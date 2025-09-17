ETV Bharat / state

સરકારની નિષ્ફળતાના કારણે છોટા ઉદેપુરની પ્રસૂતાનું થયું મોત: કોંગ્રેસ

છોટા ઉદેપુરના તુરખેડા ગામે ઝોળીમાં લઈ જવાતી પ્રસૂતાનું મોત થવાની ઘટના પર કોંગ્રેસે સરકાર સામે સવાલો ઉઠાવ્યા છે અને પ્રસૂતાના મોતને સરકારની નિષ્ફળતા ગણાવી છે.

છોટા ઉદેપુરની પ્રસૂતાના મોતનો મામલો
છોટા ઉદેપુરની પ્રસૂતાના મોતનો મામલો (Etv Bharat Gujarat)
છોટા ઉદેપુર: છોટા ઉદેપુર જિલ્લાના તુરખેડામાં એક ગર્ભવતી મહિલાનું રસ્તાની સુવિધાના અભાવે દુઃખદ મૃત્યુ થયું હોવાની ઘટના ગઈકાલે 16 સપ્ટેમ્બરના રોજ પ્રકાશમાં આવી હતી. ૩૫ વર્ષીય મહિલાને ૫ કિલોમીટર સુધી ઝોળી બનાવીને લઈ જવામાં આવી હતી અને ત્યાર બાદ વડોદરા હોસ્પટિલ લઈ જતી વખતે રસ્તામાં તેનું મોત નીપજ્યું હતું.

આ ઘટનાને લઈને ગુજરાત કોંગ્રેસે ગુજરાતની ભાજપ સરકાર પર નિશાન સાધ્યું છે. ગુજરાત કોંગ્રેસ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર આ ઘટનાનો વીડિયો શેર કરતા લખ્યું હતું કે, 'સરકારની નિષ્ફળતાને કારણે છોટા ઉદેપુર જિલ્લામાં વધુ એક માતા અને તેના આવનાર માસૂમ બાળકે જીવ ગુમાવ્યો છે. ગુજરાત મોડલની વાતો કરતી સરકાર છેવાડાના લોકો સુધી પાયાની સુવિધાઓ પણ પુરી પાડી શકતી નથી'

મહત્વપૂર્ણ છે કે, છોટાઉદેપુર જિલ્લાના અતિ અંતરિયાળ એવા તુરખેડા ગામે એક પ્રસૂતાનું મૃત્યું થયું હતું, તુરખેડા ગામના ખૈડી ફળીયામાં રહેતા 35 વર્ષીય વસણીબેન રાજુભાઈ નાયક નામની પ્રસૂતાને પ્રસૂતીની પીડા ઉપડી હતી, અંતરિયાળ ગામમાં રસ્તાના અભાવે સાવધા ફળીયા સુધી તેને કોઈ વાહનમાં નહીં પરંતુ કપડાની ઝોળીમાં ઉંચકીને લવાઈ જવામાં આવી હતી.

ત્યાર બાદ સાવદા ફળીયાથી 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે તેને કવાંટ હોસ્પીટલે લઈ જવામાં આવી હતી, હોસ્પિટલમાં મોડા પહોંચતા અને તેની સ્થિતિને જોતા વસણીબેન નાયકને કવાંટ હોસ્પીટલથી વડોદરા લઇ જવાનું જણાવાયું હતું, ત્યારે પરિવારજનો તેમને વડોદરા લઈ જઈ રહ્યાં હતાં તે દરમિયાન વસણીબેન નાયકનું મૃત્યું નીપજ્યું હતું.

મહત્વપૂર્ણ છે કે, તુરખેડા ગામના બસકરીયા ફળીયાની પ્રસુતાનું ગત વર્ષે પણ રસ્તામાં નીપજ્યું હતું. ચાર દિવસ અગાઉ જ તુરખેડા ગામના લોકોએ રસ્તાની માંગ કરતું આવેદનપત્ર જિલ્લા કલેકટર કચેરીએ આપ્યું હતું. છોટાઉદેપુર જિલ્લાનાં કવાંટ તાલુકામાં આવેલા તુરખેડા ગામ 3500 જેટલી વસ્તી ધરાવે છે, અહીં બસકરીયા ફળીયામાં રહેતા 35 વર્ષીય વણસીબહેન નાયકાનું નહીં પરંતુ તેની સાથે દુનિયામાં આવનાર તેના શિશુનું પણ ગર્ભમાં મૃત્યું થયું છે, આ ઘટનાથી સમગ્ર પંથકમાં શોક પ્રસરી ગયો છે.

