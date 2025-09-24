ETV Bharat / state

ભારતના રેલવે સ્ટેશન પર પહેલીવાર અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશન પર ઉબરની ભાગીદારી

ભારતીય રેલવે અને ભારતની અગ્રણી રાઇડ સંસ્થા ઉબર વચ્ચે મહત્વપૂર્ણ ભાગીદારી કરવામાં આવી છે.

અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશન પર ઉબરની ભાગીદારી
અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશન પર ઉબરની ભાગીદારી (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 24, 2025 at 7:56 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: ભારતના રેલવે સ્ટેશન પર પહેલીવાર અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશન પર ઉબરની ભાગીદારી કરવામાં આવી છે. આ પહેલ ભારતના કોઈપણ રેલવે સ્ટેશન પર ઉબરનું પ્રથમ ઇન્ટિગ્રેશન છે અને મુસાફરોને સુવિધા પૂરી પાડવાના ક્ષેત્રમાં એક નવા ધોરણ નક્કી કરે છે.

આ પહેલ હેઠળ ઉબરને સ્ટેશન પરિસરના એક નિર્ધારિત પાર્કિંગ વિસ્તારનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે, જે સીધું જ સ્ટેશનના મુખ્યફૂટ-ઓવર બ્રિજ (FOB)સાથે જોડાયેલું છે.

મુસાફરોની સુવિધા માટે સ્ટેશન પર ઓન-ગ્રાઉન્ડ ટીમો અને સહાય સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે, જેના માધ્યમથી મુસાફરો સરળતાથી ઉબરની સેવાઓનો લાભ લઈ શકે છે.

મહત્વપૂર્ણ છે કે, અમદાવાદનું મુખ્ય રેલવે સ્ટેશન એટલે કે કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન પર છેલ્લાં કેટલાંય દિવસોનું પુન:નિર્માણનું કાર્ય ચાલી રહ્યું છે, અને અહીં વિશ્વ કક્ષાની સુવિધાઓ વિકાસવવાની સાથે અત્યાધુનિક બનાવાઈ રહ્યું છે.

  1. અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશનના પુનઃવિકાસમાં મોટી ઉપલબ્ધિ, પ્લેટફોર્મ 8 અને 9 પર સબસ્ટ્રક્ચરનું કામ રેકોર્ડ 70 દિવસમાં પૂર્ણ થયું
  2. અમદાવાદના કાલુપુર રેલવે સ્ટેશનથી ફરી શરૂ થશે આ ટ્રેન, જાણો સંપૂર્ણ વિગત

For All Latest Updates

TAGGED:

AHMEDABAD RAILWAY STATIONUBER PARTNERSHIPUBER CABAHMEDABAD NEWSUBER

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.