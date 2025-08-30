ETV Bharat / state

જુનાગઢમાં બેરોજગારી આંદોલનથી રાજકીય વાતાવરણ ગરમાયું: જવાહર ચાવડા પર અરવિંદ લાડાણીના ગંભીર આક્ષેપો - UNEMPLOYMENT MOVEMENT

1લી સપ્ટેમ્બરથી માણાવદરમાં પૂર્વ ધારાસભ્ય અને કેબિનેટ પ્રધાન જવાહર ચાવડા દ્વારા બેરોજગારીના મુદ્દે એક બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

જુનાગઢમાં બેરોજગારી આંદોલનથી રાજકીય વાતાવરણ ગરમાયું
જુનાગઢમાં બેરોજગારી આંદોલનથી રાજકીય વાતાવરણ ગરમાયું (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 30, 2025 at 6:39 PM IST

1 Min Read

જુનાગઢ: આગામી 1લી સપ્ટેમ્બરથી માણાવદરમાં પૂર્વ ધારાસભ્ય અને કેબિનેટ પ્રધાન જવાહર ચાવડા દ્વારા બેરોજગારીના મુદ્દે એક બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ બેઠક પૂર્વે માણાવદરના વર્તમાન ભાજપ ધારાસભ્ય અરવિંદ લાડાણીએ જવાહર ચાવડા પર ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. લાડાણીએ આરોપ લગાવ્યો છે કે ચાવડાએ બેરોજગારી ફેલાવવામાં ભૂમિકા ભજવી છે અને સહકારી સંસ્થાઓના નાણાંનો દુરુપયોગ કર્યો છે. આ આક્ષેપોને કારણે જુનાગઢ લોકસભા બેઠકનું રાજકીય વાતાવરણ ગરમાયું છે.

1લી સપ્ટેમ્બરથી બેરોજગારી આંદોલનની શરૂઆત:

આગામી 1લી સપ્ટેમ્બરથી જુનાગઢની માણાવદર વિધાનસભા બેઠક પર બેરોજગારી આંદોલનની શરૂઆત થવા જઈ રહી છે. આ આંદોલન પૂર્વ ધારાસભ્ય જવાહર ચાવડાની ઉપસ્થિતિમાં શરૂ થશે. જોકે, આ પહેલાં માણાવદરના વર્તમાન ભાજપ ધારાસભ્ય અરવિંદ લાડાણીએ ચાવડા પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે. માણાવદરના ભાજપ ધારાસભ્ય અરવિંદ લાડાણીનો દાવો છે કે ચાવડાએ પાછલા 35 વર્ષથી માણાવદરમાં બેરોજગારી વધારવાનું કામ કર્યું છે. તેમણે વધુમાં આરોપ મૂક્યો કે ચાવડાના કારણે માણાવદર માર્કેટિંગ યાર્ડ અને એક સમયે સમૃદ્ધ 150 જિનિંગ મિલો બંધ થઈ, જેના કારણે સ્થાનિક લોકોની રોજગારી છીનવાઈ ગઈ.

જુનાગઢમાં બેરોજગારી આંદોલનથી રાજકીય વાતાવરણ ગરમાયું (Etv Bharat Gujarat)

ડૉ. સુભાષ યુનિવર્સિટીમાં રોજગારીનો પડકાર:

અરવિંદ લાડાણીએ જવાહર ચાવડાને પડકાર ફેંક્યો છે કે તેઓ જુનાગઢ ખાતેની ડૉ. સુભાષ યુનિવર્સિટીમાં સ્થાનિક લોકોને કેટલી રોજગારી આપી તેના આંકડા જાહેર કરે. ભાજપ સરકારે આ યુનિવર્સિટીને સ્વતંત્ર યુનિવર્સિટીનો દરજ્જો આપ્યો છે, પરંતુ લાડાણીનો આરોપ છે કે ચાવડાએ 35 વર્ષ સુધી ધારાસભ્ય અને રાજકીય આગેવાન તરીકે કામ કર્યું, છતાં રોજગારીના મુદ્દે કોઈ નોંધપાત્ર કામગીરી કરી નથી.

જવાહર ચાવડાનું 1લી સપ્ટેમ્બરનું સંમેલન:

1લી સપ્ટેમ્બરથી જવાહર ચાવડા જુનાગઢ લોકસભા બેઠક પર બેરોજગારીના મુદ્દે સંમેલનો અને આંદોલનની શરૂઆત કરશે. આ સંમેલનમાં તેઓ માણાવદર ખાતે હાજર રહીને અરવિંદ લાડાણીના આક્ષેપોનો જવાબ આપશે. ચાવડાએ જણાવ્યું છે કે તેઓ બેરોજગારોને ન્યાય અને રોજગારી મળે તે માટે સમગ્ર જુનાગઢ લોકસભા બેઠક પર આંદોલન યોજશે અને આ મુદ્દે પોતાની કટિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી છે.

આ પણ વાંચો:

જુનાગઢ: આગામી 1લી સપ્ટેમ્બરથી માણાવદરમાં પૂર્વ ધારાસભ્ય અને કેબિનેટ પ્રધાન જવાહર ચાવડા દ્વારા બેરોજગારીના મુદ્દે એક બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ બેઠક પૂર્વે માણાવદરના વર્તમાન ભાજપ ધારાસભ્ય અરવિંદ લાડાણીએ જવાહર ચાવડા પર ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. લાડાણીએ આરોપ લગાવ્યો છે કે ચાવડાએ બેરોજગારી ફેલાવવામાં ભૂમિકા ભજવી છે અને સહકારી સંસ્થાઓના નાણાંનો દુરુપયોગ કર્યો છે. આ આક્ષેપોને કારણે જુનાગઢ લોકસભા બેઠકનું રાજકીય વાતાવરણ ગરમાયું છે.

1લી સપ્ટેમ્બરથી બેરોજગારી આંદોલનની શરૂઆત:

આગામી 1લી સપ્ટેમ્બરથી જુનાગઢની માણાવદર વિધાનસભા બેઠક પર બેરોજગારી આંદોલનની શરૂઆત થવા જઈ રહી છે. આ આંદોલન પૂર્વ ધારાસભ્ય જવાહર ચાવડાની ઉપસ્થિતિમાં શરૂ થશે. જોકે, આ પહેલાં માણાવદરના વર્તમાન ભાજપ ધારાસભ્ય અરવિંદ લાડાણીએ ચાવડા પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે. માણાવદરના ભાજપ ધારાસભ્ય અરવિંદ લાડાણીનો દાવો છે કે ચાવડાએ પાછલા 35 વર્ષથી માણાવદરમાં બેરોજગારી વધારવાનું કામ કર્યું છે. તેમણે વધુમાં આરોપ મૂક્યો કે ચાવડાના કારણે માણાવદર માર્કેટિંગ યાર્ડ અને એક સમયે સમૃદ્ધ 150 જિનિંગ મિલો બંધ થઈ, જેના કારણે સ્થાનિક લોકોની રોજગારી છીનવાઈ ગઈ.

જુનાગઢમાં બેરોજગારી આંદોલનથી રાજકીય વાતાવરણ ગરમાયું (Etv Bharat Gujarat)

ડૉ. સુભાષ યુનિવર્સિટીમાં રોજગારીનો પડકાર:

અરવિંદ લાડાણીએ જવાહર ચાવડાને પડકાર ફેંક્યો છે કે તેઓ જુનાગઢ ખાતેની ડૉ. સુભાષ યુનિવર્સિટીમાં સ્થાનિક લોકોને કેટલી રોજગારી આપી તેના આંકડા જાહેર કરે. ભાજપ સરકારે આ યુનિવર્સિટીને સ્વતંત્ર યુનિવર્સિટીનો દરજ્જો આપ્યો છે, પરંતુ લાડાણીનો આરોપ છે કે ચાવડાએ 35 વર્ષ સુધી ધારાસભ્ય અને રાજકીય આગેવાન તરીકે કામ કર્યું, છતાં રોજગારીના મુદ્દે કોઈ નોંધપાત્ર કામગીરી કરી નથી.

જવાહર ચાવડાનું 1લી સપ્ટેમ્બરનું સંમેલન:

1લી સપ્ટેમ્બરથી જવાહર ચાવડા જુનાગઢ લોકસભા બેઠક પર બેરોજગારીના મુદ્દે સંમેલનો અને આંદોલનની શરૂઆત કરશે. આ સંમેલનમાં તેઓ માણાવદર ખાતે હાજર રહીને અરવિંદ લાડાણીના આક્ષેપોનો જવાબ આપશે. ચાવડાએ જણાવ્યું છે કે તેઓ બેરોજગારોને ન્યાય અને રોજગારી મળે તે માટે સમગ્ર જુનાગઢ લોકસભા બેઠક પર આંદોલન યોજશે અને આ મુદ્દે પોતાની કટિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી છે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

UNEMPLOYMENT MOVEMENTJUNAGADHARVIND LADANIJAWAHAR CHAVDAUNEMPLOYMENT MOVEMENT

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.