સુરતના રાંદેરમાં તાપી નદીમાં તરતા મંડપમાં ગણેશજીની અનોખી સ્થાપના

યુવાનોએ મહોલ્લામાં નહીં, પરંતુ તાપી નદીના પ્રવાહમાં તરતો મંડપ બનાવી શ્રી ગણેશજીની સ્થાપના કરી છે.

સુરતના રાંદેરમાં તાપી નદીમાં તરતા મંડપમાં ગણેશજીની અનોખી સ્થાપના
સુરતના રાંદેરમાં તાપી નદીમાં તરતા મંડપમાં ગણેશજીની અનોખી સ્થાપના (ETV Bharat Gujarat)
Published : August 28, 2025 at 4:26 PM IST

સુરત: સમગ્ર સુરતમાં ગણેશોત્સવની ધૂમધામથી ઉજવણી થઈ રહી છે. રાજ્યમાં 80,000થી વધુ ગણેશજીની પ્રતિમાઓ શહેરમાં સ્થાપિત થઈ છે. ભવ્ય મંડપો, આકર્ષક રોશની અને સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ સાથે ગણેશોત્સવનો રંગ જામ્યો છે. આ બધાની વચ્ચે સુરતના રાંદેર વિસ્તારના યુવાનોએ એક અનોખી પહેલ કરી છે. આ યુવાનોએ મહોલ્લામાં નહીં, પરંતુ તાપી નદીના પ્રવાહમાં તરતો મંડપ બનાવી શ્રી ગણેશજીની સ્થાપના કરી છે.

તાપી નદીમાં તરતી દીવાદાંડીની પ્રતિકૃતિ

રાંદેરના પાંચ પીપળા મહોલ્લાના યુવાનોએ આ વર્ષે એક અનોખી થીમ પસંદ કરી છે. તેમણે ફાઇબર શીટનો ઉપયોગ કરીને તાપી નદીની વચ્ચે તરતી દીવાદાંડીની પ્રતિકૃતિ બનાવી છે. આ દીવાદાંડીના આકારના મંડપમાં ગણપતિ બાપ્પા બિરાજમાન છે. ભક્તો સવાર-સાંજ બોટમાં બેસીને નદીની વચ્ચે જઈને આરતી, ધૂન અને ભજનો ગાઈને બાપ્પાની આરાધના કરે છે.

સુરતના રાંદેરમાં તાપી નદીમાં તરતા મંડપમાં ગણેશજીની અનોખી સ્થાપના (ETV Bharat Gujarat)

પૂર બાદ તાપીમાં સ્થાપનાની શરૂઆત

આ અનોખી પરંપરા પાછળનો હેતુ ખૂબ જ ભાવનાત્મક છે. મંડળના સભ્ય ગૌરવ અજયભાઈ સેલરે જણાવ્યું, “વર્ષ 2006માં સુરતમાં આવેલા ભયંકર તાપી પૂરથી શહેરે ભારે તબાહીનો સામનો કર્યો હતો. સુરતીઓને તાપી નદીના પ્રકોપથી બચાવવા અને નદીને શાંત કરવાના હેતુથી, અમારા શ્રી ગણેશ મંડળ દ્વારા 2007થી તાપી નદીમાં શ્રીજીની સ્થાપના કરવાની શરૂઆત કરવામાં આવી.” કોરોના મહામારીના બે વર્ષ બાદ આ પરંપરા ફરીથી જીવંત કરવામાં આવી છે.

10 દિવસ બાદ ઘરે વિસર્જન

આ મંડળની ભક્તિમાં એક વિશેષ વાત પણ છે. સામાન્ય રીતે અનંત ચૌદશના દિવસે મોટી પ્રતિમાઓનું તાપી નદીમાં અથવા દરિયામાં વિસર્જન કરવામાં આવે છે. પરંતુ આ યુવાનો 10 દિવસની પૂજા-અર્ચના બાદ બાપ્પાની પ્રતિમાને તાપી નદીમાંથી બહાર કાઢીને પોતાના ઘરના આંગણે વિસર્જન કરે છે. આ રીતે, તેઓ પર્યાવરણનું રક્ષણ કરવાની સાથે પોતાની અનોખી ભક્તિથી સૌને આશ્ચર્યચકિત કરી રહ્યા છે. ગત વર્ષે બોટમાં મંડપ ઊભો કરીને સ્થાપના કરવામાં આવી હતી, અને આ વર્ષે તરતી દીવાદાંડીનો આકાર આપીને ભક્તોએ બાપ્પા પ્રત્યેનો પ્રેમ વ્યક્ત કર્યો છે.

