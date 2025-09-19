બનાસકાંઠાની જીવાદોરી છલોછલ, દાંતીવાડા ડેમના બે ગેટ ખોલાયા, બનાસ નદીના નીરના કરાયા વધામણા
બનાસકાંઠા જિલ્લાની જીવાદોરી સમાન દાંતીવાડા ડેમના બે ગેટ ખોલીને 2000 ક્યુસેક પાણી છોડાયું છે, તેની સાથે જ કાંઠા વિસ્તારના લોકોને પણ સાવચેત કરાયા છે.
Published : September 19, 2025 at 12:43 PM IST|
Updated : September 19, 2025 at 1:53 PM IST
બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠાની જીવાદોરી સમાન દાંતીવાડા જળાશય ચાલુ વર્ષે 95 ટકા ભરાતા બનાસ નદીમાં પાણી છોડાયું છે. વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકરભાઈ ચૌધરીના હસ્તે બનાસ નદીમાં 2000 ક્યુસેક પાણી છોડાયું છે. ડેમ છલોછલ ભરાતા ખેડૂતો ખુશખુશાલ જોવા મળ્યા હતા.
બનાસ નદીના નીરના વધામણા
બનાસકાંઠાની જીવાદોરી સમાન બનાસ ડેમમાં પાણી નવા નીર આવવાથી ખેડૂતોમાં ખુશી જોવા મળી રહી છે. વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકરભાઈ ચૌધરીના હસ્તે બનાસ નદી પર આવેલા દાંતીવાડા ડેમ ખાતેથી બનાસ નદીના નીરના વધામણા કરીને બનાસ નદીમાં 2000 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવ્યું હતું. અધ્યક્ષ શંકરભાઈ ચૌધરી સહિત જિલ્લાના ધારાસભ્યઓ અને મહાનુભાવોના હસ્તે ૯ અને ૧૦ નંબરનો ગેટ ખોલીને 2000 ક્યુસેક જેટલું પાણી બનાસ નદીમાં છોડવામાં આવતા ખેડૂતોમાં ખુશી જોવા મળી હતી.
ડેમના 2 ગેટ ખોલીને 2000 ક્યૂસેક પાણી છોડાયું
આ પ્રસંગે અધ્યક્ષ શંકરભાઈ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, 2000 ક્યુસેક પાણી છોડાયું છે. બનાસ નદીના નીચાણવાળા વિસ્તારમાં લોકોને સાવધાન રહેવા તથા તકેદારી રાખવા અધ્યક્ષએ જણાવ્યું હતું કે, ચાલુ વર્ષે સાર્વત્રિક વરસાદ અને નદીમાં પાણી આવવાથી ભુગર્ભ રિચાર્જ થશે અને ભૂગર્ભ જળના તળ ઊંચા આવશે. તેમણે કહ્યું કે, દાંતીવાડાથી લઈને ડીસા, ભીલડી, રાધનપુર, કાંકરેજ સુધીના વિસ્તારમાં પાણીના તળ ઊંચા આવશે. તેમણે જન પ્રતિનિધિઓ, લોકો અને વહીવટી તંત્રને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા.
Farmers are happy as water flows into the Banas River. About 2000 cusecs of water have been released from the Dantiwada Dam into the river. pic.twitter.com/cwQ8YK263L— Shankar Chaudhary (@ChaudhryShankar) September 19, 2025
ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ
આ પ્રસંગે જિલ્લા કલેક્ટર મિહિર પટેલે કહ્યું કે, દાંતીવાડા જળાશયનું જે રૂલ લેવલ હતું તેના કરતા પાણીના સ્તરની સપાટી વધતા બે ગેટ ખોલીને પાણી છોડાયુ છે. નદીના વિસ્તારમાં પાણી છોડાતા આજુબાજુના વિસ્તારના ખેડૂતોમાં ખુશીની લાગણી વર્તી છે. આજુબાજુના 4 તાલુકાના 26 હજાર હેક્ટર વિસ્તારમાં પાણી રિચાર્જ થશે. નદીના ખાડા અને નીચાણવાળા વિસ્તારમાં લોકોને ના જવા અપીલ કરી હતી.
બનાસ નદીમાં છોડાયું પાણી
દાંતીવાડા જળાશય યોજનાનું કુલ પૂર્ણ જળાશય સપાટી 604 ઉપરવાસમાં સાર્વત્રિક વરસાદ નોંધાતા,અત્યારે ડેમમાં 949 ક્યૂસેક પાણીની આવક છે. અત્યારે ડેમમાં 13,263 મિલિયન ઘન ફૂટ પાણીનો સંગ્રહ થયો છે, જે તેની કેપેસીટીના 95 ટકા જેટલો ભરાયો છે. બનાસ ડેમ પર મુખ્ય 11 ગેટ આવેલા છે. 2025 સિવાય છેલ્લા દસ વર્ષમાં વર્ષ 2015, 2017, 2022 તથા 2023માં પણ બનાસ નદીમાં પાણી છોડવામાં આવ્યું હતું.
કુલ 110 ગામના ખેડૂતોને મળે છે સિંચાઈનો લાભ
ઉલ્લેખનીય છે કે, દાંતીવાડા જળાશય યોજનાથી બનાસકાંઠા અને પાટણ તાલુકાના કુલ 110 ગામના 45,823 હેક્ટર વિસ્તારને સિંચાઈનો લાભ મળે છે. ડેમમાંથી નહેર દ્વારા સિંચાઈ વર્ષ 1965માં શરૂ કરાઈ હતી. આ જળાશય ડીસા, દાંતીવાડા અને પાલનપુર તાલુકાના કુલ 87 જેટલા ગામડાઓમાં પીવાનું પાણી પૂરું પાડે છે. બનાસ નદી અરવલ્લીની પર્વતમાળાના દક્ષિણ પશ્ચિમમાંથી રાજસ્થાન રાજ્યના શિહોરી જિલ્લામાં શરણેશ્વર મંદિર પાસેથી નીકળે છે. જોકે આ નદીની કુલ લંબાઈ 257.50 કિલોમીટર છે અને આ દાંતીવાડા જળાશય એ બનાસકાંઠા જિલ્લાની સૌથી મોટી જળાશય યોજના છે. ત્યારે દાંતીવાડા ડેમ ભરાતા અને બનાસ નદીમાં પાણી છોડવામાં આવતા ખેડૂતોએ પણ ખુશીની લાગણી વ્યક્ત કરી હતી.