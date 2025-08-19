અમિત ખુંટ આત્મહત્યા કેસ: વાયરલ વીડિયો સાથે નવો વળાંક, રાજકારણ ગરમાયું

ETV Bharat / state

અમિત ખુંટ પર આરોપ કરનાર યુવતીનો એક વીડિયો, જેમાં તે પોતાના કથિત મિત્ર અથવા બોયફ્રેન્ડ સાથે છે, તે વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 19, 2025 at 9:19 PM IST

રાજકોટ: અમિત ખુંટ આત્મહત્યા કેસમાં નવો ધડાકો થયો છે. રાજકોટ-રીબડાના અમિત ખુંટ આત્મહત્યા કેસમાં મોટો ખુલાસો થતાં ચકચાર મચી ગઈ છે. અમિત ખુંટ પર આરોપ કરનાર યુવતીનો એક વીડિયો, જેમાં તે પોતાના કથિત મિત્ર અથવા બોયફ્રેન્ડ સાથે છે, તે વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

ગોંડલના રીબડા ગામના યુવક અમિત દામજીભાઈ ખુંટ (ઉં.વ. 32)એ ગત 5 મે, 2025ના રોજ લોધિકા રોડ પર આવેલી પોતાની વાડીની બાજુમાં વોંકળામાં ગળેફાંસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી હતી, જેનાથી સનસનાટી મચી ગઈ હતી. આ મામલે બે મહિલા સહિત કુલ ચાર લોકો વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાઈ છે, જેમાં પૂર્વ ધારાસભ્ય મહિપતસિંહ જાડેજાના પુત્ર અનિરુદ્ધસિંહ અને પૌત્ર રાજદીપસિંહના નામ સામે આવતાં રાજકીય ગરમાવો થયો છે.

આ કેસમાં હવે યુવતીનો વાયરલ વીડિયો નવો વળાંક લાવી શકે છે. વીડિયોમાં યુવતીએ પોતાને ફસાવવામાં આવી હોવાનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. આ વીડિયોને કારણે વિવાદ ફરી ચર્ચામાં આવ્યો છે. સમગ્ર મામલો વધુ ગૂંચવાતો જઈ રહ્યો છે. યુવતીએ વીડિયોમાં જણાવ્યું છે કે, એક મકરાણી નામની વ્યક્તિએ અમિત ખુંટને સોફ્ટ ટાર્ગેટ બનાવવા અને સોશિયલ મીડિયા દ્વારા ટ્રેપ કરવાનું કામ કર્યું હતું. તેણે યુવતીનું આઈડી પોતાની પાસે રાખ્યું હોવાનું અને તેના દ્વારા વાતચીત કરી હોવાનું પણ કબૂલ્યું છે. ઉપરાંત, અમિત ખુંટને પોક્સો એક્ટ હેઠળ ફસાવવાની યોજના હોવાની કબૂલાત પણ તેણે કરી છે. વીડિયોમાં યુવતી સોનોગ્રાફીની સમસ્યાઓનો ઉલ્લેખ કરે છે અને યુવકને ભવિષ્યમાં આવું નહીં કરવાની બાંહેધરી આપે છે. યુવક તેને આવું કેમ કર્યું તે અંગે ઠપકો પણ આપે છે.

યુવતીની વકીલે શું કહ્યું?

મામલો શું હતો?

3 મે, 2025ના રોજ રાજકોટ શહેરમાં મોડેલિંગ ક્ષેત્રે કાર્યરત 17 વર્ષની સગીરાએ અમિત ખુંટ વિરુદ્ધ દુષ્કર્મની ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ત્યારબાદ, 5 મે, 2025ના રોજ અમિત ખુંટે રીબડા ગામમાં ગળેફાંસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી લીધી હતી. ઘટનાસ્થળેથી મળેલી સુસાઈડ નોટમાં લખ્યું હતું કે, “મને મારવા પાછળ અનિરુદ્ધસિંહ રીબડાનો હાથ છે. રાજદીપે ત્રાસ આપ્યો અને પૈસા આપી ખોટી ફરિયાદ કરાવી.” ઉલ્લેખનીય છે કે, મૃતક અમિત ગોંડલના પૂર્વ ધારાસભ્ય જયરાજસિંહ જાડેજાનો સમર્થક હતો.

અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજા સામે ગંભીર આક્ષેપ:

મે 2025માં અમિત ખુંટના આત્મહત્યા કેસમાં ચાર પાનાની સુસાઈડ નોટ મળી હતી, જેમાં અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજા પર ગંભીર આરોપો લગાવવામાં આવ્યા હતા. નોટમાં જણાવાયું હતું કે, ખોટા દુષ્કર્મના કેસમાં તેને ફસાવવામાં આવ્યો હતો. આ ફરિયાદ નોંધાયાના બીજા જ દિવસે અમિતે આત્મહત્યા કરી લીધી હતી. પોલીસે આ મામલે અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજા, રાજદીપસિંહ જાડેજા સહિત પાંચ લોકો વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.

