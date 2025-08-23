તાપી: દક્ષિણ ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન ઉકાઈ ડેમના ઉપરવાસમાં વરસાદનું જોર ઘટતા હાલ ડેમના તમામ દરવાજા બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે. હાલ ડેમની જળસપાટી 335 ફૂટને પર કરી દીધી છે ત્યારે ડેમની ભય જનક સપાટી 345 ફૂટ છે.
હાલ ડેમમાં પાણીનું લેવલ કેટલું?
ઉકાઈ ડેમના ઉપરવાસ એટલે કે મહારાષ્ટ્ર અને મધ્યપ્રદેશમાં વરસાદનું જોર ઘટતા ડેમના તમામ દરવાજા બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે. ડેમના ઉપરવાસમાંથી હાલમાં 55 હજાર 227 ક્યુસેક પાણીની આવક થઈ રહી છે. આ આવક અગાઉની તુલનામાં ઘટી છે. હાલ ડેમનું લેવલ 335.20 ફૂટ નોંધાયું છે જ્યારે ડેમની ભયજનક સપાટી 345 ફૂટ છે. એટલે કે હાલ પણ ડેમમાં પૂરતી ક્ષમતા ખાલી છે.
ડેમમાંથી હાલ સીધું પાણી છોડવામાં આવતું નથી. પરંતુ હાઇડ્રો પાવર હાઉસના ચાર યુનિટ મારફતે 23 હજાર 444 ક્યુસેક પાણી છોડાઈ રહ્યું છે. આ પાણીનો ઉપયોગ વીજ ઉત્પાદન માટે કરવામાં આવી રહ્યો છે અને સાથે સાથે નીચેના વિસ્તારમાં પણ પાણી પહોંચાડવામાં આવી રહ્યું છે. હાલમાં ઉકાઈ ડેમમાં 5747.230 એમસીએમ લાઇવ જથ્થો છે. એટલે કે ડેમ 77.52 ટકા ભરાઈ ગયો છે. જે આવનાર દિવસો માટે દક્ષિણ ગુજરાત લોકો માટે એક રાહતના સમાચાર પણ કહી શકાય. કારણકે દક્ષિણ ગુજરાતની તાપી જિલ્લો ખેતી આધારિત જિલ્લો છે. તો બીજી તરફ સુરત અને અંકલેશ્વર જેવી ઔદ્યોગિક સિટીઓ માટે પણ આ એક રાહતના સમાચાર કહી શકાય.
હાલ ઉકાઈ ડેમમાં 77 ટકા સુધી ભરાયો છે. પાણી પૂરતું હોવાને કારણે ખેડૂતો માટે આ ખુશીની વાત છે, જ્યારે ઔદ્યોગિક, સિંચાઈ સહિત વીજળી અને પીવાના પાણીની જરૂરિયાતો માટે પણ પૂરતા સ્ત્રોત ઉપલબ્ધ રહેશે. જો ઉપરવાસમાં વરસાદ વધશે તો તંત્ર પાણી છોડવાની કાર્યવાહી કરી શકે છે. હાલની પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણ નિયંત્રણમાં છે.
નદી બે કાંઠે થઈ
થોડા દિવસો અગાઉ ઉકાઇ ડેમના 9 જેટલા ગેટ ખોલીને તાપી નદીમાં પાણી છોડાય રહ્યું હતું. ત્યારે તાપી નદી બે કાંઠે વહેતી થઈ હતી. ત્યારે નદી કાંઠાના વિસ્તારોમાં રહેતા લોકો માટે ચિંતા જનક પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થઈ હતી. ત્યારે ઉપરવાસમાં વરસાદનું જોર ઘટતા ગેટ બંધની પ્રક્રિયાથી નદી કાંઠાના વિસ્તારના લોકો પણ રાહતના શ્વાસ લઈ રહ્યા છે.
