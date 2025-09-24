થાનમાં નોરતા દરમિયાન ગરબા બાબતે મારામારી અને ફાયરિંગ, બે આરોપીઓ ઝડપાયા
થાનગઢ પોલીસ સ્ટેશન હેઠળના આંબેડકર નગર પાંચ વિસ્તારમાં બે પડોશીઓ વચ્ચે ગરબાના આયોજન અને અગાઉના વિવાદને લઈને ઝઘડો થયો.
Published : September 24, 2025 at 6:30 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: થાનના આંબેડકર ચોક વિસ્તારમાં નોરતા દરમિયાન ગરબાના આયોજનને લઈને બે પરિવારો વચ્ચે બોલાચાલી થતાં મામલો ઉગ્ર બન્યો, જેમાં મારામારી અને હવામાં છ રાઉન્ડ ફાયરિંગની ઘટના બની. આ ઘટનાથી સમગ્ર વિસ્તારમાં ભયનો માહોલ છવાઈ ગયો હતો.
થાનગઢ પોલીસ સ્ટેશન હેઠળના આંબેડકર નગર પાંચ વિસ્તારમાં બે પડોશીઓ વચ્ચે ગરબાના આયોજન અને અગાઉના વિવાદને લઈને ઝઘડો થયો હતો. ફરિયાદી હંસાબેન ખોડાભાઈ વાઘેલાના ઘર પાસે ગરબાનું આયોજન ન કરવા બાબતે આરોપીઓ બાબુભાઈ રાજાભાઈ પરમાર અને બંટુભાઈ કાંતિભાઈ પરમારે બોલાચાલી કરી. આ દરમિયાન અગાઉના એક બનાવમાં ફરિયાદીની દીકરીને ભગાડી જવાની ઘટનાનું મનદુ:ખ રાખીને બંને પક્ષો વચ્ચે મારામારી થઈ.
આ ઝઘડા દરમિયાન બંને આરોપીઓએ પોતાની લાઇસન્સવાળી પિસ્તોલમાંથી હવામાં છ રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યું, જેનાથી આસપાસના લોકોમાં ભય ફેલાયો. ઘટનાની જાણ થતાં થાન પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને ગણતરીના કલાકોમાં બંને આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા. પોલીસે કાયદેસર કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
આ ઘટનામાં સામસામે મારામારીની ફરિયાદ નોંધાઈ છે, જેમાં બંને પક્ષોને ઈજાઓ થઈ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. થાન પોલીસે સામસામેની ફરિયાદોની નોંધ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
આ પણ વાંચો: