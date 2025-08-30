અમદાવાદ: શિક્ષણ મંત્રાલયના શાળા શિક્ષણ અને સાક્ષરતા વિભાગે આ વર્ષના રાષ્ટ્રીય શિક્ષક પુરસ્કારો માટે 45 શિક્ષકોની પસંદગી કરી છે, જે 5 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ એનાયત કરવામાં આવશે. શાળા શિક્ષણ અને સાક્ષરતા વિભાગ દ્વારા ત્રણ તબક્કામાં એટલે કે જિલ્લા, રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય સ્તરની પસંદગી પ્રક્રિયામાં સખત, પારદર્શક અને ઓનલાઈન પ્રક્રિયા દ્વારા એવોર્ડ વિજેતા શિક્ષકોની પસંદગી કરવામાં આવી છે. ખાસ વાત એ છે કે આ વખતે ગુજરાતના બે શિક્ષકોને રાષ્ટ્રપતિ એવોર્ડ માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે.
દેશના 45 શિક્ષકોને રાષ્ટ્રપતિ એવોર્ડ
પસંદ કરાયેલા 45 શિક્ષકો 27 રાજ્યો, 7 કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો અને 6 સંસ્થાઓના છે. પસંદ કરાયેલા 45 શિક્ષકોમાંથી 24 પુરુષો અને 21 મહિલાઓ છે. જેમાં રાજકોટની શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુલ વિદ્યાલયના શિક્ષક હિતેશકુમાર પ્રવિણચંદ્ર ભૂંડિયા અને ખેડાના વાવડીની પ્રાથમિક શાળાના હિરેનકુમાર હસમુખભાઈ શર્માની પસંદગી કરવામાં આવી છે.
દર વર્ષે 5 સપ્ટેમ્બરે શ્રેષ્ઠ શિક્ષકોને અપાય છે એવોર્ડ
શિક્ષણ મંત્રાલય દર વર્ષે શિક્ષક દિવસ એટલે કે 5 સપ્ટેમ્બરના રોજ દેશના શ્રેષ્ઠ શિક્ષકોને રાષ્ટ્રીય પુરસ્કારો આપવા માટે રાષ્ટ્રીય સ્તરના કાર્યક્રમનું આયોજન કરે છે. રાષ્ટ્રીય શિક્ષક પુરસ્કારોનો ઉદ્દેશ્ય દેશના કેટલાક શ્રેષ્ઠ શિક્ષકોના અનન્ય યોગદાનની ઉજવણી કરવાનો અને એવા શિક્ષકોનું સન્માન કરવાનો છે જેમણે તેમની પ્રતિબદ્ધતા અને સખત મહેનત દ્વારા માત્ર શાળા શિક્ષણની ગુણવત્તામાં સુધારો જ નહીં પરંતુ તેમના વિદ્યાર્થીઓના જીવનને પણ સમૃદ્ધ બનાવ્યું છે.
23 જૂન, 2025 થી 20 જુલાઈ, 2025 દરમિયાન રાષ્ટ્રીય શિક્ષક પુરસ્કારો 2025 માટે પાત્ર શિક્ષકો પાસેથી ઓનલાઈન નામાંકન મંગાવવામાં આવ્યા હતા. પુરસ્કાર વિજેતાઓની યાદી નીચે આપેલ છે:
|ક્રમ.
|નામ
|શાળાનું નામ
|રાજ્ય/કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ
|1
|સુનીતા
|પી.એમ. શ્રી GGSSS, સોનેપત મુરથલ એડ (3490), સોનીપત, હરિયાણા-126116
|હરિયાણા
|2
|શશિ પોલ
|સરકારી મોડેલ સેન્ટર, પ્રાથમિક શમરોર શાળા, સોલન, હિમાચલ પ્રદેશ-173223
|હિમાચલ પ્રદેશ
|3
|નરેન્દ્ર સિંહ
|સરકારી પ્રાથમિક શાળા જંડિયાલી, લુધિયાણા, પંજાબ-141112
|પંજાબ
|4
|અવધેશ કુમાર ઝા
|સર્વોદય કો-એડ વિદ્યાલય, સેક્ટર-8 રોહિણી, ઉત્તર પશ્ચિમ દિલ્હી, દિલ્હી-110085
|દિલ્હી
|5
|મંજુબાલા
|જીપીએસ ચ્યુરાની, ચંપાવત, ઉત્તરાખંડ-262527
|ઉત્તરાખંડ
|6
|પરવીન કુમારી
|સરકારી ગર્લ્સ મોડલ સિનિયર સેકન્ડરી સ્કૂલ, ચંદીગઢ-160020
|ચંડીગઢ
|7
|નીલમ યાદવ
|ટપુકડા, ખૈરથલ-તિજારા, રાજસ્થાન-301707
|રાજસ્થાન
|8
|ભાવિનીબેન દિનેશભાઈ દેસાઈ
|GUPS ભેંસરોડ, દમણ, દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ-396210
|દાદરા અને નગર હવેલી અને
દમણ અને દીવ
|9
|વિલાસ રામનાથ સાતારકર
|ડો.કે.બી. હેડગેવાર હાઇસ્કૂલ, કુજીરા બામ્બોલિમ, ઉત્તર ગોવા, ગોવા-403202
|ગોવા
|10
|હિતેશકુમાર પ્રવિણચંદ્ર ભૂંડિયા
|શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુલ વિદ્યાલય, રાજકોટ, ગુજરાત-360002
|ગુજરાત
|11
|હિરેનકુમાર હસમુખભાઈ શર્મા
|પ્રાથમિક શાળા વાવડી, ગાંધીપુરા ખેડા પાસે, ગુજરાત-387560
|ગુજરાત
|12
|શીલા પટેલ
|પી.એસ.દેવરણ તાપરીયા પથરીયા દમોહ, દમોહ, મધ્યપ્રદેશ-470672
|મધ્યપ્રદેશ
|13
|ભેરુલાલ ઓસારા
|સરકારી EPES એમ.એસ. ખેરિયા સુસનર, અગર માલવા, મધ્ય પ્રદેશ-465447
|મધ્યપ્રદેશ
|14
|ડૉ. પ્રજ્ઞા સિંહ
|સરકારી માધ્યમિક શાળા હનોડા, દુર્ગ, છત્તીસગઢ-491001
|છત્તીસગઢ
|15
|કુલદીપ ગુપ્તા
|સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા જિન્દ્રાહ, જમ્મુ, જમ્મુ અને કાશ્મીર-181224
|જમ્મુ અને કાશ્મીર
|16
|રામ લાલ સિંહ યાદવ
|યુપીએસ બદાવાપુર, ભદોહી, ઉત્તર પ્રદેશ-221304
|ઉત્તર પ્રદેશ
|17
|મધુરિમા તિવારી
|પીએમ શ્રી કમ્પોઝિટ વિદ્યાલય રાણી કર્ણાવતી, મિર્ઝાપુર, ઉત્તર પ્રદેશ-231001
|ઉત્તર પ્રદેશ
|18
|કુમારી નિધિ
|પ્રાથમિક શાળા સુહાગી, કિશનગંજ, બિહાર-855117
|બિહાર
|19
|દિલીપ કુમાર
|લલિત નારાયણ લક્ષ્મી નારાયણ પ્રોજેક્ટ ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલ, સુપૌલ, બિહાર-852139
|બિહાર
|20
|સોનિયા વિકાસ કપૂર
|એટોમિક એનર્જી સેન્ટ્રલ સ્કૂલ નં.2, મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર-400094
|મહારાષ્ટ્ર (પરમાણુ ઉર્જા શાખાઓ)
|21
|કન્ધન કુમારેસન
|સરકારી મોડલ સિનિયર સેકન્ડરી સ્કૂલ, એબરડીન, સાઉથ આંદામાન, A&N ટાપુઓ-744101
|આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓ
|22
|સંતોષ કુમાર ચૌરસિયા
|પીએમ શ્રી શાળા, જવાહર નવોદય વિદ્યાલય, સલોરા, કોરબા, છત્તીસગઢ-495445
|છત્તીસગઢ (NVS)
|23
|ડો.પ્રમોદ કુમાર
|સૈનિક સ્કૂલ નાલંદા, નાલંદા, બિહાર-803115
|બિહાર (સૈનિક સ્કૂલ, MoD)
|24
|તરુણ કુમાર દશ
|પીએમ શ્રી કેન્દ્રીય વિદ્યાલય, કોરાપુટ, ઓડિશા-784020
|ઓડિશા (KVS)
|25
|બસંત કુમાર રાણા
|સરકારી એનયુપીએસ કોંડેલ, મલકાનગીરી, ઓડિશા-764043
|ઓડિશા
|26
|તનુશ્રી દાસ
|કુચલાચટી પ્રાથમિક શાળા, મેદિનીપુર પશ્ચિમ, પશ્ચિમ બંગાળ-721306
|પશ્ચિમ બંગાળ
|27
|નંગ એકથની મૃંગલાંગ
|સરકારી સેક. શાળા પચીન, પાપુમ પારે, અરુણાચલ પ્રદેશ-791110
|અરુણાચલ પ્રદેશ
|28
|પેલેનો પેટેનિલ્હુ
|જ્હોન સરકાર ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા, વિશ્વેમા, કોહિમા, નાગાલેન્ડ-૭૯૭૦૦૧
|નાગાલેન્ડ
|29
|કોઈજામ મચાસણા
|ઘારી ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળા, ઇમ્ફાલ પશ્ચિમ, મણિપુર-૭૯૫૧૪૦
|મણિપુર
|30
|કર્મ ટેમ્પો એથેન્પા
|પીએમ શ્રી મંગન એસએસએસ, મંગન, સિક્કિમ-૭૩૭૧૧૬
|સિક્કિમ
|31
|ડૉ. હીપોર યુનિ બેંગ
|કે.બી. મેમોરિયલ માધ્યમિક શાળા, વાપુંગ, પૂર્વ જયંતિયા હિલ્સ, મેઘાલય-૭૯૩૧૬૦
|મેઘાલય
|32
|બિદિશા મજુમદાર
|હરિયાનંદા અંગ્રેજી માધ્યમ એચ.એસ. શાળા, ગોમતી, ત્રિપુરા-799120
|ત્રિપુરા
|33
|દેબાજીત ઘોષ
|નમસંગ TE મોડલ સ્કૂલ, ડિબ્રુગઢ, આસામ-786614
|આસામ
|34
|શ્વેતા શર્મા
|સરકાર એમ.એસ. વિવેકાનંદ, દેવઘર, ઝારખંડ-814112
|ઝારખંડ
|35
|ડૉ. શેખ મોહમ્મદ વકીઉદ્દીન શેખ હમીદોદ્દીન
|જીલ્લા પરિષદ હાઈસ્કૂલ, અર્ધાપુર, નાંદેડ, મહારાષ્ટ્ર-431704
|મહારાષ્ટ્ર
|36
|ડૉ.સંદીપન ગુરુનાથ જગદાલે
|દયાનંદ કોલેજ ઓફ આર્ટસ, લાતુર, મહારાષ્ટ્ર-413512
|મહારાષ્ટ્ર
|37
|ઈબ્રાહીમ એસ
|સરકારી જુનિયર બેઝિક સ્કૂલ, મૂળ એન્ડ્રોથ, લક્ષદ્વીપ-682551
|લક્ષદ્વીપ
|38
|મધુરિમા આચાર્ય
|દિલ્હી પબ્લિક સ્કૂલ ન્યૂટાઉન, કોલકાતા, પશ્ચિમ બંગાળ-700156
|પશ્ચિમ બંગાળ (CISCE)
|39
|મદબાથુલા તિરુમાલા શ્રીદેવી
|પંડિત નેહરુ MPL HS 17 વોર્ડ, વિશાખાપટ્ટનમ, આંધ્રપ્રદેશ-531163
|આંધ્ર પ્રદેશ
|40
|મરમ પવિત્રા
|ZPHS પેનપહાડ, સૂર્યપેટ, તેલંગાણા-508213
|તેલંગાણા
|41
|રેવતી પરમેશ્વરન
|પીએસ સિનિયર સેકન્ડરી સ્કૂલ, ચેન્નાઈ, તમિલનાડુ-600004
|તમિલનાડુ (CBSE)
|42
|વિજયાલક્ષ્મી વી
|ભરતિયાર શતાબ્દી સરકારી કન્યા ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા, તિરુપુર, તમિલનાડુ-642126
|તમિલનાડુ
|43
|કિશોરકુમાર એમ.એસ
|સરકારી વ્યાવસાયિક હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલ, કલ્લારા, તિરુવનંતપુરમ, કેરળ-695608
|કેરળ
|44
|ડૉ. વી રેક્સ ઉર્ફે રાધાકૃષ્ણન
|થિલૈયાડી વલ્લીઅમ્મલ સરકારી હાઈસ્કૂલ, પુડુચેરી-605009
|પુડુચેરી
|45
|મધુસુદન કે એસ
|સરકારી ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળા, હિનાકલ, મૈસુર, કર્ણાટક-570030
|કર્ણાટક