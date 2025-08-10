મહેસાણા : અમેરીકા પ્રમુખ ટ્રમ્પ દ્વારા ભારત પર ટેરિફ (જકાત) લાદવાના મુદ્દા પર દેશમાં ચિંતાનો માહોલ છે. આ ટેરીફને લઈને અમૂલ ડેરીને કેટલો ફરક પડશે, જેને લઈને અમૂલના ચેરમેન અશોક ચૌધરીએ આ મુદ્દે સ્પષ્ટતા કરી છે. દેશના પશુપાલકો અને ખેડૂતોને આશ્વાસન આપ્યું છે.
અમૂલ ડેરી ચેરમેને જણાવ્યું : અશોક ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ બે દિવસ પહેલાં જ આ મુદ્દે પોતાનું વલણ સ્પષ્ટ કર્યું છે. તેમણે કહ્યું હતું કે, "દેશના પશુપાલકો અને કિસાનોના હિત સામે કોઈપણ પ્રકારનો ખતરો ઊભો થશે, તો એના માટે દેશ અડીખમ ઊભો છે." ચૌધરીએ આ વાતને ભારપૂર્વક જણાવતાં કહ્યું કે, મોદી સાહેબ પશુપાલકો અને કિસાનોની પડખે ઊભા છે.
અમેરિકા ભારતને દૂધની વસ્તુઓ અને ખેતી વિષયક ઉત્પાદનોની નિકાસ કરવા માગે છે. જો અમેરિકાથી આ વસ્તુઓની ભારતમાં નિકાસ થાય, તો આપણા દેશના પશુપાલકો અને ખેડૂતોને ખૂબ મોટું નુકસાન થઈ શકે છે. આ નુકસાનને અટકાવવા માટે પ્રધાનમંત્રીએ સખત વલણ અપનાવ્યું છે. જેથી આપણા પશુપાલક અને કિસાનને કોઈ પ્રકારનું નુકસાન ન થાય.
ટેરિફથી અમૂલને ફરક નહીં પડે : તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, અમૂલ ફેડરેશનને આ ટેરિફની કોઈ અસર થવાની નથી. "આપણે 140 કરોડ લોકોનું ખૂબ મોટું માર્કેટ છીએ." આખા દેશની અંદર અમૂલના ઉત્પાદનો વેચાય છે. આ કારણે, આપણે ટેરિફના મુદ્દે કોઈ ગભરાવાની જરૂર નથી. અમૂલ અમેરિકામાં જે માલ મોકલે છે, તે આપણા કુલ ટર્નઓવરના પર્સેન્ટેજ ગણીએ તો ખૂબ ઓછો છે. તેથી, આપણને એમાં કોઈ નુકસાન થવાની શક્યતા નથી.
ભારત માટે સૌથી મોટું બજાર તો ભારત પોતે જ છે, અને અમૂલનો વિકાસ દેશના આંતરિક બજાર પર નિર્ભર છે. પ્રધાનમંત્રીની જેમ અમૂલ પણ દેશના પશુપાલકો અને ખેડૂતોના હિતોનું રક્ષણ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.
