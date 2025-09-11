ETV Bharat / state

સૈયદ રાજપરા અને નવાબંદર નજીક ફિશરીઝ કચેરીની સ્થાપના કરવા ઉનાના માછીમારોની માંગ

ઉના તાલુકાના માછીમારોને ફિશરીઝ વિભાગની કચેરી અમરેલી જિલ્લાના જાફરાબાદ ખાતે આવેલી હોવાથી, માછીમારી અંગેના નાના-મોટા પ્રશ્નો અને રજૂઆતો માટે જાફરાબાદ જવું પડે છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 11, 2025 at 2:58 PM IST

ગીર સોમનાથ: જિલ્લાના ઉના તાલુકાના માછીમારોને ફિશરીઝ વિભાગની કચેરી અમરેલી જિલ્લાના જાફરાબાદ ખાતે આવેલી હોવાથી, માછીમારી અંગેના નાના-મોટા પ્રશ્નો અને રજૂઆતો માટે જાફરાબાદ જવું પડે છે. આથી, બોટ એસોસિએશનના પ્રમુખ અને સરપંચ દ્વારા સરકારને ઉના તાલુકાના માછીમારો માટે સૈયદ રાજપરા અને નવાબંદર નજીક ફિશરીઝ વિભાગની કચેરી ફાળવવાની માંગ કરવામાં આવી છે.

ઉના તાલુકાના સૈયદ રાજપરા અને નવાબંદર ગામો માછીમારી વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા છે. અહીં આશરે 1200 બોટ માછીમારી કરે છે, અને રાજ્ય તેમજ આંતરરાજ્યમાંથી લોકો માછીમારી માટે આવે છે. આ બંદરોના દરિયામાં કોઈ અકસ્માત થાય તો પોલીસ કામગીરી માટે માછીમારોને ગીર સોમનાથ (નવાબંદર) જવું પડે છે, જ્યારે ફિશરીઝ વિભાગની કામગીરી માટે અમરેલી જિલ્લાના જાફરાબાદ ખાતે જવું પડે છે. જાફરાબાદ ઉનાથી 120 કિ.મી. દૂર છે, જ્યારે જિલ્લાનું વડું મથક વેરાવળ માત્ર 85 કિ.મી.ના અંતરે છે.

આ બંને બંદરની બોટોના માલિકોના દસ્તાવેજો ગીર સોમનાથ જિલ્લાના છે, અને આ બંદરો ગીર સોમનાથ જિલ્લાના છેવાડે આવેલા હોવા છતાં અમરેલી જિલ્લાને અડીને સ્થિત છે. સૈયદ રાજપરા અને નવાબંદર બંદરો પર મુખ્યત્વે તાજી માછલીનો વ્યવસાય થાય છે, જ્યારે અમરેલી જિલ્લાના બંદરોમાં સૂકી માછલી (ડ્રાય ફિશ)નો વ્યવસાય થાય છે. સમગ્ર દેશમાં ચોમાસાની સીઝન પૂર્ણ થયા બાદ 1 ઓગસ્ટથી માછીમારી શરૂ થાય છે, પરંતુ આ બંદરો અમરેલી જિલ્લા હેઠળ આવતા હોવાથી અહીંના માછીમારોને 15 ઓગસ્ટથી માછીમારી માટે ટોકન આપવાની કામગીરી હાથ ધરાય છે.

આ બંને બંદરોનું ફિશરીઝ વિભાગનું તમામ વહીવટી કામકાજ અમરેલીથી થાય છે. આથી, ઉના તાલુકાના સૈયદ રાજપરા અને નવાબંદરના માછીમારોની માંગ છે કે ઉના નજીક ફિશરીઝ વિભાગની કચેરી સ્થાપવામાં આવે, જેથી દૂરની મુસાફરીની મુશ્કેલીઓથી બચી શકાય અને સમય તેમજ નાણાંનો વ્યય અટકે.

