અમદાવાદમાં ફિલ્મફેર એવોર્ડને લઇ ટ્રાફિક ડાયવર્ઝન, જાણો કેટલા રૂટ પર ડાયવર્ઝન

આ ભવ્ય સમારોહ તા. 11 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ કાંકરિયા ખાતે આવેલા એકા ક્લબમાં બપોરે 12 વાગ્યાથી શરૂ થશે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 10, 2025 at 9:59 PM IST

2 Min Read
અમદાવાદ : બોલિવૂડના પ્રતિષ્ઠિત 70મા ફિલ્મફેર એવોર્ડ 2025નું આયોજન આ વર્ષે પહેલીવાર ગુજરાતમાં થઈ રહ્યું છે. આ ભવ્ય સમારોહ તા. 11 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ કાંકરિયા ખાતે આવેલા એકા ક્લબમાં બપોરે 12 વાગ્યાથી શરૂ થશે.

ફિલ્મફેર એવોર્ડ 2025

અમદાવાદ પોલીસ વિભાગ દ્વારા કાંકરિયા વિસ્તાર અને આસપાસના માર્ગો પર ટ્રાફિક ડાયવર્ઝન તથા સુરક્ષાની ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, જેથી કાર્યક્રમ દરમ્યાન કોઈ અવરોધ ન સર્જાય. એકાક્લબ, કાંકરિયા ખાતે આજે બપોરે 12થી શરૂ થતા ફિલ્મફેર એવોર્ડ સમારોહને લઇ શહેર પોલીસ દ્વારા વિશેષ ટ્રાફિક ડાયવર્ઝન અમલમાં મુકવામાં આવ્યું છે. કાર્યક્રમ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી નીચે મુજબના રૂટ પર પ્રતિબંધ અને વિકલ્પ રૂટ અમલમાં રહેશે.

ફિલ્મફેર એવોર્ડને લઇ ટ્રાફિક ડાયવર્ઝન
ફિલ્મફેર એવોર્ડને લઇ ટ્રાફિક ડાયવર્ઝન (AMTS)

ડાયવર્ઝન રૂટની વિગતો:

(1) રૂટ નં. 1 — 16, 17, 128, 32, 42, 72

પ્રતિબંધિત માર્ગ: રાયપુર ચાર રસ્તાથી પારસી અગિયારી સુધી

ડાયવર્ઝન: સારંગપુરથી એસ.ટી. સ્ટેન્ડ, ભુલાભાઈ પાર્ક, શાહઆલમ દરવાજા, ભૈરવનાથ, જવાહર ચોક, કૃષ્ણબાગ ચાર રસ્તાથી અસલ માર્ગ

(2) રૂટ નં. 2 — 151, 151/3, 151/4, 152, 152શ, 152/1

પ્રતિબંધિત માર્ગ: લાલદરવાજા થી રાયપુર ચાર રસ્તા સુધી

ડાયવર્ઝન: લાલદરવાજા થી એસ.ટી. સ્ટેન્ડ, ભુલાભાઈ પાર્ક, શાહઆલમ દરવાજા, ભૈરવનાથ, જવાહર ચોક, કૃષ્ણબાગ ચાર રસ્તાથી અસલ માર્ગ

(3) રૂટ નં. 3 — 13/1, 14/1, 52/2, 74, 75, 40/1, 190

પ્રતિબંધિત માર્ગ: બાલદરવાજા થી શાહઆલમ સુધી

ડાયવર્ઝન: એસ.ટી. સ્ટેન્ડ, ભુલાભાઈ પાર્ક, ભૈરવનાથ, મીલ્લતનગર, હીરાભાઈ ટાવર, આવકાર હોલ થી હાટકેશ્વર ચાર રસ્તાથી અસલ માર્ગ

(4)રૂટ નં. 4 — 106, 107, 142, 142શ, 144, 144/1

પ્રતિબંધિત માર્ગ: શાહઆલમ ટોલનાકા થી પુષ્પકુંજ સુધી

ડાયવર્ઝન: લાલદરવાજા થી એસ.ટી., ભુલાભાઈ પાર્ક, શાહઆલમ, ભૈરવનાથ, જવાહર ચોક, કૃષ્ણબાગ ચાર રસ્તાથી અસલ માર્ગ

(5)રૂટ નં. 74 ભૈરવનાથથી સીધો અસલ માર્ગે જશે.

રૂટ નં. 5 — 49, 49/2, 136, 143, 143શ, 148, 148/1, 150

પ્રતિબંધિત માર્ગ: ન્યુ કલોથ ચાર રસ્તા થી વાણિજય ભવન, અણુવ્રત સર્કલ સુધી

ડાયવર્ઝન: સારંગપુર થી પાંચ કુવા, કાલુપુર સર્કલ, કાલુપુર બ્રિજ, શારદાબેન હોસ્પિટલ, રાયપુર મિલ, સોનેરીયા બ્લોક, રખીયાલ ચાર રસ્તાથી અસલ માર્ગ

ટ્રાફિક પોલીસની અપીલ:

અમદાવાદમાં ફિલ્મ ફેર એવોર્ડને ધ્યાનમાં રાખીને નાગરિકોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે આ સમયગાળા દરમિયાન ઉલ્લેખિત વિસ્તારોમાં વાહનવ્યવહાર ટાળવો અને પોલીસ દ્વારા આપેલા ડાયવર્ઝન રૂટનો ઉપયોગ કરવો.

