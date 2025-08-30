ETV Bharat / state

ગુજરાતના બે શિક્ષકોની 'શ્રેષ્ઠ શિક્ષક' એવોર્ડ માટે પસંદગી, 5મી સપ્ટેમ્બરે રાષ્ટ્રપતિના હસ્તે અપાશે એવોર્ડ

પસંદ કરાયેલા 45 શિક્ષકો 27 રાજ્યો, 7 કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો અને 6 સંસ્થાઓના છે. પસંદ કરાયેલા 45 શિક્ષકોમાંથી 24 પુરુષો અને 21 મહિલાઓ છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
Published : August 30, 2025 at 9:14 PM IST

અમદાવાદ: શિક્ષણ મંત્રાલયના શાળા શિક્ષણ અને સાક્ષરતા વિભાગે આ વર્ષના રાષ્ટ્રીય શિક્ષક પુરસ્કારો માટે 45 શિક્ષકોની પસંદગી કરી છે, જે 5 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ એનાયત કરવામાં આવશે. શાળા શિક્ષણ અને સાક્ષરતા વિભાગ દ્વારા ત્રણ તબક્કામાં એટલે કે જિલ્લા, રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય સ્તરની પસંદગી પ્રક્રિયામાં સખત, પારદર્શક અને ઓનલાઈન પ્રક્રિયા દ્વારા એવોર્ડ વિજેતા શિક્ષકોની પસંદગી કરવામાં આવી છે. ખાસ વાત એ છે કે આ વખતે ગુજરાતના બે શિક્ષકોને રાષ્ટ્રપતિ એવોર્ડ માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે.

દેશના 45 શિક્ષકોને રાષ્ટ્રપતિ એવોર્ડ
પસંદ કરાયેલા 45 શિક્ષકો 27 રાજ્યો, 7 કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો અને 6 સંસ્થાઓના છે. પસંદ કરાયેલા 45 શિક્ષકોમાંથી 24 પુરુષો અને 21 મહિલાઓ છે. જેમાં રાજકોટની શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુલ વિદ્યાલયના શિક્ષક હિતેશકુમાર પ્રવિણચંદ્ર ભૂંડિયા અને ખેડાના વાવડીની પ્રાથમિક શાળાના હિરેનકુમાર હસમુખભાઈ શર્માની પસંદગી કરવામાં આવી છે.

દર વર્ષે 5 સપ્ટેમ્બરે શ્રેષ્ઠ શિક્ષકોને અપાય છે એવોર્ડ
શિક્ષણ મંત્રાલય દર વર્ષે શિક્ષક દિવસ એટલે કે 5 સપ્ટેમ્બરના રોજ દેશના શ્રેષ્ઠ શિક્ષકોને રાષ્ટ્રીય પુરસ્કારો આપવા માટે રાષ્ટ્રીય સ્તરના કાર્યક્રમનું આયોજન કરે છે. રાષ્ટ્રીય શિક્ષક પુરસ્કારોનો ઉદ્દેશ્ય દેશના કેટલાક શ્રેષ્ઠ શિક્ષકોના અનન્ય યોગદાનની ઉજવણી કરવાનો અને એવા શિક્ષકોનું સન્માન કરવાનો છે જેમણે તેમની પ્રતિબદ્ધતા અને સખત મહેનત દ્વારા માત્ર શાળા શિક્ષણની ગુણવત્તામાં સુધારો જ નહીં પરંતુ તેમના વિદ્યાર્થીઓના જીવનને પણ સમૃદ્ધ બનાવ્યું છે.

23 જૂન, 2025 થી 20 જુલાઈ, 2025 દરમિયાન રાષ્ટ્રીય શિક્ષક પુરસ્કારો 2025 માટે પાત્ર શિક્ષકો પાસેથી ઓનલાઈન નામાંકન મંગાવવામાં આવ્યા હતા. પુરસ્કાર વિજેતાઓની યાદી નીચે આપેલ છે:

ક્રમ.નામશાળાનું નામરાજ્ય/કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ
1સુનીતાપી.એમ. શ્રી GGSSS, સોનેપત મુરથલ એડ (3490), સોનીપત, હરિયાણા-126116હરિયાણા
2શશિ પોલસરકારી મોડેલ સેન્ટર, પ્રાથમિક શમરોર શાળા, સોલન, હિમાચલ પ્રદેશ-173223હિમાચલ પ્રદેશ
3નરેન્દ્ર સિંહસરકારી પ્રાથમિક શાળા જંડિયાલી, લુધિયાણા, પંજાબ-141112પંજાબ
4અવધેશ કુમાર ઝાસર્વોદય કો-એડ વિદ્યાલય, સેક્ટર-8 રોહિણી, ઉત્તર પશ્ચિમ દિલ્હી, દિલ્હી-110085દિલ્હી
5મંજુબાલાજીપીએસ ચ્યુરાની, ચંપાવત, ઉત્તરાખંડ-262527ઉત્તરાખંડ
6પરવીન કુમારીસરકારી ગર્લ્સ મોડલ સિનિયર સેકન્ડરી સ્કૂલ, ચંદીગઢ-160020ચંડીગઢ
7નીલમ યાદવટપુકડા, ખૈરથલ-તિજારા, રાજસ્થાન-301707રાજસ્થાન
8ભાવિનીબેન દિનેશભાઈ દેસાઈGUPS ભેંસરોડ, દમણ, દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ-396210દાદરા અને નગર હવેલી અને
દમણ અને દીવ
9વિલાસ રામનાથ સાતારકરડો.કે.બી. હેડગેવાર હાઇસ્કૂલ, કુજીરા બામ્બોલિમ, ઉત્તર ગોવા, ગોવા-403202ગોવા
10હિતેશકુમાર પ્રવિણચંદ્ર ભૂંડિયાશ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુલ વિદ્યાલય, રાજકોટ, ગુજરાત-360002ગુજરાત
11હિરેનકુમાર હસમુખભાઈ શર્માપ્રાથમિક શાળા વાવડી, ગાંધીપુરા ખેડા પાસે, ગુજરાત-387560ગુજરાત
12શીલા પટેલપી.એસ.દેવરણ તાપરીયા પથરીયા દમોહ, દમોહ, મધ્યપ્રદેશ-470672મધ્યપ્રદેશ
13ભેરુલાલ ઓસારાસરકારી EPES એમ.એસ. ખેરિયા સુસનર, અગર માલવા, મધ્ય પ્રદેશ-465447મધ્યપ્રદેશ
14ડૉ. પ્રજ્ઞા સિંહસરકારી માધ્યમિક શાળા હનોડા, દુર્ગ, છત્તીસગઢ-491001છત્તીસગઢ
15કુલદીપ ગુપ્તાસરકારી ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા જિન્દ્રાહ, જમ્મુ, જમ્મુ અને કાશ્મીર-181224જમ્મુ અને કાશ્મીર
16રામ લાલ સિંહ યાદવયુપીએસ બદાવાપુર, ભદોહી, ઉત્તર પ્રદેશ-221304ઉત્તર પ્રદેશ
17મધુરિમા તિવારીપીએમ શ્રી કમ્પોઝિટ વિદ્યાલય રાણી કર્ણાવતી, મિર્ઝાપુર, ઉત્તર પ્રદેશ-231001ઉત્તર પ્રદેશ
18કુમારી નિધિપ્રાથમિક શાળા સુહાગી, કિશનગંજ, બિહાર-855117બિહાર
19દિલીપ કુમારલલિત નારાયણ લક્ષ્મી નારાયણ પ્રોજેક્ટ ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલ, સુપૌલ, બિહાર-852139બિહાર
20સોનિયા વિકાસ કપૂરએટોમિક એનર્જી સેન્ટ્રલ સ્કૂલ નં.2, મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર-400094મહારાષ્ટ્ર (પરમાણુ ઉર્જા શાખાઓ)
21કન્ધન કુમારેસનસરકારી મોડલ સિનિયર સેકન્ડરી સ્કૂલ, એબરડીન, સાઉથ આંદામાન, A&N ટાપુઓ-744101આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓ
22સંતોષ કુમાર ચૌરસિયાપીએમ શ્રી શાળા, જવાહર નવોદય વિદ્યાલય, સલોરા, કોરબા, છત્તીસગઢ-495445છત્તીસગઢ (NVS)
23ડો.પ્રમોદ કુમારસૈનિક સ્કૂલ નાલંદા, નાલંદા, બિહાર-803115બિહાર (સૈનિક સ્કૂલ, MoD)
24તરુણ કુમાર દશપીએમ શ્રી કેન્દ્રીય વિદ્યાલય, કોરાપુટ, ઓડિશા-784020ઓડિશા (KVS)
25બસંત કુમાર રાણાસરકારી એનયુપીએસ કોંડેલ, મલકાનગીરી, ઓડિશા-764043ઓડિશા
26તનુશ્રી દાસકુચલાચટી પ્રાથમિક શાળા, મેદિનીપુર પશ્ચિમ, પશ્ચિમ બંગાળ-721306પશ્ચિમ બંગાળ
27નંગ એકથની મૃંગલાંગસરકારી સેક. શાળા પચીન, પાપુમ પારે, અરુણાચલ પ્રદેશ-791110અરુણાચલ પ્રદેશ
28પેલેનો પેટેનિલ્હુજ્હોન સરકાર ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા, વિશ્વેમા, કોહિમા, નાગાલેન્ડ-૭૯૭૦૦૧નાગાલેન્ડ
29કોઈજામ મચાસણાઘારી ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળા, ઇમ્ફાલ પશ્ચિમ, મણિપુર-૭૯૫૧૪૦મણિપુર
30કર્મ ટેમ્પો એથેન્પાપીએમ શ્રી મંગન એસએસએસ, મંગન, સિક્કિમ-૭૩૭૧૧૬સિક્કિમ
31ડૉ. હીપોર યુનિ બેંગકે.બી. મેમોરિયલ માધ્યમિક શાળા, વાપુંગ, પૂર્વ જયંતિયા હિલ્સ, મેઘાલય-૭૯૩૧૬૦મેઘાલય
32બિદિશા મજુમદારહરિયાનંદા અંગ્રેજી માધ્યમ એચ.એસ. શાળા, ગોમતી, ​​ત્રિપુરા-799120ત્રિપુરા
33દેબાજીત ઘોષનમસંગ TE મોડલ સ્કૂલ, ડિબ્રુગઢ, આસામ-786614આસામ
34શ્વેતા શર્માસરકાર એમ.એસ. વિવેકાનંદ, દેવઘર, ઝારખંડ-814112ઝારખંડ
35ડૉ. શેખ મોહમ્મદ વકીઉદ્દીન શેખ હમીદોદ્દીનજીલ્લા પરિષદ હાઈસ્કૂલ, અર્ધાપુર, નાંદેડ, મહારાષ્ટ્ર-431704મહારાષ્ટ્ર
36ડૉ.સંદીપન ગુરુનાથ જગદાલેદયાનંદ કોલેજ ઓફ આર્ટસ, લાતુર, મહારાષ્ટ્ર-413512મહારાષ્ટ્ર
37ઈબ્રાહીમ એસસરકારી જુનિયર બેઝિક સ્કૂલ, મૂળ એન્ડ્રોથ, લક્ષદ્વીપ-682551લક્ષદ્વીપ
38મધુરિમા આચાર્યદિલ્હી પબ્લિક સ્કૂલ ન્યૂટાઉન, કોલકાતા, પશ્ચિમ બંગાળ-700156પશ્ચિમ બંગાળ (CISCE)
39મદબાથુલા તિરુમાલા શ્રીદેવીપંડિત નેહરુ MPL HS 17 વોર્ડ, વિશાખાપટ્ટનમ, આંધ્રપ્રદેશ-531163આંધ્ર પ્રદેશ
40મરમ પવિત્રાZPHS પેનપહાડ, સૂર્યપેટ, તેલંગાણા-508213તેલંગાણા
41રેવતી પરમેશ્વરનપીએસ સિનિયર સેકન્ડરી સ્કૂલ, ચેન્નાઈ, તમિલનાડુ-600004તમિલનાડુ (CBSE)
42વિજયાલક્ષ્મી વીભરતિયાર શતાબ્દી સરકારી કન્યા ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા, તિરુપુર, તમિલનાડુ-642126તમિલનાડુ
43કિશોરકુમાર એમ.એસસરકારી વ્યાવસાયિક હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલ, કલ્લારા, તિરુવનંતપુરમ, કેરળ-695608કેરળ
44ડૉ. વી રેક્સ ઉર્ફે રાધાકૃષ્ણનથિલૈયાડી વલ્લીઅમ્મલ સરકારી હાઈસ્કૂલ, પુડુચેરી-605009પુડુચેરી
45મધુસુદન કે એસસરકારી ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળા, હિનાકલ, મૈસુર, કર્ણાટક-570030કર્ણાટક

