ETV Bharat / state

ઊંઝા APMCમાં આખરે 9 મહિના પછી ચેરમેનની ચૂંટણી, 26 સપ્ટેમ્બરે થશે નિર્ણય

આ ચૂંટણી આગામી 26 સપ્ટેમ્બરના રોજ સવારે 11 કલાકે ઊંઝા APMC ખાતે યોજાશે, જેના પર સમગ્ર ઊંઝા અને મહેસાણા જિલ્લાના ખેડૂતો, વેપારીઓની નજર રહેશે.

ઊંઝા APMCમાં આખરે 9 મહિના પછી ચેરમેનની ચૂંટણી, 26 સપ્ટેમ્બરે થશે નિર્ણય
ઊંઝા APMCમાં આખરે 9 મહિના પછી ચેરમેનની ચૂંટણી, 26 સપ્ટેમ્બરે થશે નિર્ણય (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 18, 2025 at 3:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

મહેસાણા: ઊંઝા કૃષિ ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ (APMC) માં છેલ્લા નવ મહિનાથી ચાલી રહેલા વહીવટદાર શાસનનો અંત આવવા જઈ રહ્યો છે. ડિરેક્ટરોની ચૂંટણી પૂર્ણ થયાના લાંબા સમય બાદ હવે આખરે ચેરમેન અને વાઇસ ચેરમેનની ચૂંટણીની તારીખ જાહેર કરવામાં આવી છે. આ ચૂંટણી આગામી 26 સપ્ટેમ્બરના રોજ સવારે 11 કલાકે ઊંઝા APMC ખાતે યોજાશે, જેના પર સમગ્ર ઊંઝા અને મહેસાણા જિલ્લાના ખેડૂતો, વેપારીઓ અને રાજકીય વર્તુળોની નજર રહેશે.

આ જાહેરાત સાથે જ ઊંઝા APMCમાં ફરી એકવાર રાજકીય ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી અહીં વહીવટદાર શાસન ચાલી રહ્યું હતું, જેના કારણે અનેક મહત્વના નિર્ણયો અટકી પડ્યા હતા અને વહીવટી પ્રક્રિયામાં પણ ધીમી ગતિ જોવા મળી રહી હતી. ડિરેક્ટરોની ચૂંટણી ગત ડિસેમ્બર મહિનામાં યોજાઈ હતી, જેમાં ડિરેક્ટરો ચૂંટાયા હતા. આ ચૂંટણીના પરિણામો બાદ એવી અપેક્ષા હતી કે તરત જ ચેરમેન અને વાઇસ ચેરમેનની ચૂંટણી યોજાશે, પરંતુ વિવિધ કારણોસર આ પ્રક્રિયા મોકૂફ રાખવામાં આવી હતી.

ચૂંટણી પ્રક્રિયા અને રાજકીય ગણિત

ચેરમેન અને વાઇસ ચેરમેનની ચૂંટણીનું સંચાલન ગાંધીનગર APMCના નાયબ નિયામક અને ચૂંટણી અધિકારીની અધ્યક્ષતામાં થશે. આ ચૂંટણીમાં ચૂંટાયેલા ડિરેક્ટરો મતદાન કરશે. ઊંઝા APMCમાં બે પેનલો વચ્ચે ચૂંટણી જંગ હતો.

હાલના ચૂંટાયેલા ડિરેક્ટરોની સંખ્યા પરથી કોને સત્તા મળશે તે કહેવું મળવી મુશ્કેલ છે, જેના કારણે ક્રોસ-વોટિંગ અથવા ગુપ્ત મંત્રણાઓની સંભાવના પણ નકારી શકાય નહીં. દરેક પક્ષ પોતાના ઉમેદવારને જીતાડવા માટે એડીચોટીનું જોર લગાવી રહ્યા છે. આગામી દિવસોમાં આ મામલે રાજકીય બેઠકો અને ગોઠવણો વધુ તેજ બનશે.

વહીવટદાર શાસનનો અંત

ઊંઝા APMC એ માત્ર ગુજરાત જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર એશિયામાં જીરા અને ઈસબગુલના સૌથી મોટા બજાર તરીકે ઓળખાય છે. અહીંથી કરોડો રૂપિયાનો વાર્ષિક વેપાર થાય છે અને લાખો ખેડૂતો અને વેપારીઓનું ભવિષ્ય તેના નિર્ણયો પર આધાર રાખે છે. આવા મહત્વના સંસ્થામાં લાંબા સમયથી વહીવટદાર શાસન હોવું એ ચિંતાનો વિષય હતો. હવે નવી બોડીની રચના થતાં વહીવટી પ્રક્રિયામાં ઝડપ આવશે અને ખેડૂતો અને વેપારીઓના હિતમાં મહત્વના નિર્ણયો લેવામાં આવશે તેવી આશા રાખવામાં આવી રહી છે.

ઊંઝા APMCનું નેતૃત્વ કોણ કરશે તે ફક્ત ડિરેક્ટરોના મત પર જ નિર્ભર નથી, પરંતુ આ ચૂંટણીમાં સ્થાનિક રાજકારણ, ખેડૂત સંગઠનો અને વેપારી સંગઠનોનું દબાણ પણ મહત્વનો ભાગ ભજવશે. 26 સપ્ટેમ્બરનો દિવસ ઊંઝા APMCના ભવિષ્ય માટે એક નિર્ણાયક દિવસ સાબિત થશે, જ્યાં આખરે નક્કી થશે કે આ મહત્વની સંસ્થાનું સુકાન કોણ સંભાળશે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

UNJHA APMC ELECTIONELECTS CHAIRMANSEPTEMBER 26UNJHA APMCUNJHA APMC ELECTION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.