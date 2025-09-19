અમદાવાદના દાણીલીમડામાં દુઃખદ અકસ્માત: AMC ડમ્પરની ટક્કરે 20 વર્ષીય યુવકનું મોત
AMCના સફાઈ ડમ્પરની ટક્કરે એક યુવકનું ઘટનાસ્થળે જ કરુણ મોત નીપજ્યું હતું.
Published : September 19, 2025 at 3:28 PM IST
અમદાવાદ: દાણીલીમડા વિસ્તારમાં એક દુઃખદ અકસ્માત સર્જાયો હતો, જેમાં AMCના સફાઈ ડમ્પરની ટક્કરે એક યુવકનું ઘટનાસ્થળે જ કરુણ મોત નીપજ્યું હતું. આ ઘટના દાણીલીમડા પોલીસ લાઈન સામે બની હતી, જેના કારણે સ્થાનિકોમાં ભારે રોષ અને શોક જોવા મળ્યો હતો.
મળતી માહિતી મુજબ, મૃતક યુવકની ઓળખ શાહ આલમ વિસ્તારના રહેવાસી અમન શેખ (ઉંમર 20 વર્ષ) તરીકે થઈ છે. અમન કલંદરી મસ્જિદ પાસે રહેતો હતો અને તે પોતાના એક્ટિવા પર દવા લેવા માટે નીકળ્યો હતો. આ દરમિયાન, દાણીલીમડા પોલીસ લાઈન સામેથી પસાર થઈ રહેલા AMCના ડમ્પરે તેને અડફેટે લીધો. ટક્કર એટલી જોરદાર હતી કે અમનનું માથું અને શરીરનો અડધો ભાગ ડમ્પર નીચે કચડાઈ જતાં તેનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું હતું.
અકસ્માત સર્જાતા જ મોટી સંખ્યામાં સ્થાનિક લોકો ઘટનાસ્થળે એકઠા થઈ ગયા હતા. ભીડ જોઈને ડમ્પર ચાલક પોતાનું વાહન ત્યાં જ મૂકીને સામે આવેલા પોલીસ સ્ટેશનમાં હાજર થઈ ગયો હતો. આ ઘટનાને પગલે સ્થાનિકોમાં ભારે રોષ ફેલાયો હતો. તેમણે વાહનચાલકોની બેદરકારી અને આવા ગંભીર અકસ્માતો પ્રત્યે પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી.
ઘટનાની જાણ થતાં જ મૃતક અમનના પરિવારજનોને ફોન દ્વારા બોલાવવામાં આવ્યા હતા. પુત્રના મૃત્યુના સમાચાર સાંભળીને પરિવારમાં શોકનું વાતાવરણ છવાઈ ગયું હતું.
સમગ્ર મામલે દાણીલીમડા કે ડિવિઝન ટ્રાફિક પોલીસે ગુનો નોંધીને ડમ્પર ચાલકની ધરપકડ કરી છે અને કાયદેસરની આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ ઘટનાએ ફરી એકવાર શહેરમાં ટ્રાફિક સુરક્ષા અને ભારે વાહનોના સંચાલન અંગે ગંભીર સવાલો ઊભા કર્યા છે. આ મામલે પોલીસ વધુ તપાસ કરી રહી છે.
