સુરતના લસકાણામાં નવરાત્રી મહોત્સમાં આહીર સમાજની અનોખી પરંપરા, ભક્તિ અને પરંપરાનો અનોખો સંગમ

આહીર સમાજની સંસ્કૃતિની ઓળખ આપતા તેમના ભાઈઓ અને બહેનોના ગરબા જગ વિખ્યાત છે, અને આ વર્ષે પણ તે ભક્તિ અને પરંપરાનો અનોખો સંગમ જોવા મળ્યો.

નવરાત્રી મહોત્સમાં આહીર સમાજની અનોખી પરંપરા
નવરાત્રી મહોત્સમાં આહીર સમાજની અનોખી પરંપરા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 29, 2025 at 5:59 PM IST

સુરત : મા આદ્યશક્તિના પવિત્ર પર્વ નવરાત્રિની ભક્તિમય ઉજવણીમાં હાલ સમગ્ર રાજ્ય રંગાયું છે. જ્યાં એક તરફ ખેલૈયાઓ મોંઘીદાટ ફી ચૂકવી પાર્ટી પ્લોટમાં ગરબે ઘૂમવા જઈ રહ્યા છે, ત્યારે કામરેજના લસકાણા ગામમાં વસવાટ કરતા આહીર સમાજે પોતાની આગવી પરંપરા અને સંસ્કૃતિને જાળવી રાખી એક ભવ્ય આયોજન કર્યું છે. આહીર સમાજની સંસ્કૃતિની ઓળખ આપતા તેમના ભાઈઓ અને બહેનોના ગરબા જગ વિખ્યાત છે, અને આ વર્ષે પણ તે ભક્તિ અને પરંપરાનો અનોખો સંગમ જોવા મળ્યો છે.

નોરતાની નવલી રાતમાં ભક્તિનો રંગ

લસકાણા ગામ ખાતે આહીર સમાજની વાડીમાં સમાજના દીકરા-દીકરીઓને બહાર ગરબે રમવા ન જવું પડે તે હેતુથી નવરાત્રિ મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ મહોત્સવમાં સાતમા નોરતે એક હજારથી વધુ ભાઈઓ અને બહેનોએ એકસાથે ગરબે ઘૂમીને મા આદ્યશક્તિની આરાધના કરી હતી. પરંપરા જાળવતા આ ખેલૈયાઓ પોતાના પરંપરાગત પહેરવેશ અને ઘરેણાંથી સજ્જ થઈને ગરબા રમવા ઉતર્યા હતા. આહીર સમાજના ગરબાની પરંપરાગત શૈલીએ ઉપસ્થિત સૌ કોઈને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા હતા.

25-30 વર્ષથી અવિરત આયોજન

આહીર સમાજ દ્વારા છેલ્લા 25 થી 30 વર્ષથી અવિરત રીતે આ નવરાત્રિ મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આ આયોજન પાછળનો મુખ્ય ઉદ્દેશ સમાજની દીકરીઓ સુરક્ષિત વાતાવરણમાં અને સંસ્કાર સાથે ગરબે રમી શકે તે સુનિશ્ચિત કરવાનો છે. આ નવરાત્રિ મહોત્સવમાં ભક્તિના રંગ સાથે સમાજ માટે આર્થિક યોગદાન પણ કરવામાં આવે છે.

નવરાત્રિના નવે દિવસ માતાજીની આરતી માટે બોલી બોલવામાં આવે છે, જેની રકમ આ વર્ષે 2.50 લાખ રૂપિયા સુધી પહોંચી હતી. આ બોલીમાંથી એકત્ર થયેલા તમામ રૂપિયાનો ખર્ચ નવરાત્રિના આયોજન પાછળ જ કરવામાં આવે છે.

આજના દેખાદેખીના જમાનામાં પણ કામરેજના લસકાણા ખાતે આહીર સમાજ પોતાની પ્રાચીન પરંપરા અને સંસ્કૃતિને જાળવી રાખીને આ પ્રકારના આયોજન દ્વારા અન્ય સમાજો માટે પ્રેરણારૂપ બની રહ્યો છે.

