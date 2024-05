ETV Bharat / state

રાજકોટ અગ્નિકાંડના મૃતકોને જુનાગઢના ચિત્રકારે પેઇન્ટિંગના માધ્યમથી આપી શ્રદ્ધાંજલિ - Tribute to the painter by painting

By ETV Bharat Gujarati Team Published : 23 hours ago