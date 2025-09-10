ETV Bharat / state

ભવિષ્યની સુવિધાએ વધારી દુવિધા, SG હાઇવે પર બ્રિજ નિર્માણ કાર્યને લીધે ટ્રાફિક ડાયવર્ઝન, વાહનચાલકોને હાલાકી

સરખેજ-ગાંધીનગર હાઇવે પર કર્ણાવતી ક્લબ અને YMCA ક્લબ વચ્ચે ચાલી રહેલા બ્રિજના નિર્માણ કાર્યને પગલે રોજિંદા મુસાફરોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવાનો વારો આવ્યો છે.

SG હાઇવે પર બ્રિજ નિર્માણ કાર્યને લીધે ટ્રાફિક ડાયવર્ઝન
SG હાઇવે પર બ્રિજ નિર્માણ કાર્યને લીધે ટ્રાફિક ડાયવર્ઝન (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 10, 2025 at 7:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: શહેરના મુખ્ય માર્ગો પૈકીના એક એવા સરખેજ-ગાંધીનગર (SG) હાઇવે પર વાહનચાલકો માટે કર્ણાવતી ક્લબ અને YMCA ક્લબ વચ્ચે ચાલી રહેલા બ્રિજનું નિર્માણ કાર્ય અવરોધ રૂપ બન્યો છે. જેના લીધે આ રોડનો એક પટ્ટો આગામી છ મહિના માટે બંધ રાખવામાં આવ્યો છે. આ નિર્ણયને કારણે રોજિંદા મુસાફરોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે, જેના લીધે ટ્રાફિક જામની સમસ્યા પણ વધી છે.

બ્રિજના નિર્માણ કાર્યથી

અમદાવાદમાં ટ્રાફિકની સમસ્યા હળવી કરવા માટે SG હાઇવે પર અનેક ફ્લાયઓવર બ્રિજનું નિર્માણ ચાલી રહ્યું છે. આ પ્રોજેક્ટના ભાગરૂપે, YMCA ક્લબથી કર્ણાવતી ક્લબ તરફના આશરે 1.2 કિલોમીટરના રોડને વાહન વ્યવહાર માટે બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે. આ રસ્તો બંધ થવાનું મુખ્ય કારણ બ્રિજના પિલરો પર ગર્ડર લગાવવાનું કામ છે, જે આગામી છ મહિના સુધી ચાલશે. આ કાર્ય પૂર્ણ થયા બાદ જ આ રસ્તો ફરીથી વાહનચાલકો માટે ખુલ્લો મૂકાશે.

SG હાઇવે પર બ્રિજ નિર્માણ કાર્યને લીધે ટ્રાફિક ડાયવર્ઝન (Etv Bharat Gujarat)

ડાયવર્ઝન અને વૈકલ્પિક રૂટ

રોડ બંધ થવાને કારણે વાહનચાલકો માટે વૈકલ્પિક રૂટ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. હવે YMCA ક્લબ ચાર રસ્તાથી આવતા વાહનોને સીધા જવાને બદલે ડાબી બાજુ વળીને ભગવાન સર્કલ થઈને જમણી બાજુ વળવું પડશે. ત્યારબાદ ઝવેરી સર્કલ થઈને કર્ણાવતી ક્લબ પાસેથી તેઓ ફરીથી SG હાઇવે પર જઈ શકશે. આ ડાયવર્ઝનને લીધે વાહનચાલકોને અંદાજે બે કિલોમીટરનું વધારાનું અંતર કાપવું પડશે. જ્યારે, SG હાઇવે પર ઇસ્કોનથી સરખેજ તરફ જતો રસ્તો હજુ પણ ચાલુ છે.

SG હાઇવે પર બ્રિજ નિર્માણ કાર્યને લીધે ટ્રાફિક ડાયવર્ઝન
SG હાઇવે પર બ્રિજ નિર્માણ કાર્યને લીધે ટ્રાફિક ડાયવર્ઝન (Etv Bharat Gujarat)

લોકોને પડી રહેલી તકલીફો

આ રોડ બંધ થવાને કારણે અહીં ટ્રાફિક જામના દૃશ્યો સર્જાય છે. ખાસ કરીને સવાર-સાંજ ઓફિસના સમયે આ રૂટ પરથી પસાર થતા લોકોને ભારે અગવડતા પડી રહી છે. ટ્રાફિક જામને કારણે ઓફિસે પહોંચવામાં કે અન્ય કામ માટે જવામાં સમયનો વધુ વ્યય થઈ રહ્યો છે.

કર્ણાવતી ક્લબ અને YMCA ક્લબ વચ્ચે બની રહ્યો છે બ્રિજ
કર્ણાવતી ક્લબ અને YMCA ક્લબ વચ્ચે બની રહ્યો છે બ્રિજ (Etv Bharat Gujarat)

અહીંથી પસાર થતા લોકેન્દ્રસિંહ રાઠોડના કહેવા મુજબ, તેઓ સિંધુભવનથી સરખેજ રોજ નોકરી માટે અપડાઉન કરે છે, અને નવા ડાયવર્ઝનને કારણે તેમને ઘણી તકલીફ પડી રહી છે. કર્ણાવતી અને ઇસ્કોનવાળા ડાયવર્ઝનના લીધે ટ્રાફિક ખૂબ વધી ગયો છે. પહેલાં એસ.જી. હાઇવેથી આવતાં જે સફરમાં 20-25 મિનિટ લાગતી હતી, તે હવે એકથી સવા કલાક જેટલી થઈ ગઈ છે. પહેલાં બે-ત્રણ સિગ્નલ પછી તેમનો નંબર આવતો હતો, જ્યારે હવે આખું ફરીને આવવું પડે છે, જેના કારણે ટ્રાફિકની કોઈ હદ જ રહી નથી.

  1. અમદાવાદના નારોલમાં વીજ કરંટથી પતિ-પત્નીનું દુઃખદ મૃત્યુ, AMCની બેદરકારી પર લોકોમાં રોષ
  2. મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટમાં મોટી સફળતા, ફુલ સ્પાન લોન્ચિંગ ગેન્ટ્રી દ્વારા 970 ટનનો બોક્સ ગર્ડર લોન્ચ કરાયો

For All Latest Updates

TAGGED:

AHMEDABAD BRIDGE CONSTRUCTIONAHMEDABAD ROAD DEVELOPINGAHMEDABAD NEWSNEW BRIDGE CONSTRUCTIONAHMEDABAD TRAFFIC ISSUE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.