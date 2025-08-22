ભાવનગર: કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રીની ગુજરાત મુલાકાત બાદ એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાયો છે. ભાવનગરથી ધોલેરા સુધીની નવી રેલવે લાઇનને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. ભાવનગરના સાંસદ નીમુબેન બાંભણિયાને રેલવે મંત્રીએ પત્ર લખીને આ અંગે જાણકારી આપી છે.
નવી રેલવે લાઇનને મંજૂરી:
ભાવનગરના છેવાડે આવેલા અમદાવાદ જિલ્લાના ધોલેરા ખાતે નવી રેલવે લાઇનના નિર્માણને રેલવે મંત્રાલયે મંજૂરી આપી છે. આ માટે સાંસદ નીમુબેન બાંભણિયાએ કરેલી રજૂઆત સફળ રહી હોવાનું જણાવ્યું છે.
સાંસદે કરી જાહેરાત:
ભાવનગરના સાંસદ અને કેન્દ્રીય મંત્રી નીમુબેન બાંભણિયાએ જાહેર કર્યું કે તાજેતરમાં રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે ભાવનગરની મુલાકાત લીધી ત્યારે ભાવનગર-ધોલેરા રેલવે લાઇન અંગે રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. આ રજૂઆતને પગલે રેલવે મંત્રાલયે આ રેલવે લાઇનને મંજૂરી આપી હોવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. સ્થાનિક નેતાઓએ આ નિર્ણયથી આનંદ વ્યક્ત કર્યો છે.
રેલવે મંત્રીનો પત્ર:
રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે ભાવનગરના સાંસદ અને કેન્દ્રીય મંત્રી નીમુબેન બાંભણિયાને પત્ર લખીને જણાવ્યું કે, "તાજેતરની ભાવનગર મુલાકાત દરમિયાન તમે ધોલેરા રેલવે લાઇન અંગે રજૂઆત કરી હતી. અમને આનંદ છે કે ભાવનગર-ધોલેરા રેલવે લાઇન માટે ફાઇનલ લોકેશન સર્વે (FLS) ને મંજૂરી આપવામાં આવી છે."
ધોલેરા રેલવે લાઇનના ફાયદા:
કેન્દ્રીય મંત્રી નીમુબેન બાંભણિયાએ જણાવ્યું કે આ રેલવે લાઇન અમલમાં આવવાથી ઔદ્યોગિક, આર્થિક અને પ્રવાસન ક્ષેત્રે મજબૂતી આવશે. આ ઉપરાંત, નવી રેલવે લાઇનથી સ્થાનિક સ્તરે રોજગારીની તકો ઊભી થશે અને જિલ્લાના સર્વાંગી વિકાસને નવી ગતિ મળશે.
