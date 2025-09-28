ઉકાઈ ડેમમાં પાણીની ભરપૂર આવકથી 10 ગેટ ખોલાયા, તાપી કાંઠાના ગામોને એલર્ટ કરાયા
ડેમની સપાટી હાલમાં 344.116 ફૂટ પર પહોંચી ગઈ છે, જ્યારે તેની સંપૂર્ણ સપાટી 345 ફૂટ છે.
Published : September 28, 2025 at 8:50 PM IST
તાપી: ઉકાઈ ડેમના ઉપરવાસમાં ખાસ કરીને મહારાષ્ટ્ર રાજ્યમાં પડી રહેલા ભારે વરસાદને કારણે ડેમમાં સતત પાણીની આવકમાં વધારો નોંધાયો છે. હાલ ડેમના ઉપરવાસમાંથી આશરે 81,396 ક્યુસેક જેટલું પાણી આવી રહ્યું છે. બીજી તરફ ડેમની સલામતીને ધ્યાનમાં રાખીને પાણી છોડવાનું પણ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. હાલ ઉકાઈ ડેમમાંથી 1,33,780 ક્યુસેક પાણી તાપી નદીમાં છોડવામાં આવી રહ્યું છે.
ઉકાઈ ડેમના 10 ગેટ ખોલાયા
ડેમની સપાટી હાલમાં 344.116 ફૂટ પર પહોંચી ગઈ છે, જ્યારે તેની સંપૂર્ણ સપાટી 345 ફૂટ છે. એટલે કે હવે ડેમ માત્ર 0.84 ફૂટ જ તેની સંપૂર્ણ સપાટીથી દૂર છે. આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ડેમના 10 ગેટ ખોલવામાં આવ્યા છે, જે 6 ફૂટ જેટલા ઊંચે ઉંચકીને પાણી તાપી નદીમાં છોડવામાં આવી રહ્યું છે.
નદી કાંઠાના ગામોમાં એલર્ટ
આવક કરતા જાવક વધુ હોવાથી તાપી નદીમાં પાણીનું સ્તર ઝડપથી વધી રહ્યું છે. એ કારણે નદી કિનારે વસવાટ કરતા ગામોને એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. તંત્ર દ્વારા લોકોને નદીકાંઠે ન જવા, બોટ કે નાવ દ્વારા પારાવાર ન કરવા અને સલામતીના નિયમોનું પાલન કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
ભારે વરસાદના કારણે ડેમ પરિસ્થિતિ ગંભીર બનતી જાય છે, પરંતુ તંત્ર સતત નજર રાખી રહ્યું છે. પાણીની આવક જાવક પર મોનિટરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને જરૂર પડે ત્યારે વધુ ગેટ ખોલવામાં આવશે. તાપી નદી કિનારે રહેતા લોકોને હાલ ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે તેઓ સાવચેત રહે અને કોઈપણ પ્રકારની જોખમી હરકતથી દૂર રહે. પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણ નિયંત્રણમાં છે, પરંતુ લોકોની સહકાર અને સાવચેતી એ જ તંત્ર માટે સૌથી મોટી મદદરૂપ સાબિત થશે.
5 જિલ્લાના પાણીની સમસ્યા દૂર
હાલ ડેમના કેચમેન્ટ એરિયામાં જેની રીતની પાણી આવક થાય છે તે પ્રમાણે ડેમમાં પાણીની પૂરતો જથ્થો આવનાર બે વર્ષ સુધી દક્ષિણ ગુજરાતના લોકો માટે ઉપલબ્ધ રહેશે. જેને લઈને દક્ષિણ ગુજરાત 5થી વધુ જિલ્લાઓને આવનાર સમય માટે સિંચાઈ, ઉદ્યોગ તથા પીવાનું પાણી આવનાર બે વર્ષ સુધી મળતું રહેશે.
