ETV Bharat / state

ઉના પોલીસ સ્ટેશન બહાર જ આધેડે કર્યો આત્મહત્યાનો પ્રયાસ, હોસ્પિટલમાં ખસેડ્યા

નિવૃત પોલીસકર્મી પોલીસ સ્ટેશનમાં પુત્ર સામે ફરિયાદ કરવા ગયા હતા. જોકે, બાદમાં તેઓએ પોલીસ સ્ટેશન બહાર જ આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કર્યો.

ઉના પોલીસ સ્ટેશન બહાર જ આધેડે કર્યો આત્મહત્યાનો પ્રયાસ
ઉના પોલીસ સ્ટેશન બહાર જ આધેડે કર્યો આત્મહત્યાનો પ્રયાસ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 24, 2025 at 2:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ગીર સોમનાથ : હાલના સમયમાં પરિવારમાં ગૃહ કંકાસના લીધે થતા નાના-મોટા ઝઘડા ક્યારેક મોટું સ્વરૂપ ધારણ કરતા હોય છે. આવી જ એક ઘટના ઉનામાં બની છે. ઉનામાં રહેતા નિવૃત્ત પોલીસકર્મીએ ઉના પોલીસ સ્ટેશન પરિસરમાં આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કર્યો છે. પોલીસ પાસેથી મળતી માહિતી અનુસાર નિવૃત્ત પોલીસકર્મી અને તેમના પુત્ર વચ્ચે અવારનવાર નાના-મોટા ઝઘડા થતા હતા.

ઘર કંકાસનું ગંભીર પરિણામ : ઉનાના શિક્ષક સોસાયટીમાં રહેતા નિવૃત્ત પોલીસકર્મી દિલીપભાઈ ભટ્ટ અને તેમના પુત્ર હિરૂપ વચ્ચે નાના-મોટા ઝઘડા થતા હતા. થોડા દિવસ પહેલા નિવૃત્ત પોલીસકર્મી દિલીપભાઈ ભટ્ટ અને તેમના પત્ની અમદાવાદ ગયા હતા. તેઓ વહેલી સવારે ઘરે આવતા તેમનો પુત્ર હિરૂપ સવારના સમયે દિલીપભાઈ સાથે લડવા ઝઘડવા લાગ્યો હતો.

પોલીસ સ્ટેશન બહાર જ કર્યો આત્મહત્યાનો પ્રયાસ

આ બાબતે દિલીપભાઈ ભટ્ટ પુત્ર સામે ઉના પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવવા માટે ગયા હતા. પુત્ર વારંવાર ઝઘડા કરતો હોવાની બાબતનું નિવૃત પોલીસકર્મી દિલીપભાઈ ભટ્ટને લાગી આવતા પોલીસ સ્ટેશનના ગ્રાઉન્ડમાં બેસી ગયા હતા. આ દરમિયાન દિલીપભાઈએ અચાનક આત્મહત્યા કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

દિલીપભાઈને હોસ્પિટલમાં ખસેડ્યા : જોકે, આ સમયે સ્થળ પર હાજર પોલીસકર્મીઓ દ્વારા દિલીપભાઈની ટીંગાટોળી કરી ખાનગી વાહનમાં બેસાડી ઉના સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લઈ જવાયા હતા. બાદમાં વધુ સારવાર માટે વેરાવળ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. આ બનાવ અંગે પોલીસે દિલીપભાઈના પત્નીનું નિવેદન નોંધી જાણવા જોગ ફરિયાદ નોંધવામાં છે.

પોલીસ તપાસ અને કાર્યવાહી : આ બાબતે ઉના PI મહેન્દ્રસિંહ રાણાનો સંપર્ક કરતા તેમણે જણાવ્યું કે, આ નિવૃત્ત પોલીસકર્મી દિલીપભાઈ ભટ્ટ અને તેમનો પુત્ર બંને અવાર-નવાર ઝઘડો કરતા હોય, તેમજ પુત્ર સામે અનેક વખત પિતાએ ફરિયાદ પણ નોંધાવી છે. આ બાબતે પોલીસે નિવેદન નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

હાલ નિવૃત્ત પોલીસકર્મી દિલીપભાઈ ભટ્ટને વેરાવળ સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા છે. તેઓની સ્થિતિ સારી છે અને આજે હોસ્પિટલમાંથી રજા પણ આપવામાં આવશે. બાદમાં તેઓનું પણ નિવેદન નોંધવામાં આવશે.

આ પણ વાંચો...

For All Latest Updates

TAGGED:

UNA POLICE STATIONUNA MAN ATTEMPTED SUICIDEઆધેડે કર્યો આત્મહત્યાનો પ્રયાસRETIRED POLICEMAN DILIP BHATTGIR SOMNATH NEWS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.