ખેડા: શાળામાં બે શિક્ષકો વચ્ચે ગાળાગાળી બાદ છુટા હાથની મારામારી, ગ્રામજનોએ શાળાને માર્યા તાળા

મહેમદાવાદ તાલુકાની એક પ્રાથમિક શાળામાં બે શિક્ષકો વચ્ચે થયેલી છુટાહાથની મારામારીએ સમગ્ર પંથકમાં ચર્ચા જાગી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 20, 2025 at 9:34 AM IST

2 Min Read
ખેડા: મહેમદાવાદ તાલુકાની રોહિસા ગામની પ્રાથમિક શાળામાં બે શિક્ષકો વચ્ચે ઝઘડો થતાં ચકચાર મચી ગયો હતો. આ ઝઘડાએ ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ ત્યારે કર્યું જ્યારે ચાલુ શાળાએ બંને અપશબ્દો બોલવા લાગ્યા અને બંને વચ્ચે છુટ્ટા હાથની મારામારી થઈ. આ અંગેની જાણ થતાં શિક્ષકો સામે કાર્યવાહી કરવાની માંગ સાથે ગ્રામજનો શાળાએ ધસી આવ્યા હતા અને શાળાને તાળાબંધી કરવામાં આવી હતી.

મામલાની જાણ થતાં તાત્કાલિક તાલુકા શિક્ષણાધિકારી શાળા પણ પહોંચ્યા હતા. ગ્રામજનોને સમજાવી શિક્ષણ કાર્ય ચાલુ કરાવ્યું હતું, તેમજ તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીએ સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરી હતી. જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર સૂચન બુકમાં સૂચનને લઈને બંને શિક્ષકો વચ્ચે ઝઘડો થવા પામ્યો હતો. બંને શિક્ષકોની બદલી કરવામાં નહીં આવે તો શાળાને ફરી વખત તાળાબંધી કરવાની ચીમકી ગ્રામજનો દ્વારા આપવામાં આવી હતી.

ગુરૂવારના રોજ ચાલુ શિક્ષણ કાર્ય દરમિયાન બંને શિક્ષકો બાખડયા હતા. શિક્ષકો દ્વારા એકબીજાને અપશબ્દો બોલ્યા બાદ છુટા હાથની મારામારી કરી હતી. આ વાતની જાણ વિદ્યાર્થીઓએ ઘરે જઈ પોતાના વાલીઓને કરી હતી. આ વાત ગ્રામજનોને ખબર પડતા ગ્રામજનો દ્વારા શુક્રવારે શાળાને તાળાબંધી કરવામાં આવી હતી. ત્યાર બાદ શિક્ષકો ઉપર કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી ગ્રામજનો દ્વારા માંગ કરવામાં આવી હતી.

વાલીઓએ કરી ઘટનાની નિંદા

એસએમસી અધ્યક્ષ અને વાલી બળદેવભાઈએ જણાવ્યુ હતુ કે, આ ઘટના અંગે અમારા બાળકો દ્વારા જાણ કરવામાં આવી. શાળાના મુખ્ય શિક્ષકને ફોન કર્યો એટલે તેમણે કહ્યું કે, આવી ઘટના બની હતી. સૂચના બુકમાં સૂચના લખી હતી તે બાબતે આ બનાવ બન્યો હતો. તાળાબંધી એટલા માટે કરી કે શિક્ષક દ્વારા જો આવા કૃત્યો કરવામાં આવતા હોય, અપશબ્દો બોલવામાં આવતા હોય, છુટા હાથની મારામારી થતી હોય તો, આ અસર બાળકો પર પણ પડે. આવા શિક્ષકોની તાત્કાલિક ધોરણે બદલી થાય.

જીલ્લા કચેરીએ રિપોર્ટ કરાશે

શિક્ષકોની મારામારીની ઘટનાને લઈને શાળાએ આવી પહોંચેલા તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી બી.એમ.ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, મને જાણ થઈ એટલે હું આવ્યો છું, અને શૈક્ષણિક કાર્ય રાબેતા મુજબ ચાલુ કર્યું છે. ગ્રામજનો,એસએમસી અધ્યક્ષ, સરપંચ મુખ્ય શિક્ષક અને સ્ટાફને બધાને મળી જે નિવેદન પૂછપરછ કરવાના છે, એ અહેવાલ લઈ અને તટસ્થ રીતે જે કંઈ એના ગુણદોષના આધારે જે કોઈ કામગીરી કરવાની હશે એનો રિપોર્ટ હું જીલ્લા કચેરીએ સુપ્રત કરીશ.

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

