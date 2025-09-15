ટ્રમ્પના નવા ટેરિફથી રાજ્યના સીફૂડની કરોડોની નિકાસ અટકતા રાજ્યના લાખો માછીમારોની આજીવિકા જોખમમાં...
ગુજરાતના 18 લાખ સહિત દેશભરના 3 કરોડ માછીમારો પર સંકટનાં વાદળો ઘેરાયા છે. હાલ ગુજરાતનો 300 કરોડનો એક્સપોર્ટ ઠપ્પ થઈ ગયો છે.
Published : September 15, 2025 at 6:59 PM IST
ગીર સોમનાથ: ભારતના સિફૂડસ એક્સપોર્ટ ઉદ્યોગને અમેરિકા દ્વારા લાગુ કરાયેલા ટેરીફના કારણે મોટો ફટકો પડ્યો છે. ખાસ કરીને ઝીંગા એક્સપોર્ટ પર સૌથી વધારે અસર જોવા મળી રહી છે. ગુજરાતના 18 લાખ સહિત દેશભરના 3 કરોડ માછીમારો પર સંકટનાં વાદળો ઘેરાયા છે. હાલ ગુજરાતનો 300 કરોડનો એક્સપોર્ટ ઠપ્પ થઈ ગયો છે.
ભારતમાંથી 40 ટકા ઝીંગાનું અમેરિકામાં એક્સપોર્ટ
સીફૂડસ એક્સપોર્ટર્સ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયાના પૂર્વ અધ્યક્ષ જગદીશ ફોફંડીના જણાવ્યા મુજબ, ભારતના કુલ 7.4 બિલિયન ડોલર એટલે કે 65 હજાર કરોડના એક્સપોર્ટમાં ઝીંગાનું 70 ટકાનું કોન્ટ્રિબ્યુશન છે. તેમાંથી 40 ટકા એક્સપોર્ટ અમેરિકા મોકલાય છે.
હાલ અમેરિકા દ્વારા 50 ટકા ટેરીફ લાગુ કરાતા એન્ટી ડમ્પિંગ અને કાઉન્ટર વેલિંગ ડ્યૂટી સાથે મળીને 57 થી 58 ટકા સુધીનો ભાર આવ્યો છે. શરૂઆતમાં 25 ટકાનો વધારો ખરીદદારો સ્વીકારતા હતા, પરંતુ વધારાના ટેક્સને કારણે લાંબા ગાળાના ઓર્ડર રદ થઈ રહ્યા છે. વાર્ષિક સો કન્ટેનર જેવા કરાર પણ અટકી ગયા છે.
ગુજરાતમાંથી 300 કરોડનો એક્સપોર્ટ ઠપ્પ થયો
ગુજરાત રીજીયનના પ્રમુખ કેતન સૂયાનીએ જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાતનો 300 કરોડનો એક્સપોર્ટ હાલ ઠપ્પ થઈ ગયો છે. જેની સીધી અસર માછીમારો પર આવશે. ગુજરાતમાં અંદાજે 15 થી 17 લાખ લોકો સીધા માછીમારી સાથે જોડાયેલા છે, જ્યારે 6 થી 7 લાખ લોકો પરોક્ષ રીતે સંકળાયેલા છે. દરિયાકાંઠે 20 હજાર મોટી ટ્રોલર બોટો અને 50 હજાર જેટલી નાની-મોટી હોળીઓ કાર્યરત છે. 3 થી 3.5 હજાર માછલી ફાર્મમાં હજારો લોકો રોજગાર મેળવે છે. આમ, કુલ મળી 17 થી 18 લાખ લોકોના જીવન પર આ સંકટનો સીધો પ્રહાર થયો છે.
સીફૂડસ એક્સપોર્ટર્સ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયાના પૂર્વ અધ્યક્ષ જગદીશ ફોફંડી વધુમાં કહે છે કે, આંધ્રપ્રદેશ, પશ્ચિમ બંગાળ અને તમિલનાડુમાં સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ પહેલેથી જ માછીમારો અને એક્વા ફાર્મર્સ માટે રાહત યોજનાઓ લાવી ચૂકી છે. ગુજરાતના ઉદ્યોગ આગેવાનો પણ સરકારને વીજળી ડ્યુટીમાં રાહત, ટેક્સ ઘટાડો અને પૂરતું ફાઇનાન્સ આપવાની માંગ કરી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત કેન્દ્ર સરકાર કોસ્ટ ઓફ ફાયનાન્સમાં વ્યાજ સબમિશન જે અત્યાર સુધી આપતી હતી તે ફરી શરૂ કરે.
યુએસના ટેરીફથી ભારતીય સીફૂડસ એક્સપોર્ટને મોટો ફટકો પડયો છે. જો રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર તાત્કાલિક પગલાં નહીં ભરે, તો આ સંકટમાં ગુજરાત સહિત દેશના લાખો માછીમારો અને તેમના પરિવારોને જીવન-જરૂરિયાતો પુરા કરવા ભારે સંઘર્ષ કરવો પડી શકે છે.
