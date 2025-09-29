સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓને મળે છે રૂ.20,000 સુધીની સહાય, જાણો ક્યાં-કેવી રીતે અરજી કરવી?
રાજ્ય સરકાર દ્વારા બિન અનામત વર્ગના સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના ક્લાસ માટે સહાય આપે છે.
અમદાવાદ: ઘણા યુવાનો સરકારી નોકરીનું સપનું જોતા હોય છે અને આ સપનું પૂરું કરવા માટે દિવસ-રાત એક કરીને આકરી તૈયારી કરતા હોય છે અને સરકારી નોકરી મેળવતા હોય છે. ત્યારે રાજ્ય સરકાર દ્વારા બિન અનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ માટે જે UPSC તથા GPSCની ક્લાસ 1,2 અને 3, તથા ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ સહિતની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરે છે તેમને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના ક્લાસ માટે તાલીમ સહાય યોજના અંતર્ગત સહાય આપે છે.
યોજનાનું સ્વરૂપ/સહાયના ધોરણો:
બિન અનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને યુ.પી.એસ.સી(U.P.S.C), જી.પી.એસ.સી (G.P.S.C.)વર્ગ-1, વર્ગ-2 અને વર્ગ-3, ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ તથા ભારત સરકારના રેલ્વે, બેંકો વગેરેમાં થતી ભરતી પરીક્ષાઓ માટે માન્યતા/પસંદ થયેલી સંસ્થામાં તાલીમ મેળવતા વિદ્યાર્થીઓને વિદ્યાર્થીદીઠ રૂ.20,000 અથવા ખરેખર ચુકવવાની થતી ફી એ બે માંથી જે ઓછી હોય તે સીધી સહાય (ડી.બી.ટી.) તરીકે મળવા પાત્ર થશે.
લાયકાતના ધોરણો: આ યોજના માટે અરજી કરવા ઈચ્છતા વિદ્યાર્થીએ ધોરણ 12માં 60 ટકા કે તેથી વધુ માર્ક્સ મેળવેલા હોવા જોઈએ.
આવકમર્યાદા: આ યોજના માટે અરજી કરતા વિદ્યાર્થીના કુટુંબની વાર્ષિક આવક મર્યાદા રૂ. 4.50 લાખ કે તેથી ઓછી હોવી જોઈએ.
યોજના માટે અરજી કરવા જરૂરી દસ્તાવેજો
- આધાર કાર્ડ
- જન્મતારીખનો પુરાવો
- રહેઠાણનો પુરાવો
- બિન અનામત વર્ગનું પ્રમાણપત્ર
- આવકનું પ્રમાણપત્ર
- ધોરણ-10ની માર્કશીટ
- ધોરણ-12ની માર્કશીટ
- કોચિંગ સંસ્થાનો રજિસ્ટ્રેશન / GST નંબર
- કોચિંગ માટે ચૂકવેલી ફીનું રસીદ / પુરાવો
- સંસ્થાનું એડમિશન લેટર (કોર્સ અને ફી વિગત સાથે)
- બેંક પાસબુકનો પ્રથમ પાનું
સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા સહાય ફોર્મ કઈ રીતે ભરશો?
- ઓનલાઇન અરજી કરવા સૌથી પહેલા GUEEDC ની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જાઓ.
- આ બાદ “Training Scheme for Competitive Exams” વિભાગ પસંદ કરો.
- આ પછી “Apply” પર ક્લિક કરીને નવી નોંધણી કરો.
- લોગિન કર્યા પછી જરૂરી વિગતો ભરો અને દસ્તાવેજો અપલોડ કરો.
- અરજી ફાઇનલ સબમિટ કરી કન્ફર્મ કરો.
- અરજી નંબર ભવિષ્યના સંદર્ભ માટે સાચવો.
