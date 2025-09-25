ETV Bharat / state

નવરાત્રીમાં જીવંત થતું લુપ્તપ્રાય 'ઘેરૈયા નૃત્ય', આસ્થા અને સંસ્કૃતિનો અનોખો સંગમ

હળપતિ સમાજના યુવકો આજે પણ 'ઘેરૈયા નૃત્ય' કરીને આદિવાસી પરંપરાને જીવંત રાખવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.

'ઘેરૈયા નૃત્ય'
'ઘેરૈયા નૃત્ય' (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 25, 2025 at 8:22 AM IST

Updated : September 25, 2025 at 9:54 AM IST

સુરત : દક્ષિણ ગુજરાતના આદિવાસી વિસ્તારો, ખાસ કરીને હળપતિ સમાજમાં સદીઓથી ચાલી આવતું પરંપરાગત 'ઘેરૈયા નૃત્ય' ફરી એકવાર નવરાત્રીના પાવન પર્વમાં જીવંત બન્યું છે. આ નૃત્ય આદિવાસી સમાજની આસ્થા, ભક્તિ અને સાંસ્કૃતિક ઓળખનું પ્રતીક છે. જોકે આધુનિક સમયમાં આ પરંપરા ધીમે ધીમે લુપ્ત થઈ રહી છે, ત્યારે કેટલાક આદિવાસી સમૂહો તેને ફરીથી જીવંત રાખવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.

મહિલા વેશમાં રાસ લેતા પુરુષો

'ઘેરૈયા' એટલે વીસથી પચ્ચીસ યુવાનોની એવી મંડળી, જે નવરાત્રી દરમિયાન માતાજીની પૂજા કરવા માટે એકત્ર થાય છે. આ મંડળી ગામડે ગામડે અને શહેરી વિસ્તારની સોસાયટીમાં ફરીને ઘેર નૃત્ય પ્રસ્તુત કરે છે. આ નૃત્યની સૌથી ખાસ વાત એ છે કે, તેમાં માત્ર પુરુષો જ ભાગ લે છે. તેમાંથી કેટલાક પુરુષો મહિલાના વેશમાં સજીધજીને ઘેર નૃત્ય કરે છે, જે જોનારાઓને મંત્રમુગ્ધ કરી દે છે.

નવરાત્રીમાં જીવંત થતી લુપ્ત થતું 'ઘેરૈયા નૃત્ય' (ETV Bharat Gujarat)

પરંપરાગત આદિવાસી નૃત્ય

આદિવાસી સમાજમાં એવી માન્યતા છે કે ઘેરૈયા મંડળી ઘરના આંગણે આવીને ગરબા રમે તો આખું વર્ષ સુખમય અને સમૃદ્ધિપૂર્ણ રહે છે. આ કારણોસર, લોકો ખાસ નવરાત્રિ દરમિયાન તેમને પોતાના ઘરે બોલાવે છે. આ પર્વ દરમિયાન માતાજીના સ્થાનક આગળ 'ઘેર' બાંધવામાં આવે છે અને દેવદિવાળી પૂરી થતાં જ તેને છોડવામાં આવે છે.

માંડવી તાલુકાના કરંજ ગામે પણ આ વર્ષે ઘેરૈયા ગરબા જોવા મળ્યા હતા, જે આ પ્રાચીન પ્રથાને જીવંત રાખવાના પ્રયાસોની સાબિતી છે. આ નૃત્ય માત્ર મનોરંજનનું સાધન નથી, પરંતુ તે આદિવાસીઓની માતાજી પ્રત્યેની અગાધ શ્રદ્ધા અને તેમની સાંસ્કૃતિક પરંપરાનું પ્રતિબિંબ છે. તે દર્શાવે છે કે આધુનિકતાના આ પ્રવાહમાં પણ આપણી મૂળ સંસ્કૃતિ અને આસ્થા હજુ પણ જીવંત છે.

Last Updated : September 25, 2025 at 9:54 AM IST

TRIBAL GHERAIYA DANCEMEN DRESSED AS WOMEN AND DANCEઘેરૈયા નૃત્યઆદિવાસી પરંપરાNAVRATRI 2025

