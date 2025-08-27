ગીર સોમનાથ : ઉનાના ભાચા ગામની શાહી નદી પર 35 વર્ષ પૂર્વે કોઝવે (બેઠો પુલ) બનાવવામાં આવ્યો હતો. 5 વર્ષ પહેલા ભારે વરસાદ પડતા કોઝવેનું ધોવાણ થયું હતું. જે બાદ નદીના સામા કાંઠે રહેતા 30 થી વધુ પરિવાર અને ખેડૂતોને સામા કાંઠે જવા માટે ટ્યુબ અને દોરડાનો સહારો લઈ જીવના જોખમે નદી પાર કરવી પડે છે.
5 વર્ષથી નવનિર્માણની વાટ જોતો પુલ
ઉના તુલસીશ્યામ જતા માર્ગ પર 9 કિમી દૂર આવેલ ભાચા ગામની શાહી નદી પર 1990 ની સાલમાં વન વિભાગના વોટર શેડ યોજના હેઠળ કોઝવે બનાવી અને તાલુકા પંચાયતને સોંપવામાં આવ્યો હતો. જોકે, ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદ પડતા નદીમાં પૂર આવ્યું અને આ કોઝવેનો એક તરફનો ભાગ ધોવાઈ ગયો હતો. છેલ્લા 5 વર્ષથી નદીના સામા કાંઠે રહેતા 30 જેટલા પરિવારો અને ખેડૂતો નદી પરથી સામા કાંઠે જવામાં ભારે મુશ્કેલી વેઠી રહ્યા છે.
જીવના જોખમે નદી પાર કરતા ગ્રામજનો
સામા કાંઠે જવા માટે કુટુંબો અને ખેડૂતોને નદી પાર કરવી પડે છે. અને તેના માટે ટ્યુબ અને દોરડાનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. સામા કાંઠે કોઈને જવું હોય તો પહેલા બુમો પાડીને અથવા ફોન કરીને નદીમાં બોલાવવા પડે છે. જે બાદમાં તેઓ કાંઠા તરફ ટ્યુબ ફેંકે છે, જેના પર બેસી અને એક સાડીની લેસ જેવી પાતળી દોરીથી ટ્યુબ ખેંચીને સ્થાનિકો સામા કાંઠે પહોંચે છે.
વૈકલ્પિક માર્ગ તો વધુ જોખમી
સામા કાંઠે આંગણવાડી આવેલી છે અને ગામમાં શાળા આવેલી છે. આંગણવાડી અને શાળામાં બાળકોને જવું હોય તો બાળકો અને વાલીઓ આ ટ્યુબ પર બેસી જીવના જોખમે નદી પાર કરે છે. ક્યારેક તો બાળકોના શાળાના ચોપડા પણ પાણીમાં પલળી જાય છે. તેમજ બીમાર અને સગર્ભા સ્ત્રીઓને પણ આ જ રીતે નદી પાર કરવી પડે છે.
ચોમાસું શરૂ થાય ત્યારથી માર્ચ મહિના સુધી અંદાજે છ માસ ગ્રામજનો પારાવાર પરેશાની વેઠે છે. સામા કાંઠે જવા વૈકલ્પિક નિર્જન પગદંડી માર્ગ છે, જ્યાં વધુ પડતા ઝાડી ઝાંખરા છે. વધુમાં દીપડાનો પણ વસવાટ હોવાથી લોકો અહીંથી પસાર થવામાં ડર અનુભવે છે.
અનેક રજૂઆત છતાં પરિણામ શૂન્ય
આ બાબતે ભાચા ગ્રામ પંચાયત સામાજિક ન્યાય સમિતિના ચેરમેન કાનજીભાઈ સાંખટે ETV BHARAT સાથે વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, આ નદી પર પુલ બનાવવા બાબતે અનેક વખત રજૂઆત કરવામાં આવી છે. બે વખત જિલ્લા આયોજનમાંથી નામંજૂર કરવામાં આવ્યો, એક વખત ટેન્ડર પ્રક્રિયા બહાર પાડતા 8 લાખનું ટેન્ડર બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું. એક જ ટેન્ડર ઉપાડવામાં આવ્યું હતું, નિયમોનુસાર ત્રણ ટેન્ડર ઉપડે છે. જોકે, એક કંપનીને કોન્ટ્રાક્ટ આપવાનો હોવાથી તે પ્રક્રિયા પણ ફેલ કરવામાં આવી છે.
ત્યારપછી તાલુકા પંચાયત, R & B ના ડેપ્યુટી કાર્યપાલક ઇજનેર, પંચાયત ઈરીગેશન સહિતના વિભાગ અને અધિકારીઓને જાણ કરવામાં આવી. છતાં આ પુલ બનાવવા બાબતે કોઇ ગંભીરતા લેતું નથી અને અમારા ગામના લોકો હેરાન પરેશાન થાય છે. જેથી આ પુલ વહેલી તકે બનાવવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી હતી.
પ્રાંત અધિકારીએ કહ્યું, થઈ જશે...
આ બાબતે ઉના પ્રાંત અધિકારી કે. આર. પરમાર સાથે વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે, આ ઉનાના ભાચા ગામની શાહી નદી પરનો કોઝવે ધોવાણ થતા તૂટી ગયો છે. તે પંચાયત સિંચાઈ વિભાગમાં આવે છે અને આ પુલ જિલ્લામાંથી મંજૂર કરવામાં આવ્યો છે. હાલ વરસાદની સિઝન હોવાથી કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું નથી, પરંતુ વરસાદ સિઝન પૂરી થશે એટલે આ પુલ બનાવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે.
આ પણ વાંચો...