV Bharat Gujarat)

ઉલ્લેખનીય છે કે, છેલ્લા એક વર્ષમાં આવા કિસ્સાઓમાં વધારો થયો છે. ખાસ કરીને ધોરાજી તાલુકાના પાટણવાવ ગામમાં આવી ઘટનાઓ વધુ નોંધાઈ છે, જ્યાં ત્રણ વ્યક્તિઓના મૃત્યુ થયા હોવાનું સામે આવ્યું છે. આવા કિસ્સાઓથી અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં ભયનો માહોલ છે. ગ્રામજનોએ સરકારને વિશેષ તપાસ ટીમ અને કમિટી રચી આ મામલે ઝડપી તપાસની માંગ કરી છે.

આ પણ વાંચો:

રાજકોટ: રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટા તાલુકાના કોલકી ગામે અજ્ઞાત જંતુના કરડવાનો વધુ એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જેમાં 100 વર્ષની વૃદ્ધ મહિલા વાલીબેન મહિદાસભાઈ ચનિયારાને અસર થઈ છે. આ ઘટનામાં તેમના પગમાં જંતુના કરડવાના લક્ષણો જોવા મળ્યા છે. હાલ તેમની સારવાર ચાલુ છે અને તબિયત સ્થિર છે. જોકે, પગમાં થયેલી અસરને લીધે મલમપટ્ટી અને પ્રાથમિક તપાસ સહિતની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ ઘટનાને પગલે તેમના પરિવારમાં ચિંતાનો માહોલ છે, અને સરકાર પાસે તાત્કાલિક કાર્યવાહીની માંગ ઉઠી છે.

  • કોલકી ગામે અજ્ઞાત જંતુના કરડવાનો વધુ એક કિસ્સો
  • 100 વર્ષની વૃદ્ધ મહિલા વાલીબેન મહિદાસભાઈ ચનિયારાને અસર
  • ગંભીર ઘટનામાં આરોગ્ય કેન્દ્રની ઉદાસીનતા સામે સવાલો ઉભા થયા છે
  • ધોરાજી તાલુકાના પાટણવાવ ગામમાં આવી ઘટનાઓ વધુ નોંધાઈ
  • સરકારને વિશેષ તપાસ ટીમ અને કમિટી રચી આ મામલે ઝડપી તપાસની માંગ

ETV Bharat મીડિયાએ કોલકી ગામના આરોગ્ય કેન્દ્રની મુલાકાત લઈ આ મામલે માહિતી મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ આરોગ્ય કેન્દ્રના મુખ્ય અધિકારી ડૉ. પલક વીકાણીએ જણાવ્યું કે તેમની પાસે આ અંગે કોઈ ચોક્કસ માહિતી નથી. તેમણે આ વિષય પર વધુ માહિતી આપવાનું ટાળ્યું અને સમયના અભાવનું કારણ આગળ ધર્યું. આવી ગંભીર ઘટનામાં આરોગ્ય કેન્દ્રની ઉદાસીનતા સામે સવાલો ઉભા થયા છે.

ઉપલેટાના કોલકી ગામે અજ્ઞાત જંતુના કરડવાનો કિસ્સો: 100 વર્ષની વૃદ્ધ મહિલા પ્રભાવિત (ETV Bharat Gujarat)
ઉપલેટાના કોલકી ગામે અજ્ઞાત જંતુના કરડવાનો કિસ્સો: 100 વર્ષની વૃદ્ધ મહિલા પ્રભાવિત (ETV Bharat Gujarat)

ઉલ્લેખનીય છે કે, છેલ્લા એક વર્ષમાં આવા કિસ્સાઓમાં વધારો થયો છે. ખાસ કરીને ધોરાજી તાલુકાના પાટણવાવ ગામમાં આવી ઘટનાઓ વધુ નોંધાઈ છે, જ્યાં ત્રણ વ્યક્તિઓના મૃત્યુ થયા હોવાનું સામે આવ્યું છે. આવા કિસ્સાઓથી અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં ભયનો માહોલ છે. ગ્રામજનોએ સરકારને વિશેષ તપાસ ટીમ અને કમિટી રચી આ મામલે ઝડપી તપાસની માંગ કરી છે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

UNKNOWN INSECT BITE CASEKOLKI VILLAGEUPLETAWOMAN AFFECTEDUNKNOWN INSECT BITE CASE

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

દંપતીએ સરકારી નોકરી છોડીને શરૂ કર્યુ કૃષિ-પશુપાલન સ્ટાર્ટઅપ, જાણો પ્રકૃતિને સંરક્ષિત કરતા દંપતીના સફળ વ્યવસાયની કહાણી

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ધસમસતી નદી અને સમુદ્રનું મિલન જોયું છે? જો, જવાબ ના હોય તો જુઓ આ અદ્ભુત વીડિયો...

'સાબર, બનાસ અને દુધસાગર' ઉત્તર ગુજરાતની ડેરી ક્રાંતિ: સહકારી શક્તિથી ગામડાથી વૈશ્વિક બજાર સુધી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.