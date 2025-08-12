ખેડા: જિલ્લાના કઠલાલ પાસે ઇન્દોર અમદાવાદ હાઈવે નજીક કઠલાલ બાયપાસ રોડ પર અકસ્માત સર્જાયો હતો. આઇસર ટેમ્પો અને સીએનજી રીક્ષા વચ્ચે અકસ્માત સર્જાતા એક મહીલા અને બાળકીનું ઘટનાસ્થળે કરૂણ મોત નિપજ્યા હતા. અકસ્માતની ઘટનામાં રીક્ષાના ચાલકને સમાન્ય ઈજા પહોંચી હતી. અકસ્માત સર્જાતા આઈસર ટેમ્પોનો ચાલક આઈસર મુકી ફરાર થઈ ગયો હતો. અકસ્માતને પગલે કઠલાલ પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચી વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
અકસ્માત થતા રીક્ષામાંથી ફંગોળાઈ ગયા: પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ રીક્ષામાં પાંચ વ્યક્તિ સવાર હતા. જે સેવાલિયાથી કઠલાલ થઈ મીનાવાડા દર્શન કરવા માટે જઈ રહ્યા હતા, જે દરમ્યાન અકસ્માત સર્જાયો હતો. આઈસર સાથે અકસ્માત થતા રીક્ષામાંથી એક મહિલા અને બાળકી જે તેમની દીકરી હતી તે બંને રોડ પર ફંગોળાઈ ગયા હતા. જેને લઈ ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતા સ્થળ પર જ બંનેના કરૂણ મોત નિપજ્યા હતા.
ગુનો નોંધી કઠલાલ પોલીસે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી: આ અકસ્માતમાં રીક્ષાના ચાલકને સામાન્ય ઈજા પહોંચી હતી. આ અકસ્માતને પગલે કઠલાલ પોલિસ દ્વારા ઘટના સ્થળે પહોંચી મૃતદેહને કઠલાલ સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડ્યા હતા. આ અકસ્માત મામલે ગુનો નોંધી કઠલાલ પોલીસે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
આ બાબતે કઠલાલ પીઆઈ એમ.વી.ભગોરાએ જણાવ્યું હતું કે, રીક્ષાને આઈસરે પાછળથી ટક્કર મારતા રીક્ષામાં સવાર મહિલા અને તેમની દીકરી ફંગોળાઈ ગયા હતા.રોડ પર પટકાતા ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતા બંનેના ઘટનાસ્થળે મોત નિપજ્યા હતા.અકસ્માત સર્જાતા આઈસર ચાલક ફરાર થઈ ગયો છે.અકસ્માત મામલે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
