કપરાડામાં મનાલા કોઝવે પુલ પર બાઈક સાથે બે યુવાનો તણાયા, ગ્રામજનોની બહાદુરીથી જીવ બચ્યો
મનાલા મૂળ ફળિયા પાસે આવેલા કોઝવે પુલ પર આજે સવારે એક ગંભીર ઘટના બની હતી, જેમાં બે યુવાનો વરસાદી પાણીના તેજ પ્રવાહમાં તણાઈ ગયા હતા.
Published : September 6, 2025 at 10:37 PM IST
વલસાડ: કપરાડા તાલુકાના મનાલા મૂળ ફળિયા પાસે આવેલા કોઝવે પુલ પર આજે સવારે એક ગંભીર ઘટના બની હતી, જેમાં બે યુવાનો વરસાદી પાણીના તેજ પ્રવાહમાં તણાઈ ગયા હતા. જોકે, સ્થાનિક ગ્રામજનોની સમયસૂચકતા અને બહાદુરીને કારણે બંને યુવાનોનો આબાદ બચાવ થયો હતો. આ ઘટનાએ ફરી એકવાર ચોમાસામાં કોઝવે પુલની જોખમી પરિસ્થિતિને ઉજાગર કરી છે અને કાયમી પુલની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો છે.
બાઇક લઈ વાપી જતા યુવક ભોગ બન્યા
આજે સવારે મોટી પલસાણ ગામના ઉત્તમભાઈ સોનિયાભાઈ પાગી અને અમૃતભાઈ જાનુભાઈ પાગી પોતાની મોટરસાયકલ પર સવાર થઈને વાપી તરફ કામ માટે જઈ રહ્યા હતા. મનાલા ફળિયા પાસેના કોઝવે પુલ પર પહોંચતા જ તેઓ ઉપરવાસમાં થયેલા ભારે વરસાદને કારણે પુલ પર ધસમસતા પાણીના પ્રવાહથી અજાણ હતા. પુલ ઓળંગવાનો પ્રયાસ કરતા જ, પાણીના તેજ વહેણમાં તેઓ મોટરસાયકલ સહિત તણાઈ ગયા હતા. આ અણધારી ઘટનાથી આસપાસના વિસ્તારમાં ગભરાટ ફેલાઈ ગયો હતો.
ઘટના અંગેની જાણકારી સ્થાનિકોને થતા બે ને બચાવી લેવાયા
આ બનાવની જાણ નજીકના ગ્રામજનોને થતાં જ તેઓ તરત જ ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા. કોઈપણ જાતનો સમય ગુમાવ્યા વિના, ગામલોકોએ જીવના જોખમે બચાવ કામગીરી શરૂ કરી હતી. ભારે જહેમત અને સંકલિત પ્રયાસો બાદ, ગ્રામજનોએ પહેલા બંને યુવાનોને સુરક્ષિત બહાર કાઢ્યા અને ત્યારબાદ તેમની મોટરસાયકલને પણ પાણીમાંથી ખેંચી લીધી. ગ્રામજનોની આ હિંમત અને બહાદુરીને કારણે બે યુવાનોનો જીવ બચાવવામાં સફળતા મળી હતી. બંને યુવાનોના જીવ બચતા સમગ્ર ગામમાં રાહતનો માહોલ સર્જાયો હતો.
સરપંચ પણ સ્થળ ઉપર ધસી આવ્યા
આ ઘટનાની જાણ થતાં વાડધા-મનાલા ગામના સરપંચ જ્યેન્દ્ર ગાંવિત પણ તરત જ સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા. તેમણે ગામલોકોના બહાદુરીભર્યા કાર્યની ખૂબ પ્રશંસા કરી હતી અને તેમને બિરદાવ્યા હતા. સરપંચે જણાવ્યું કે આવા કોઝવે પુલ ચોમાસામાં ખૂબ જોખમી બની રહે છે અને અનેક જીવનું જોખમ ઉભું કરે છે.
નીચાણવાળા કોઝ્વે ને સ્થાને કાયમી બ્રિજ બનાવવા અપીલ
સરપંચ જ્યેન્દ્ર ગાંવિતે આ ઘટનાને ધ્યાનમાં રાખીને સરકાર સમક્ષ તાત્કાલિક માગણી કરી હતી કે, આ કોઝવે પુલના સ્થાને કાયમી અને મજબૂત મોટો પુલ બનાવવામાં આવે. તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે, જો કાયમી પુલ હશે, તો વરસાદી સિઝનમાં આવા જીવલેણ અકસ્માતોને અટકાવી શકાશે અને લોકો સુરક્ષિત રીતે અવરજવર કરી શકશે. તેમણે આ મામલે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવા માટે સત્તાવાળાઓને અપીલ કરી હતી.
