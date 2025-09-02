બનાસકાંઠામાં ઘરેલુ હિંસાનો કરુણ અંજામ: પતિએ પત્નીની હત્યા કરી, ચાર બાળકો નોંધારા

ETV Bharat / state

ચંડીસર ગામમાં રહેતા ગરીબ મજૂર પરિવારમાં રોજબરોજના ઝઘડાએ એક સભ્યનો જીવ લઈ લીધો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 2, 2025 at 7:58 PM IST

બનાસકાંઠા: સમાજમાં ક્યારેક એવી ઘટનાઓ સામે આવે છે જે હૃદયને હચમચાવી દે છે. આવી જ એક દુ:ખદ ઘટના બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુર તાલુકાના ચંડીસર ગામમાં બની છે, જ્યાં ઘરેલુ કંકાસે ગરીબ પરિવારનો માળો વિખેરી નાખ્યો અને ચાર બાળકો નોંધારા બન્યા.

ચંડીસર ગામમાં રહેતા ગરીબ મજૂર પરિવારમાં રોજબરોજના ઝઘડાએ એક સભ્યનો જીવ લઈ લીધો. પતિ દિલીપ ગાલવાડિયા પોતે મજૂરી નહીં કરતો અને પત્ની ચકુબેનની કમાણી પર મોજશોખ પૂરા કરતો હતો. તેમની ત્રણ દીકરીઓ અને એક દીકરાની જવાબદારી હોવા છતાં દિલીપ માત્ર પોતાના શોખની ચિંતામાં રહેતો. એટલું જ નહીં, તે રોજ પત્ની પાસે પૈસાની માગણી કરતો અને પૈસા ન મળે તો ચકુબેનને માનસિક અને શારીરિક ત્રાસ આપી, મારઝૂડ કરતો.

ચકુબેન પોતાના ચાર બાળકોના ભવિષ્યની ચિંતામાં આ ત્રાસ સહન કરીને મજૂરી કરી પરિવાર ચલાવતા હતા. પરંતુ દિલીપનો ત્રાસ દિવસેને દિવસે વધતો ગયો. આખરે, પૈસા ન આપવાને કારણે દિલીપે ગુસ્સામાં આવી ચકુબેનના માથામાં હથિયારના ઘા માર્યા. ગંભીર ઇજાઓ સાથે ચકુબેનને હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા, પરંતુ માથાના ભાગે ગંભીર ઇજાઓને કારણે સારવાર દરમિયાન તેમનું મોત નીપજ્યું.

મૃતક ચકુબેનના પરિજનોએ ગઢ પોલીસ મથકે હત્યાની ફરિયાદ નોંધાવી. ગઢ પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં હત્યારા પતિ દિલીપ ગાલવાડિયાની ધરપકડ કરી લીધી. મૃતકના પરિજનોએ હત્યારા સામે કડક કાર્યવાહીની માગ કરી છે. આ ઘટનાએ ત્રણ દીકરીઓ અને એક દીકરાને નોંધારા બનાવી દીધા, કારણ કે માતાનું મોત થયું અને પિતા હત્યાના આરોપમાં જેલમાં છે.

આ ઘટના દર્શાવે છે કે ઘરેલુ કંકાસ કેવી રીતે પરિવારને નષ્ટ કરી શકે છે. ચકુબેન પોતાના બાળકોના ભવિષ્ય માટે રાત-દિવસ મજૂરી કરતા હતા, પરંતુ પતિના હાથે તેમનું જીવન ખતમ થયું. હવે બાળકો માતાની વિદાયથી શોકમાં ડૂબી ગયા છે. આ ઘટના એ પણ દર્શાવે છે કે ગુસ્સામાં લેવાયેલું એક પગલું આખા પરિવારનું જીવન બદલી નાખે છે.

ગઢ પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાયા બાદ ડીવાયએસપી બી.એમ. પરમારે જણાવ્યું કે, પૈસાની માગણી અને બાળકોની સંભાળ ન લેવાની બાબતે ઝઘડો થતાં દિલીપે પત્નીના માથામાં હથિયારનો ઘા મારી તેને મોતને ઘાટ ઉતારી. આરોપીએ પુરાવા નષ્ટ કરવાનો પ્રયાસ પણ કર્યો હતો. પોલીસે દિલીપની ધરપકડ કરી લીધી છે અને આગળની તપાસ હાથ ધરી છે.

