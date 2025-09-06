ETV Bharat / state

કપરાડામાં મનાલા કોઝવે પુલ પર બાઈક સાથે બે યુવાનો તણાયા, ગ્રામજનોની બહાદુરીથી જીવ બચ્યો

મનાલા મૂળ ફળિયા પાસે આવેલા કોઝવે પુલ પર આજે સવારે એક ગંભીર ઘટના બની હતી, જેમાં બે યુવાનો વરસાદી પાણીના તેજ પ્રવાહમાં તણાઈ ગયા હતા.

કપરાડાના મનાલા ગામે યુવાનો તણાયા
કપરાડાના મનાલા ગામે યુવાનો તણાયા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 6, 2025 at 10:37 PM IST

2 Min Read

વલસાડ: કપરાડા તાલુકાના મનાલા મૂળ ફળિયા પાસે આવેલા કોઝવે પુલ પર આજે સવારે એક ગંભીર ઘટના બની હતી, જેમાં બે યુવાનો વરસાદી પાણીના તેજ પ્રવાહમાં તણાઈ ગયા હતા. જોકે, સ્થાનિક ગ્રામજનોની સમયસૂચકતા અને બહાદુરીને કારણે બંને યુવાનોનો આબાદ બચાવ થયો હતો. આ ઘટનાએ ફરી એકવાર ચોમાસામાં કોઝવે પુલની જોખમી પરિસ્થિતિને ઉજાગર કરી છે અને કાયમી પુલની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો છે.

બાઇક લઈ વાપી જતા યુવક ભોગ બન્યા
આજે સવારે મોટી પલસાણ ગામના ઉત્તમભાઈ સોનિયાભાઈ પાગી અને અમૃતભાઈ જાનુભાઈ પાગી પોતાની મોટરસાયકલ પર સવાર થઈને વાપી તરફ કામ માટે જઈ રહ્યા હતા. મનાલા ફળિયા પાસેના કોઝવે પુલ પર પહોંચતા જ તેઓ ઉપરવાસમાં થયેલા ભારે વરસાદને કારણે પુલ પર ધસમસતા પાણીના પ્રવાહથી અજાણ હતા. પુલ ઓળંગવાનો પ્રયાસ કરતા જ, પાણીના તેજ વહેણમાં તેઓ મોટરસાયકલ સહિત તણાઈ ગયા હતા. આ અણધારી ઘટનાથી આસપાસના વિસ્તારમાં ગભરાટ ફેલાઈ ગયો હતો.

કપરાડાના મનાલા ગામે યુવાનો તણાયા (ETV Bharat Gujarat)

ઘટના અંગેની જાણકારી સ્થાનિકોને થતા બે ને બચાવી લેવાયા
આ બનાવની જાણ નજીકના ગ્રામજનોને થતાં જ તેઓ તરત જ ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા. કોઈપણ જાતનો સમય ગુમાવ્યા વિના, ગામલોકોએ જીવના જોખમે બચાવ કામગીરી શરૂ કરી હતી. ભારે જહેમત અને સંકલિત પ્રયાસો બાદ, ગ્રામજનોએ પહેલા બંને યુવાનોને સુરક્ષિત બહાર કાઢ્યા અને ત્યારબાદ તેમની મોટરસાયકલને પણ પાણીમાંથી ખેંચી લીધી. ગ્રામજનોની આ હિંમત અને બહાદુરીને કારણે બે યુવાનોનો જીવ બચાવવામાં સફળતા મળી હતી. બંને યુવાનોના જીવ બચતા સમગ્ર ગામમાં રાહતનો માહોલ સર્જાયો હતો.

કપરાડાના મનાલા ગામે યુવાનો તણાયા
કપરાડાના મનાલા ગામે યુવાનો તણાયા (ETV Bharat Gujarat)

સરપંચ પણ સ્થળ ઉપર ધસી આવ્યા
આ ઘટનાની જાણ થતાં વાડધા-મનાલા ગામના સરપંચ જ્યેન્દ્ર ગાંવિત પણ તરત જ સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા. તેમણે ગામલોકોના બહાદુરીભર્યા કાર્યની ખૂબ પ્રશંસા કરી હતી અને તેમને બિરદાવ્યા હતા. સરપંચે જણાવ્યું કે આવા કોઝવે પુલ ચોમાસામાં ખૂબ જોખમી બની રહે છે અને અનેક જીવનું જોખમ ઉભું કરે છે.

કપરાડાના મનાલા ગામે યુવાનો તણાયા
કપરાડાના મનાલા ગામે યુવાનો તણાયા (ETV Bharat Gujarat)

નીચાણવાળા કોઝ્વે ને સ્થાને કાયમી બ્રિજ બનાવવા અપીલ
સરપંચ જ્યેન્દ્ર ગાંવિતે આ ઘટનાને ધ્યાનમાં રાખીને સરકાર સમક્ષ તાત્કાલિક માગણી કરી હતી કે, આ કોઝવે પુલના સ્થાને કાયમી અને મજબૂત મોટો પુલ બનાવવામાં આવે. તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે, જો કાયમી પુલ હશે, તો વરસાદી સિઝનમાં આવા જીવલેણ અકસ્માતોને અટકાવી શકાશે અને લોકો સુરક્ષિત રીતે અવરજવર કરી શકશે. તેમણે આ મામલે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવા માટે સત્તાવાળાઓને અપીલ કરી હતી.

આ પણ વાંચો:

  1. વલસાડમાં ભારે વરસાદ મધુબન ડેમમાંથી 50,000 ક્યુસેક પાણી છોડાયું, નદી કિનારે ચુસ્ત બંદોબસ્ત વચ્ચે વિસર્જન
  2. સાવધાન! વડોદરામાં વિશ્વામિત્રી નદીની સપાટી એક દિવસમાં 8 ફૂટ વધી, 5 હજાર લોકો સંપર્ક વિહોણા

For All Latest Updates

TAGGED:

VALSAD NEWSKAPRADA MANALA CAUSE WAYRAIN IN VALSADKAPRANA RAINKAPRANA RAIN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.