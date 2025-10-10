ETV Bharat / state

UG અને PG કોર્સમાં પ્રવેશ પ્રક્રિયા, GCAS દ્વારા આગામી રાઉન્ડની તારીખો જાહેર

UG અને PG કોર્સમાં પ્રવેશ પ્રક્રિયાનો આ તબક્કો 11 ઓક્ટોબરથી 12 ઓક્ટોબર દરમિયાન ચાલશે, જાણો સમગ્ર વિગત...

GCAS દ્વારા પ્રવેશ પ્રક્રિયા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 10, 2025 at 1:48 PM IST

અમદાવાદ : ગુજરાતની સરકારી અને સંલગ્ન કોલેજોમાં સ્નાતક (UG) અને અનુસ્નાતક (PG) અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશથી વંચિત રહી ગયેલ વિધાર્થીઓ માટે ગુજરાત કોમન એડમિશન સર્વિસ (GCAS) દ્વારા પ્રવેશ પ્રક્રિયાનો નવો અને નિર્ણાયક તબક્કો જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.

UG અને PG કોર્સમાં પ્રવેશની વધુ એક તક

ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા સંચાલિત GCAS પોર્ટલ પર હવે વિદ્યાર્થીઓ માટે રજિસ્ટ્રેશન અને કોમન રાઉન્ડની નવી તારીખો જાહેર કરવામાં આવી છે. અગાઉ જે વિદ્યાર્થીઓ પ્રવેશથી વંચિત રહ્યા ગયા હતા અથવા પોતાની અરજીમાં સુધારો કરવા માંગે છે, તેમના માટે આ એક મહત્ત્વપૂર્ણ તક છે. વિદ્યાર્થીઓને નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં પોતાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા GCAS દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે.

પ્રવેશ પ્રક્રિયાના મહત્ત્વના તબક્કા અને તારીખ

  • રજિસ્ટ્રેશન અને સુધારાનો તબક્કો : પ્રવેશ પ્રક્રિયાનો આ તબક્કો 11 ઓક્ટોબરથી થી 12 ઓક્ટોબર 2025 દરમિયાન ચાલશે. આ બે દિવસોમાં નવા વિદ્યાર્થીઓ ક્વિક રજિસ્ટ્રેશન કરીને સંપૂર્ણ અરજી ફોર્મ ભરી શકશે, જ્યારે અગાઉ અરજી કરનારા વિદ્યાર્થીઓ પોતાની પસંદગીના કોલેજ, પ્રોગ્રામ અને મુખ્ય વિષયમાં સુધારા કરી શકશે. જે વિદ્યાર્થીઓ અગાઉ પ્રવેશ મેળવી ચૂક્યા છે પરંતુ હવે પ્રવેશ રદ કરાવવા ઈચ્છે છે, તેઓ પણ આ સમયગાળામાં "Admission Cancel Details" પર ક્લિક કરીને પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી શકશે.
  • વેરિફિકેશન અને ટેકનિકલ તૈયારી : ઓનલાઈન અરજી સબમિટ કરનાર વિદ્યાર્થીઓએ તારીખ 11 ઓક્ટોબરથી 13 ઓક્ટોબર 2025 સુધીમાં પોતાના તમામ મૂળ પ્રમાણપત્રો સાથે નિયત વેરિફિકેશન સેન્ટર પર જઈને વેરિફિકેશન કરાવવું ફરજિયાત છે. જોકે અગાઉના રાઉન્ડમાં જેમની અરજી વેરિફાઈડ થઈ ગઈ હોય, અને તેમણે અરજીમાં કોઈ ફેરફાર ન કર્યો હોય તો ફરી વેરિફિકેશન કરવાની જરૂર રહેશે નહીં. વેરિફિકેશન પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ 14 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ ટેકનિકલ પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે.
  • કોમન એડમિશન રાઉન્ડ : પ્રવેશ માટેના નિર્ણાયક કોમન રાઉન્ડ 1 ની ઓફરો 15 ઓક્ટોબરના રોજ અને કોમન રાઉન્ડ 2 ની ઓફરો 16 ઓક્ટોબરના રોજ જાહેર કરવામાં આવશે. વિદ્યાર્થીઓએ GCAS ડેશબોર્ડ પર મળેલી ઓફરને ચકાસીને પોતાની પસંદગીની ઓફર OTP દ્વારા કન્ફર્મ કરવાની રહેશે. ઓફર કન્ફર્મ કર્યા બાદ, વિદ્યાર્થીઓને તાત્કાલિક ઓફર લેટરની પ્રિન્ટ મેળવી, તમામ મૂળ દસ્તાવેજો અને તેની નકલ સાથે સંબંધિત યુનિવર્સિટી અથવા કોલેજમાં રિપોર્ટિંગ કરવાનું રહેશે, અને નિયમાનુસાર ફી ભરીને પ્રવેશ મેળવવાનો રહેશે.

આ પ્રવેશ કાર્યક્રમ એવા વિદ્યાર્થીઓ માટે છેલ્લી તક સમાન છે, જેઓ આ શૈક્ષણિક સત્રમાં પ્રવેશ મેળવવા માગે છે. વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ પ્રક્રિયા દરમિયાન ઉભી થતી કોઈપણ મૂંઝવણ અથવા સમસ્યાના નિરાકરણ માટે GCAS પોર્ટલ પર આપેલી હેલ્પલાઇનનો સંપર્ક કરવા સૂચન કરાયું છે. વધુમાં, જે વિદ્યાર્થીઓ કોમન રાઉન્ડમાં પ્રવેશ મેળવે છે, તેઓ તારીખ 16 ઓક્ટોબરથી 17 ઓક્ટોબર દરમિયાન પ્રવેશ રદ કરાવી શકશે. વિદ્યાર્થીઓને નિયત સમયપત્રકનું ચુસ્તપણે પાલન કરીને પ્રવેશની પ્રક્રિયા ઝડપથી પૂર્ણ કરવાની રહેશે.

