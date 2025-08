ETV Bharat / state

બકરી ચોર ઝડપાયા, ભાવનગરમાં શાકભાજી વેચતી મહિલાની બે બકરીઓની કરી હતી ચોરી - GOATS STOLEN

બકરી ચોરવાના આરોપમાં 4 શખ્સ ઝડપાયા ( Etv Bharat Gujarat )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : August 5, 2025 at 9:24 AM IST | Updated : August 5, 2025 at 9:39 AM IST 2 Min Read

ભાવનગર: આમ તો સામાન્ય રીતે ઘરોમાં સોના ચાંદીના દાગીના ચીજ વસ્તુઓ તેમજ વાહનોની ચોરી થવાના કિસ્સાઓ આપણે જોતા હોઈએ છીએ. પરંતુ ભાવનગરમાં બકરી ચોરાઈ ગઈ હોવાનો કિસ્સો જોવા મળ્યો છે. ઘોઘા રોડ પર રહેતા એક ગરીબ પરિવારના મહિલાની બકરીઓની ચોરી થઈ હતી. જેને પગલે ભાવનગરના ઘોઘા રોડ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ પણ નોંધવામાં આવી હતી. છૂટી મુકેલી બકરીઓ થઈ ગુમ ભાવનગરના ઘોઘા રોડ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદી દયાબેન ગોપાલભાઈ પ્રેમજીભાઈ મકવાણા નામના મહિલાએ ફરિયાદ નોંધાવી હતી કે, તેઓ તિલકનગર દેવીપુજકવાસ ડિસપોઝલની બાજુના ફાટક પાસે રખાદાદાના મંદિરની બાજુમાં રહે છે. બીજી તારીખના રોજ તેઓ બપોરે 12.30 કલાકે શાકભાજી વેચીને ઘરે આવ્યા ત્યારે ઘરમાં બાંધેલી તેમની બકરીઓને ચારો નાખ્યો હતો. તેમાંથી બે બકરીઓને છૂટી મૂકી હતી. ત્યારબાદ બપોરે થોડો સમય સુઈ ગયા હતા. આશરે ત્રણથી સાડા ત્રણ આસપાસ તેમના પતિ ગોપાલભાઈ જાગીને તેમની બકરીઓને છૂટી મૂકી છે તેને બાંધી દેવા જણાવ્યું હતું. ઘોઘા રોડ પોલીસે 4 આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા (Etv Bharat Gujarat)

