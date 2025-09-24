ભારતના રેલવે સ્ટેશન પર પહેલીવાર અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશન પર ઉબરની ભાગીદારી
ભારતીય રેલવે અને ભારતની અગ્રણી રાઇડ સંસ્થા ઉબર વચ્ચે મહત્વપૂર્ણ ભાગીદારી કરવામાં આવી છે.
Published : September 24, 2025 at 7:56 AM IST
હૈદરાબાદ: ભારતના રેલવે સ્ટેશન પર પહેલીવાર અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશન પર ઉબરની ભાગીદારી કરવામાં આવી છે. આ પહેલ ભારતના કોઈપણ રેલવે સ્ટેશન પર ઉબરનું પ્રથમ ઇન્ટિગ્રેશન છે અને મુસાફરોને સુવિધા પૂરી પાડવાના ક્ષેત્રમાં એક નવા ધોરણ નક્કી કરે છે.
આ પહેલ હેઠળ ઉબરને સ્ટેશન પરિસરના એક નિર્ધારિત પાર્કિંગ વિસ્તારનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે, જે સીધું જ સ્ટેશનના મુખ્યફૂટ-ઓવર બ્રિજ (FOB)સાથે જોડાયેલું છે.
મુસાફરોની સુવિધા માટે સ્ટેશન પર ઓન-ગ્રાઉન્ડ ટીમો અને સહાય સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે, જેના માધ્યમથી મુસાફરો સરળતાથી ઉબરની સેવાઓનો લાભ લઈ શકે છે.
મહત્વપૂર્ણ છે કે, અમદાવાદનું મુખ્ય રેલવે સ્ટેશન એટલે કે કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન પર છેલ્લાં કેટલાંય દિવસોનું પુન:નિર્માણનું કાર્ય ચાલી રહ્યું છે, અને અહીં વિશ્વ કક્ષાની સુવિધાઓ વિકાસવવાની સાથે અત્યાધુનિક બનાવાઈ રહ્યું છે.