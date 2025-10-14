કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી નવસારીની મુલાકાતે, બીલીમોરા બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશનની સમીક્ષા કરી
મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત તૈયાર થઈ રહેલા બીલીમોરા બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશનની મુલાકાતે રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ આવ્યા હતા.
નવસારી : કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ નવસારી જિલ્લામાં બનતી મેંગો આકારના બીલીમોરા બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશનની મુલાકાતે પહોંચ્યા. અમદાવાદથી મુંબઈ સુધીના 508 કિમી લાંબા બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટમાં બીલીમોરા મહત્ત્વપૂર્ણ સ્ટોપેજ તરીકે ઉભરી રહ્યું છે. કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રીએ બુલેટ ટ્રેનના પ્રથમ ટ્રાયલ રન માટે શરૂ થયેલી તૈયારીઓની સમીક્ષા કરી. સાથે જ જાપાનીઝ ટેકનોલોજીથી ચાલતા પ્રોજેક્ટના કામની પ્રક્રિયા પણ નિહાળી.
બીલીમોરા બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશનની મુલાકાતે કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી
કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ હેઠળ નિર્માણાધીન બીલીમોરા બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશનની મુલાકાત લીધી હતી. તેમના સાથે વલસાડના સાંસદ ધવલ પટેલ અને ગણદેવીના ધારાસભ્ય નરેશ પટેલ હાજર રહ્યા હતા. આ અવસરે અશ્વિની વૈષ્ણવે બીલીમોરા સ્ટેશન ખાતે ચાલી રહેલા નિર્માણ અને ટ્રેક લેસિંગના કાર્યની સમીક્ષા કરી હતી.
બીલીમોરા બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન
બીલીમોરા શહેર કેરીના બાગ માટે જાણીતું છે, ત્યાંના બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશનનું ફેસાડ ડિઝાઇન કેરીના બાગોથી પ્રેરિત છે, જે શહેરની કુદરતી સુંદરતા અને સ્થાનિક ઓળખને પ્રતિબિંબિત કરે છે. આ સ્ટેશનના અંદર અને પ્લેટફોર્મ વિસ્તારને કુદરતી પ્રકાશ અને વેન્ટિલેશનને ધ્યાનમાં રાખીને ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે. ફોલ્સ સીલીંગને એન્ટી-વાઇબ્રેશન હેંગર્સ વડે લગાવવામાં આવ્યું છે, જેથી ઝડપી ટ્રેનના કમ્પનનો અસર ફીટિંગ્સ પર ન પડે.
આ સ્ટેશન આધુનિક મુસાફર સુવિધાઓથી સુસજ્જ છે, જેમ કે વેઇટિંગ લાઉન્જ, નર્સરી, શૌચાલય, રિટેલ આઉટલેટ વગેરે. સાથે જ વયસ્કો, દિવ્યાંગો અને બાળકો ધરાવતા પરિવારો માટે ખાસ ધ્યાન રાખી અનેક લિફ્ટ અને એસ્કેલેટર સ્થાપિત કરવામાં આવી રહ્યા છે, જેથી બધાને સરળ ગતિશીલતા મળી રહે.
આ સ્ટેશન પ્રાંગણમાં હરિયાળી અને તાજગીભર્યું વાતાવરણ સર્જવા માટે વૃક્ષારોપણ કાર્ય થઈ રહ્યું છે. મુસાફરોની સગવડ માટે પીક-અપ અને ડ્રોપ-ઓફ ઝોન, બસ, કાર અને બાઈક માટે અલગ પાર્કિંગ તેમજ EV (ઇલેક્ટ્રિક વાહન) પાર્કિંગની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે.
IGBC (ઇન્ડિયન ગ્રીન બિલ્ડિંગ કાઉન્સિલ)ની વિવિધ વિશેષતા :
- પાણીનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ
- વરસાદી પાણીનો સંચય
- લો-ફ્લો સેનેટરી ફિટિંગ્સ
- આંતરિક ક્ષેત્રમાં ઓછી તાપ ઉર્જા પ્રવેશ
- ઓછા ઉદ્યાસી કાર્બનિક સંયોજનો (VOC) ધરાવતા પેઇન્ટનો ઉપયોગ
બીલીમોરા નજીક સ્થિત કેસલી ગામમાં આવેલા આ સ્ટેશન મહત્વપૂર્ણ સ્થળથી જોડાયેલું છે.
- બીલીમોરા રેલવે સ્ટેશન : 6 કિમી
- બીલીમોરા બસ ડિપો : 6 કિમી
- રાષ્ટ્રીય ધોરી માર્ગ NH-360 : 2.5 કિમી
બીલીમોરા બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશનની મુખ્ય વિશેષતા
- કુલ બાંધકામ વિસ્તાર : 38,394 ચોરસ મીટર
- હાઈ સ્પીડ ટ્રેનો માટે 425 મીટર લાંબુ પ્લેટફોર્મ
સ્ટેશન બિલ્ડિંગના બે સ્તર :
- ગ્રાઉન્ડ-કમ-કોન્સોર્સ લેવલ : પાર્કિંગ, પીક-અપ/ડ્રોપ-ઓફ, રાહદારી પ્લાઝા, સુરક્ષા ચેક પોઇન્ટ, વેઇટિંગ લાઉન્જ, ટોઇલેટ, લિફ્ટ, એસ્કેલેટર, સ્ટેપ્સ, કિયોસ્ક, ટિકિટ કાઉન્ટર વગેરે.
- પ્લેટફોર્મ લેવલ : 2 પ્લેટફોર્મ અને 4 ટ્રેક
સ્ટેશનનું નિર્માણ કાર્ય : રેલ અને પ્લેટફોર્મ સ્લેબ કાસ્ટિંગનું કામ તેમજ બિલ્ડિંગમાં સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટીલનું કામ પૂર્ણ થઈ ચૂક્યું છે. આર્કિટેક્ચરલ ફિનિશિંગ અને MEP (મિકેનિકલ, ઇલેક્ટ્રિકલ અને પ્લમ્બિંગ) કામગીરી હાલ ચાલુ છે.
બીલીમોરા બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન પર ટ્રેકનું નિર્માણ કાર્ય
બીલીમોરા સ્ટેશન પર RC ટ્રેક બેડનું નિર્માણ પૂર્ણ થઈ ગયું છે, અને રેલ લેઇંગ કાર (RLC) દ્વારા તાત્કાલિક ટ્રેકના સ્થાપનનું કાર્ય પણ સક્રિય રીતે ચાલી રહ્યું છે.
RLC 200 મીટર લાંબા વેલ્ડેડ રેલ પેનલ્સને ટ્રેક કન્સ્ટ્રક્શન બેઝ (TCB) પરથી ઇન્સ્ટોલેશન સાઇટ સુધી લઈ જવાનું કામ કરે છે, જેના દ્વારા રેલ પેનલ્સને મશીનરીથી સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવે છે અને માનવ હસ્તક્ષેપ ઓછામાં ઓછો રહે છે.
320 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ટ્રેનોના નિર્વિઘ્ન સંચાલન માટે સર્વેની ચોકસાઈને અત્યંત મહત્વ આપવામાં આવે છે.
સૌથી વિશ્વસનીય અને આધુનિક સર્વે સાધનો ઉપયોગમાં લેવાય છે અને દરેક સર્વે સ્ટેજનું બહુસ્તરીય વેરિફિકેશન કરવામાં આવે છે. રેફરન્સ પિન સર્વે અને રિગ્રેશન એનાલિસિસ પદ્ધતિઓ દ્વારા નાના ભિન્નતાનું સમાધાન કરવામાં આવે છે.
ટર્નઆઉટ અને ક્રોસઓવર :
બીલીમોરા સ્ટેશનમાં 2 લૂપ લાઈન છે, તેમાં 4 ટર્નઆઉટ (18માં 1) મુવેબલ ક્રોસિંગ સાથે છે. સાથે જ 2 ક્રોસઓવર્સ (18માં 1) પણ છે. મુખ્ય લાઈન 12માં 1 ટર્નઆઉટ દ્વારા બ્રાન્ચ થાય છે. જેથી કન્ફર્મેશન કાર બેઝને એડજસ્ટ કરી શકાય.
મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટની પ્રગતિ (10 ઓક્ટોબર, 2025 સુધી)
- ભારતનો પહેલો 508 કિમી લાંબો બુલેટ ટ્રેન કોરિડોર મુંબઈ અને અમદાવાદ વચ્ચે નિર્માણાધીન છે.
- 508 કિમીમાંથી 325 કિમી વાયા ડક્ટ અને 400 કિમી પિયર્સનું કાર્ય પૂરું થયું છે.
- 17 નદી પુલ, 5 PSC પુલ, અને 10 સ્ટીલ પુલ પૂર્ણ
- 216 કિમી વિસ્તારમાં 4 લાખથી વધુ નોઇઝ બેરિયર લગાવવામાં આવ્યા
- 217 ટ્રેક કિમી સુધીના RC ટ્રેક બેડનું બાંધકામ પૂર્ણ
- 2300+ OHE માસ્ટ લગભગ 57 કિમી રૂટમાં લગાવવામાં આવ્યા
- પાલઘર જિલ્લાના 7 પર્વતીય ટનલ્સનું ખોદકામ કાર્ય ચાલુ
- BKC થી શિલફાટા વચ્ચે 21 કિમી ટનલમાંથી 5 કિમી NATM ટનલનું ખોદકામ પૂર્ણ
- સુરત અને અમદાવાદમાં રોલિંગ સ્ટોક ડિપોનું બાંધકામ ચાલુ
- ગુજરાતના તમામ સ્ટેશનો પર સુપરસ્ટ્રક્ચરનું કાર્ય અદ્યતન તબક્કે
- મહારાષ્ટ્રના 3 એલિવેટેડ સ્ટેશનો પર કાર્ય શરૂ અને મુંબઈની અંડરગ્રાઉન્ડ સ્ટેશન પર બેઝ સ્લેબ કાસ્ટિંગ કાર્ય ચાલુ
