ETV Bharat / state

દેવ ડેમમાં પાણીનું લેવલ વધતા બે દરવાજા ખોલાશે: તંત્ર એલર્ટ મોડમાં, આપત્તિ સમયે કરી શકો આ નંબર પર કોલ - Two gates of Dev Dam will be opened

By ETV Bharat Gujarati Team Published : 2 hours ago

દેવ ડેમમાં પાણીનું લેવલ વધતા બે દરવાજા ખોલાશે ( Etv Bharat Gujarat )