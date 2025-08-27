ભરૂચ : અંકલેશ્વરમાં શ્રીજીની આગમન યાત્રા દરમ્યાન શુક્રવારે રાત્રે બે જુદા જુદા અકસ્માતોની ઘટનાઓ સર્જાતાં માહોલ મરમૂજ બની ગયો હતો. એક ધટનામાં ડીજે ટેમ્પો અકસ્માત સર્જાયો હતો. જેમાં એક બાળકીનું મોત થયુ હતુ. ત્યારબાદ બીજી ઘટનામાં GIDCમાં આખલો ઘુસી જતા 8 લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા.
ગડખોલમાં ટેમ્પો અકસ્માત – એક બાળકીનું મોત : અંકલેશ્વરના ગડખોલ ગામના માર્ગ પર યાત્રા દરમિયાન ડીજેનો ટેમ્પો રિવર્સ લેતા પાછળ નાચતા 3 બાળકોને અડફેટે લીધો હતો. ટેમ્પાના ટાયર નીચે કચડાતા 1 બાળકીનું ઘટના સ્થળે મોત થયું હતું. જ્યારે અન્ય બે બાળકોને ગંભીર ઈજાઓ થઈ હતી. પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર ટેમ્પાના ડ્રાયવરે વાહન હંકારવાનું સ્ટિયરિંગ અન્ય વ્યક્તિને સોંપતાં આ દુર્ઘટના બની હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. જે મામલે અંકલેશ્વર બી ડિવિઝન પોલીસે અકસ્માત મોત અંગેનો ગુનો નોંધી DJ સહિત વાહનની જપ્તી કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
GIDCમાં આખલો ઘુસી જતા 8 લોકો ઇજાગ્રસ્ત : અંકલેશ્વર GIDCમાં શ્રીજીની આગમન યાત્રા દરમિયાન સરદાર પાર્ક ખાતે COP 7ના ગણેશની આગમન સમયે મોટી સંખ્યામાં લોકોની ભીડ જામી હતી. જેમાં ડી.જેના ભારે અવાજથી ભડકેલો આખલો અચાનક યાત્રામાં ઘુસી જતા 8 લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા. આ ઇજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડાયા છે.
લોકોમાં આક્રોશ : GIDC અંકલેશ્વર હાઉસિંગ એસોસિએશનના પ્રમુખ અતુલ માકડિયાએ જણાવ્યું કે, "મોટી સંખ્યામાં ભીડ હતી. ડી.જે.ના અવાજને કારણે પ્રાણીઓ ભડકી જાય છે, અને ભીડમાં ઘુસે છે. સુરક્ષા વ્યવસ્થા મજબૂત ન હોવાને કારણે આવા બનાવો સર્જાય છે. તંત્રએ આગોતરા કડક પગલાં ભરવા જોઈએ, સાથે જ તંત્રની બેદરકારીના પગલે ગણેશ આયોજક લગતા વળગતા લોકો પર ફરિયાદ થવી જોઈએ.
સ્થાનિક રહીશ જગદીશ ગોહિલે જણાવ્યું કે, "બાળકો સાથે બનેલો આ અકસ્માત ખુબ જ દુઃખદ છે. દર વર્ષે આવાં બનાવો બનતા રહે છે. આવનારા સમયમાં આવી દુર્ઘટનાઓ અટકાવવા માટે યોગ્ય આયોજન જરૂરી છે." આ બંને દુર્ઘટનાઓને કારણે અંકલેશ્વરમાં શોક અને ચિંતા છવાઈ ગઈ છે.
આ પણ વાંચો :