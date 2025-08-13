ETV Bharat / state

નર્મદા અને જળ સંપત્તિ વિભાગના 217 નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેરની બદલી, જુઓ યાદી - DEPUTY EXECUTIVE ENGINEER

ગાંધીનગર: નર્મદા અને જળ સંપત્તિ વિભાગના 217 નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેરની બદલીઓ કરવામાં આવી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 13, 2025 at 6:40 PM IST

ગાંધીનગર: નર્મદા અને જળ સંપત્તિ વિભાગના 217 નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેરની બદલીઓ કરવામાં આવી છે.

ગાંધીનગર: નર્મદા અને જળ સંપત્તિ વિભાગના 217 નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેરની બદલીઓ કરવામાં આવી છે.

