ETV Bharat / state

ભાવનગરના 2 યુવાનો બાઈક પર મહાકુંભ માટે 'રવાના', કેટલા દિવસમાં પહોંચશે જાણો - TWO YOUTHS WENT TO KUMBH BY BIKE

ભાવનગરના 2 યુવાનો બાઈક પર મહાકુંભ માટે રવાના થયા છે. ( etv bharat gujarat )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : Jan 26, 2025, 1:11 PM IST