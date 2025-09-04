ETV Bharat / state

સુરતના અલથાણમાં કરૂણ ઘટના: માતાએ 13મા માળેથી દીકરાને ફેંકી પોતે પણ કર્યો આપઘાત - TRAGIC INCIDENT IN ALTHAN

લૂમ્સના કારખાનેદારની પત્ની પૂજા વિલેશભાઈ પટેલે પોતાના બે વર્ષના એકમાત્ર દીકરા ક્રિશિવ સાથે 13મા માળેથી કૂદીને આપઘાત કર્યો, જેના કારણે માતા-પુત્રનું મોત નીપજ્યું.

સુરતના અલથાણમાં કરૂણ ઘટના: માતાએ 13મા માળેથી દીકરાને ફેંકી પોતે પણ કર્યો આપઘાત
સુરતના અલથાણમાં કરૂણ ઘટના: માતાએ 13મા માળેથી દીકરાને ફેંકી પોતે પણ કર્યો આપઘાત (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 4, 2025 at 3:13 PM IST

Updated : September 4, 2025 at 3:23 PM IST

સુરત: અલથાણ વિસ્તારમાં આવેલી માર્તન્ડ હિલ્સ સોસાયટીમાં બુધવારે સાંજે એક દુ:ખદ ઘટના ઘટી, જેણે આસપાસના લોકોને હચમચાવી દીધા. લૂમ્સના કારખાનેદારની પત્ની પૂજા વિલેશભાઈ પટેલ (ઉં. 30 વર્ષ)એ પોતાના બે વર્ષના એકમાત્ર દીકરા ક્રિશિવ સાથે 13મા માળેથી કૂદીને આપઘાત કર્યો, જેના કારણે માતા-પુત્રનું મોત નીપજ્યું.

પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, પૂજાબેને પહેલા પોતાના પુત્રને 13મા માળેથી ફેંક્યો અને લગભગ 12 સેકન્ડ બાદ પોતે પણ નીચે કૂદી પડ્યાં. માતા-પુત્ર બંને સોસાયટીમાં સ્થાપિત ગણપતિ બાપાની મૂર્તિથી લગભગ 20 ફૂટના અંતરે પડ્યા હતા. આ ઘટનાએ ગણેશોત્સવનો આનંદમય માહોલ પળવારમાં શોકમાં ફેરવી દીધો.

સુરતના અલથાણમાં કરૂણ ઘટના: માતાએ 13મા માળેથી દીકરાને ફેંકી પોતે પણ કર્યો આપઘાત (Etv Bharat Gujarat)

સી-વિંગના 13મા માળે ઘટના:

માહિતી અનુસાર, પૂજાબેન પોતાના દીકરા ક્રિશિવને લઈને સી-વિંગના 13મા માળે બ્લાઉઝનું સ્ટિચિંગ કામ કરાવવા ગયાં હતાં. જોકે, જે ઘરે જવાનું હતું, ત્યાં તાળું લાગેલું હતું. બેલ વગાડ્યા બાદ પણ કોઈ જવાબ ન મળતાં, એવું લાગે છે કે પૂજાબેને આપઘાતનો નિર્ણય લઈને આ પગલું ભર્યું.

સુરતના અલથાણમાં કરૂણ ઘટના: માતાએ 13મા માળેથી દીકરાને ફેંકી પોતે પણ કર્યો આપઘાત
સુરતના અલથાણમાં કરૂણ ઘટના: માતાએ 13મા માળેથી દીકરાને ફેંકી પોતે પણ કર્યો આપઘાત (Etv Bharat Gujarat)

સીસીટીવી ફૂટેજમાં દ્રશ્યો કેદ:

પોલીસે સોસાયટીના સીસીટીવી ફૂટેજ તપાસ્યા, જેમાં પૂજાબેન પોતાના દીકરા સાથે લિફ્ટમાં 13મા માળે જતાં દેખાયાં છે. આ બનાવ બાદ પોલીસે વધુ સીસીટીવી ફૂટેજ અને સોસાયટીના રહેવાસીઓના નિવેદનો લેવાની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

મૃતદેહો સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડાયા:

ઘટના બાદ તાત્કાલિક 108 એમ્બ્યુલન્સ બોલાવવામાં આવી હતી. માતા-પુત્રને સારવાર માટે નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યાં, પરંતુ ડોક્ટરોએ બંનેને મૃત જાહેર કર્યા. હાલ પેનલ પોસ્ટમોર્ટમની પ્રક્રિયા ચાલુ છે.

મૂળ મહેસાણાનો પરિવાર:

વિલેશકુમાર પટેલ મૂળ મહેસાણા જિલ્લાના વતની છે અને હાલ અલથાણની માર્તન્ડ હિલ્સ સોસાયટીમાં પરિવાર સાથે રહે છે. તેઓ લૂમ્સનું કારખાનું ચલાવે છે. તેમની પત્ની પૂજા અને બે વર્ષના દીકરા ક્રિશિવ સાથે તેઓ સામાન્ય રીતે સુખી જીવન જીવતા હતા. આ ઘટનાએ તેમના જીવનમાં આઘાતજનક વળાંક લાવ્યો છે.

ગણેશોત્સવનો માહોલ શોકમાં ફેરવાયો:

બુધવારે સાંજે સોસાયટી અને આસપાસના વિસ્તારમાં ગણેશોત્સવની ઉજવણી ચાલી રહી હતી. અચાનક આ ઘટનાથી આનંદનો માહોલ માતમમાં ફેરવાઈ ગયો. લોકો દોડી આવ્યા, પરંતુ બધું ક્ષણોમાં પૂર્ણ થઈ ગયું હતું.

પોલીસ તપાસ ચાલુ:

માતા-પુત્રે આપઘાત શા માટે કર્યો, તેનું કારણ હજુ સ્પષ્ટ થયું નથી. માનસિક તાણ કે અન્ય કોઈ કારણ હતું કે કેમ, તે અંગે પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે. સોસાયટીના રહેવાસીઓ અને નજીકના ઓળખીતાઓ આ ઘટનાથી સ્તબ્ધ થઈ ગયા છે.

Last Updated : September 4, 2025 at 3:23 PM IST

