સુરત: સુરતની નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ફરી એકવાર સુરક્ષા વ્યવસ્થાની નિષ્ફળતાને કારણે ચર્ચામાં આવી છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં પોલીસ જાપ્તામાં રહેલા બે ગંભીર ગુનાના આરોપીઓ પોલીસને ધક્કો મારી અથવા નજર ચૂકવીને ફરાર થઈ જતાં શહેરની કાયદા-વ્યવસ્થા સામે ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે. આ ઘટનાઓ દર્શાવે છે કે ગુનેગારો માટે હોસ્પિટલ હવે 'એસ્કેપ રૂટ' સમાન બની ગઈ છે.
આ ઘટનાઓની શરૂઆત શુક્રવારે થઈ હતી જ્યારે પોક્સોના આરોપી શુભમ શર્મા કોર્ટમાં બેભાન થતાં તેને સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. રાજકોટ જેલમાંથી લાવવામાં આવેલો આ આરોપી પોલીસની નજર સામેથી બેડ પરથી જ ભાગી છૂટ્યો. આ ઘટનાની શાહી હજી સુકાઈ નહોતી, ત્યાં જ શનિવારે હત્યાના આરોપી ઉત્તમ ધનગઢે પણ જાપ્તામાંથી ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો. તેને સબજેલમાંથી ખભાની ઈજાની સારવાર માટે લાવવામાં આવ્યો હતો. સારવાર બાદ પોલીસકર્મીઓ સાથે દવાની લાઇનમાં ઊભેલા આ આરોપીએ પોલીસને ધક્કો મારીને હાથકડી સાથે ભાગી છૂટ્યો.
એક જ હોસ્પિટલમાંથી 24 કલાકમાં બે ગંભીર ગુનેગારોનું ફરાર થઈ જવું એ પોલીસની સુરક્ષા વ્યવસ્થા પર સીધો પ્રહાર છે. શું પોલીસ ગુનેગારોને હોસ્પિટલ લઈ જતી વખતે પૂરતી તકેદારી રાખતી નથી? શું હોસ્પિટલ પરિસરમાં પોલીસકર્મીઓ ગુનેગારો પર પૂરતું ધ્યાન આપતા નથી? આ ઘટનાઓએ પોલીસની કામગીરીની પોલ ખોલી નાખી છે. હાલ, પોલીસ દ્વારા બંને આરોપીઓને પકડવા માટે સઘન શોધખોળ ચાલી રહી છે, પરંતુ આ ઘટનાઓ પોલીસ માટે શરમજનક સાબિત થઈ છે. સુરત શહેરની પોલીસ કમિશનર કચેરીએ આ મામલે ગંભીરતાથી વિચારવું જોઈએ અને ભવિષ્યમાં આવા બનાવો ન બને તે માટે કડક પગલાં લેવા જોઈએ.
