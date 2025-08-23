ETV Bharat / state

ઉકાઈ ડેમમાંથી પાણી છોડવાને લઈને લેવાયો મહત્વનો નિર્ણય, તાપીના કાંઠે રહેતા લોકો માટે રાહતની ખબર - TAPI UKAI DAM

ઉકાઈ ડેમના ઉપરવાસ એટલે કે મહારાષ્ટ્ર અને મધ્યપ્રદેશમાં વરસાદનું જોર ઘટતા ડેમના તમામ દરવાજા બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે.

તાપી નદીનું જળસ્તર વધ્યું
તાપી નદીનું જળસ્તર વધ્યું (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 23, 2025 at 4:59 PM IST

2 Min Read

તાપી: દક્ષિણ ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન ઉકાઈ ડેમના ઉપરવાસમાં વરસાદનું જોર ઘટતા હાલ ડેમના તમામ દરવાજા બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે. હાલ ડેમની જળસપાટી 335 ફૂટને પર કરી દીધી છે ત્યારે ડેમની ભય જનક સપાટી 345 ફૂટ છે.

હાલ ડેમમાં પાણીનું લેવલ કેટલું?
ઉકાઈ ડેમના ઉપરવાસ એટલે કે મહારાષ્ટ્ર અને મધ્યપ્રદેશમાં વરસાદનું જોર ઘટતા ડેમના તમામ દરવાજા બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે. ડેમના ઉપરવાસમાંથી હાલમાં 55 હજાર 227 ક્યુસેક પાણીની આવક થઈ રહી છે. આ આવક અગાઉની તુલનામાં ઘટી છે. હાલ ડેમનું લેવલ 335.20 ફૂટ નોંધાયું છે જ્યારે ડેમની ભયજનક સપાટી 345 ફૂટ છે. એટલે કે હાલ પણ ડેમમાં પૂરતી ક્ષમતા ખાલી છે.

ઉકાઈ ડેમમાં પાણીનું લેવલ ભયજનક સપાટીની નજીક (ETV Bharat Gujarat)

ડેમમાંથી હાલ સીધું પાણી છોડવામાં આવતું નથી. પરંતુ હાઇડ્રો પાવર હાઉસના ચાર યુનિટ મારફતે 23 હજાર 444 ક્યુસેક પાણી છોડાઈ રહ્યું છે. આ પાણીનો ઉપયોગ વીજ ઉત્પાદન માટે કરવામાં આવી રહ્યો છે અને સાથે સાથે નીચેના વિસ્તારમાં પણ પાણી પહોંચાડવામાં આવી રહ્યું છે. હાલમાં ઉકાઈ ડેમમાં 5747.230 એમસીએમ લાઇવ જથ્થો છે. એટલે કે ડેમ 77.52 ટકા ભરાઈ ગયો છે. જે આવનાર દિવસો માટે દક્ષિણ ગુજરાત લોકો માટે એક રાહતના સમાચાર પણ કહી શકાય. કારણકે દક્ષિણ ગુજરાતની તાપી જિલ્લો ખેતી આધારિત જિલ્લો છે. તો બીજી તરફ સુરત અને અંકલેશ્વર જેવી ઔદ્યોગિક સિટીઓ માટે પણ આ એક રાહતના સમાચાર કહી શકાય.

ઉકાઈ ડેમમાં પાણીનું લેવલ ભયજનક સપાટીની નજીક
ઉકાઈ ડેમમાં પાણીનું લેવલ ભયજનક સપાટીની નજીક (ETV Bharat Gujarat)

હાલ ઉકાઈ ડેમમાં 77 ટકા સુધી ભરાયો છે. પાણી પૂરતું હોવાને કારણે ખેડૂતો માટે આ ખુશીની વાત છે, જ્યારે ઔદ્યોગિક, સિંચાઈ સહિત વીજળી અને પીવાના પાણીની જરૂરિયાતો માટે પણ પૂરતા સ્ત્રોત ઉપલબ્ધ રહેશે. જો ઉપરવાસમાં વરસાદ વધશે તો તંત્ર પાણી છોડવાની કાર્યવાહી કરી શકે છે. હાલની પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણ નિયંત્રણમાં છે.

ઉકાઈ ડેમમાં પાણીનું લેવલ ભયજનક સપાટીની નજીક
ઉકાઈ ડેમમાં પાણીનું લેવલ ભયજનક સપાટીની નજીક (ETV Bharat Gujarat)

નદી બે કાંઠે થઈ
થોડા દિવસો અગાઉ ઉકાઇ ડેમના 9 જેટલા ગેટ ખોલીને તાપી નદીમાં પાણી છોડાય રહ્યું હતું. ત્યારે તાપી નદી બે કાંઠે વહેતી થઈ હતી. ત્યારે નદી કાંઠાના વિસ્તારોમાં રહેતા લોકો માટે ચિંતા જનક પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થઈ હતી. ત્યારે ઉપરવાસમાં વરસાદનું જોર ઘટતા ગેટ બંધની પ્રક્રિયાથી નદી કાંઠાના વિસ્તારના લોકો પણ રાહતના શ્વાસ લઈ રહ્યા છે.

ઉકાઈ ડેમમાં પાણીનું લેવલ ભયજનક સપાટીની નજીક
ઉકાઈ ડેમમાં પાણીનું લેવલ ભયજનક સપાટીની નજીક (ETV Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો:

  1. તાપીમાં ધોધમાર વરસાદ, સરકારી કચેરીઓમાં પાણી ભરાતા નાગરિકો પરેશાન
  2. જુનાગઢમાં મેઘરાજા ઓળઘોળ, દામોદર કુંડમાં ધસમસતો પાણીનો પ્રવાહ, પિતૃ તર્પણ વિધિ અટકી

તાપી: દક્ષિણ ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન ઉકાઈ ડેમના ઉપરવાસમાં વરસાદનું જોર ઘટતા હાલ ડેમના તમામ દરવાજા બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે. હાલ ડેમની જળસપાટી 335 ફૂટને પર કરી દીધી છે ત્યારે ડેમની ભય જનક સપાટી 345 ફૂટ છે.

હાલ ડેમમાં પાણીનું લેવલ કેટલું?
ઉકાઈ ડેમના ઉપરવાસ એટલે કે મહારાષ્ટ્ર અને મધ્યપ્રદેશમાં વરસાદનું જોર ઘટતા ડેમના તમામ દરવાજા બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે. ડેમના ઉપરવાસમાંથી હાલમાં 55 હજાર 227 ક્યુસેક પાણીની આવક થઈ રહી છે. આ આવક અગાઉની તુલનામાં ઘટી છે. હાલ ડેમનું લેવલ 335.20 ફૂટ નોંધાયું છે જ્યારે ડેમની ભયજનક સપાટી 345 ફૂટ છે. એટલે કે હાલ પણ ડેમમાં પૂરતી ક્ષમતા ખાલી છે.

ઉકાઈ ડેમમાં પાણીનું લેવલ ભયજનક સપાટીની નજીક (ETV Bharat Gujarat)

ડેમમાંથી હાલ સીધું પાણી છોડવામાં આવતું નથી. પરંતુ હાઇડ્રો પાવર હાઉસના ચાર યુનિટ મારફતે 23 હજાર 444 ક્યુસેક પાણી છોડાઈ રહ્યું છે. આ પાણીનો ઉપયોગ વીજ ઉત્પાદન માટે કરવામાં આવી રહ્યો છે અને સાથે સાથે નીચેના વિસ્તારમાં પણ પાણી પહોંચાડવામાં આવી રહ્યું છે. હાલમાં ઉકાઈ ડેમમાં 5747.230 એમસીએમ લાઇવ જથ્થો છે. એટલે કે ડેમ 77.52 ટકા ભરાઈ ગયો છે. જે આવનાર દિવસો માટે દક્ષિણ ગુજરાત લોકો માટે એક રાહતના સમાચાર પણ કહી શકાય. કારણકે દક્ષિણ ગુજરાતની તાપી જિલ્લો ખેતી આધારિત જિલ્લો છે. તો બીજી તરફ સુરત અને અંકલેશ્વર જેવી ઔદ્યોગિક સિટીઓ માટે પણ આ એક રાહતના સમાચાર કહી શકાય.

ઉકાઈ ડેમમાં પાણીનું લેવલ ભયજનક સપાટીની નજીક
ઉકાઈ ડેમમાં પાણીનું લેવલ ભયજનક સપાટીની નજીક (ETV Bharat Gujarat)

હાલ ઉકાઈ ડેમમાં 77 ટકા સુધી ભરાયો છે. પાણી પૂરતું હોવાને કારણે ખેડૂતો માટે આ ખુશીની વાત છે, જ્યારે ઔદ્યોગિક, સિંચાઈ સહિત વીજળી અને પીવાના પાણીની જરૂરિયાતો માટે પણ પૂરતા સ્ત્રોત ઉપલબ્ધ રહેશે. જો ઉપરવાસમાં વરસાદ વધશે તો તંત્ર પાણી છોડવાની કાર્યવાહી કરી શકે છે. હાલની પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણ નિયંત્રણમાં છે.

ઉકાઈ ડેમમાં પાણીનું લેવલ ભયજનક સપાટીની નજીક
ઉકાઈ ડેમમાં પાણીનું લેવલ ભયજનક સપાટીની નજીક (ETV Bharat Gujarat)

નદી બે કાંઠે થઈ
થોડા દિવસો અગાઉ ઉકાઇ ડેમના 9 જેટલા ગેટ ખોલીને તાપી નદીમાં પાણી છોડાય રહ્યું હતું. ત્યારે તાપી નદી બે કાંઠે વહેતી થઈ હતી. ત્યારે નદી કાંઠાના વિસ્તારોમાં રહેતા લોકો માટે ચિંતા જનક પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થઈ હતી. ત્યારે ઉપરવાસમાં વરસાદનું જોર ઘટતા ગેટ બંધની પ્રક્રિયાથી નદી કાંઠાના વિસ્તારના લોકો પણ રાહતના શ્વાસ લઈ રહ્યા છે.

ઉકાઈ ડેમમાં પાણીનું લેવલ ભયજનક સપાટીની નજીક
ઉકાઈ ડેમમાં પાણીનું લેવલ ભયજનક સપાટીની નજીક (ETV Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો:

  1. તાપીમાં ધોધમાર વરસાદ, સરકારી કચેરીઓમાં પાણી ભરાતા નાગરિકો પરેશાન
  2. જુનાગઢમાં મેઘરાજા ઓળઘોળ, દામોદર કુંડમાં ધસમસતો પાણીનો પ્રવાહ, પિતૃ તર્પણ વિધિ અટકી

For All Latest Updates

TAGGED:

TAPI UKAI DAMUKAI DAM WATER LEVELRAPI RIVERSOUTH GUJARAT RAINTAPI UKAI DAM

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

દંપતીએ સરકારી નોકરી છોડીને શરૂ કર્યુ કૃષિ-પશુપાલન સ્ટાર્ટઅપ, જાણો પ્રકૃતિને સંરક્ષિત કરતા દંપતીના સફળ વ્યવસાયની કહાણી

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ધસમસતી નદી અને સમુદ્રનું મિલન જોયું છે? જો, જવાબ ના હોય તો જુઓ આ અદ્ભુત વીડિયો...

'સાબર, બનાસ અને દુધસાગર' ઉત્તર ગુજરાતની ડેરી ક્રાંતિ: સહકારી શક્તિથી ગામડાથી વૈશ્વિક બજાર સુધી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.