સુરત : ઉકાઈ ડેમમાંથી નવ દરવાજા ખોલીને તાપી નદીમાં 1.25 લાખ ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે, જેના કારણે તાપી નદી બે કાંઠે વહી રહી છે. પાણી છોડવાના કારણે સુરત જિલ્લાના બારડોલી તાલુકામાં આવેલ હરિપુરા કોઝવે પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે. ચાલુ સિઝનમાં પ્રથમ વખત છે કે હરિપુરા કોઝવે પર પાણી ફરી વળ્યા છે.
તાપી નદી બે કાંઠે વહેતી થઈ : હાલમાં જ ઉકાઈ ડેમમાંથી પાણી છોડવામાં આવ્યું છે. જેના કારણે તાપી નદી બે કાંઠે વહી રહી છે. આ સિઝનનો પ્રથમ પ્રસંગ છે જ્યારે હરિપુરા કોઝવે પાણીમાં ગરકાવ થયો છે, જેના કારણે અનેક ગામના સંપર્ક તૂટી ગયો છે. હાલમાં, તંત્ર દ્વારા પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે.
હરિપુરા કોઝવે પાણીમાં ગરકાવ : કોઝવે પર પાણી ફરી વળવાના કારણે ઉન, કોસાડી, ગોદાવાડી અને ખંજરોલી સહિત સાતથી વધુ ગામોનો કડોદ, બારડોલી અને સુરત સાથેનો સીધો સંપર્ક તૂટી ગયો છે. આ ગામના રહેવાસીઓને હવે બારડોલી પહોંચવા માટે 20 કિલોમીટરથી વધુ લાંબો ફેરો મારવો પડશે. આ પરિસ્થિતિએ સ્થાનિક લોકોને ભારે મુશ્કેલીમાં મૂકી દીધા છે.
ગુજરાતભરમાં વરસાદની આગાહી : હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે. વધુમાં વલસાડ, નવસારી, સુરત, ભરૂચ, ભાવનગર, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, જૂનાગઢ, પોરબંદર, જામનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા અને રાજકોટ જેવા જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ આગાહીને પગલે, તંત્ર દ્વારા સાવચેતીના પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે.
જાહેર જનતા જોગ અપીલ : હવામાન વિભાગની આગાહીને કારણે, આગામી કલાકમાં વધુ વરસાદ પડે તેવી સંભાવના છે, જે પરિસ્થિતિને વધુ ગંભીર બનાવી શકે છે. લોકોને તાકીદ કરવામાં આવે છે કે તેઓ અસુરક્ષિત વિસ્તારમાં ન જાય અને તંત્ર દ્વારા આપવામાં આવેલી સૂચનાઓનું પાલન કરે.
